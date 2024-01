– Det har vært mye

TILBAKE: Omar Elabdellaoui var tilbake på feltet da Bodø/Glimt-spillerne møttes for årets første trening. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

BODØ (TV 2): Omar Elabdellaoui (32) åpner seg om all motgangen han har opplevd som Bodø/Glimt-spiller.

– Det går fint. Jeg kjenner meg bra nå. Jeg har jobbet godt og har brukt god tid på å få kroppen ordentlig klar. Nå er jeg i gang i hvert fall - så skal jeg være smart fremover.

Det sier Bodø/Glimt-spiller Omar Elabdellaoui til TV 2 etter årets første Glimt-trening i søkkvåte omgivelser.

Høyrebacken med 49 landskamper for Norge har hatt en trøblete tid i nord.

Den tidligere Galatasaray-spilleren var sist i aksjon for Glimt i Eliteserien 16. juli.

I AKSJON: Klassikeren firkant, eller tysker om du vil, ble spilt på årets første Glimt-trening. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Totalt har det «bare» blitt 14 kamper for de gule siden overgangen i desember 2022.

Skader og sykdom preget hans første sesong på Aspmyra.



Tidlig i november bekreftet Bodø/Glimt-boss Kjetil Knutsen at Elabdellaoui allerede hadde begynt jobben inn mot 2024.

– Det har vært veldig mye. Helt fra starten i fjor egentlig. Det var et slikt år hvor det var veldig mye. Det ene etter det andre. Det kjennes bra nå. Artig å være tilbake her, sier 32-åringen etter økta på Aspmyra.

Den rutinerte nordmannen forteller at han er lei av motgang.

– Det er kjedelig å være skadet. Det føles alltid lenger unna, jo flere skader og desto lengre tid det tar.

Han fortsetter:

– Jeg har vært borti verre og tøffere skader som jeg har kommet sterkt tilbake fra. Det er ingenting som har skremt meg.

På nyttårsaften 2020, mens han var Galatasaray-spiller, skadet han øyet under en ulykke med fyrverkeri.



Etter ulykken var han gjennom elleve operasjoner for å komme seg tilbake på fotballbanen. Han har hele tiden i Glimt-trøya spilt med briller.



BRUKER BRILLER: Bodø/Glimts Omar Elabdellaoui under 4. runde i NM for menn mellom Bodø/Glimt og Tromsø på Aspmyra stadion. Foto: Mats Torbergsen

Dette sier han om egen form per dags dato:

– Nå har jeg ikke spilt fotball på en god stund. Jeg har trent godt og brukt god tid på skadene for å bygge meg selv opp. Men det er en stor forskjell fra det å spille kamper. Nå bruker jeg tiden for å komme meg skikkelig i gang, så ser vi hvordan det ligger an.

– Du er 100 prosent frisk og rask?

– Ja, det er jeg.

Neste uke reiser Glimt på den første av to treningsleirer i Marbella i Spania. Der møter de blant andre storlaget RB Salzburg til treningskamp 19. januar.



Glimt møter storlaget Ajax i kampen om åttedelsfinale-billett i Conference League. Første oppgjøret spilles 15. februar.