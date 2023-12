– Det har vært litt for tungt press på oss

– Plutselig var de høye skuldrene tilbake, sier Jesper Mathisen.



TV 2s fotballekspert kaller Vålerenga-nedrykket en «dundrende fiasko» og «et sjokk» – og «et mirakel» for opprykksklare Kristiansund.

– Jeg hadde aldri trodd at dette skulle skje da jeg satte meg i bilen og kjørte til kamp, sier Mathisen.



Vålerenga-trener Geir Bakke så noe urovekkende allerede ved kampstart.

– Vi var preget da vi satte i gang kampen, sier Bakke til TV 2.

RYKKET NED: Geir Bakke kom inn i sommer, men han klarte ikke å redde Vålerenga fra nedrykk til OBOS-ligaen. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Vålerenga er tilbake på nivå to i norsk fotball for første gang siden 2001.

– Vi brukte litt lengre tid med ballen og lot oss stresse på mer press enn i forrige kamp. Det kladdet og lugget i det offensive. Vi var ikke gode nok i presspillet heller. Vi stupte uti for tidlig og ble spilt hull på, forklarer Bakke.

– Bikker under

Sportssjef Joacim Jonsson i Vålerenga mener de ikke håndterte presset.

– Skuldrene var over ørene igjen. Vi taklet ikke anledningen, sier Jonsson.



– Vi har spilt med høyre skuldre i to tredeler av sesongen. Det har vi ikke taklet. Vi slapp oss løs og leverte gode kamper i en periode, men når vi har ting å forsvare, bikker vi under. Da er vi ikke sterke nok mentalt, sier han.

SPORTSSJEF: Joacim Jonsson i Vålerenga. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Vålerenga-spillere som Henrik Bjørdal og Christian Borchgrevink gir Kristiansund ros for grepene de tok for å snu det.

Vålerenga hadde med seg en 2-0-seier fra det første oppgjøret, men KBK scoret to og sikret ekstraomganger og straffesparkkonkurranse, der kristiansunderne vant etter Christian Borchgrevinks avgjørende bom.

– Jeg føler vi jobbet ganske bra mentalt mellom kampene og må omstille, men det så kanskje ikke sånn ut, sier Bjørdal til TV 2.

– De hadde ingenting å tape, mens vi hadde masse å tape, men jeg føler at vi har spilt med bra selvtillit de siste kampene og gjort det ordentlig solid. Vi så ikke helt det i denne kampen. Det er ufattelig skuffende, sier Bjørdal.

SKUFFET: Vålerenga-spiller Henrik Bjørdal må forberede seg på spill i OBOS-ligaen neste sesong. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Vålerenga-fokus

Jonsson sier at det har vært et tøft år mentalt. Han mener Vålerenga har lidd av det han kaller «storklubb-syndromet».

– Det er naturligvis et privilegium at mange bryr seg om klubben, men det har blitt mot sin hensikt. Det har vært litt for tungt press på oss. Det skal vi takle, men vi har ikke klart det. Det er derfor vi skal spille i OBOS-ligaen. Vi kan ikke skylde på andre enn oss selv, sier sportssjefen.

Tok fyr: Basketak mellom lagene

Han mener alt handlet om Vålerenga i sesongavslutningen.

– Vant de andre bunnlagene, var det Vålerenga som kom i en dårligere posisjon. Rykket Lyn opp, handlet det ikke om at de rykket opp, men at de kunne møte Vålerenga. Det skal ikke påvirke, det skal vi takle, men vi har ikke klart det. Vi har slitt med det, sier Joacim Jonsson.

Han legger seg flat og beklager til supporterne.

– Det har vært en dundrende fiasko for Bakke og Vålerenga, sier Mathisen.