TV 2 har i en rekke artikler satt søkelyset på fotballagenter, spesielt presset som de yngste spillerne utsettes for i jakten på å signere «den neste Haaland».

Mange av kildene som TV 2 har snakket med, har vært redde for å stå fram av redsel for hvilke personlige og økonomiske konsekvenser det kan få.

Denne frykten er fraværende hos Dag-Eilev Fagermo.

Han har ikke lenger bindinger å ta hensyn til og kjenner spillet på bakrommet i detalj.

KJENT AGENTPRESS: Dag-Eilev Fagermo har forholdt seg til agenter i en årrekke, og forteller åpent om hvordan de kan presse klubber og trenere. Foto: Trond Reidar Teigen

– Det er veldig stor forskjell på agentene, anfører 56-åringen. Med trykk på veldig.



Som tidligere trener i klubber som Strømsgodset, Odd og Vålerenga, har forhandlinger med agenter utgjort en betydelig del av jobben.

– Jeg vil si at det er større ro rundt de større agentselskapene, de er ikke avhengige av korte avtaler, kontra de som er ferske gamet og må flytte spillere til enhver tid for å tjene penger, mener trenerprofilen.



Men noe har forandret seg de siste årene, har Fagermo merket.



– Agentbransjen har blitt tøffere. De har det tøft internt. I Norge slåss de egentlig om de samme spillere.

Det er ikke unormalt at kanskje to til tre selskaper kan tilby samme spiller, forteller den tidligere eliteserietreneren.

Og triksene i boka er mange, kan han avsløre.

LES OGSÅ: MILLIARDAGENTENE SOM STYRER FOTBALL-NORGE

– Det kan være negativt at agenten presser deg på ulike måter. De prøver å få spilleren inn i laguttaket eller at spilleren skal få høyere lønn, ellers truer de med at spilleren ikke skriver ny kontrakt.

Dette er er klassiske eksempler, ifølge Fagermo.



– De agentene som ikke er ordentlig renslige, setter klubbene opp mot hverandre.

SLOSS OM SPILLERNE: Dag-Eilev Fagermo på Vålerenga-trening. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– De kan for eksempel si at en annen klubb er villige til å betale 30.000 mer i måneden, selv om det ikke riktig. Og da blir man gjerne med på det spillet fordi man er redd for at spilleren skal gå til den andre klubben.

– Penger er det eneste motivet

Også Fagermo har vært vitne til at spillere ned i 12–13 års alder har agenter.

– Det er nok en veldig kamp om en del talenter og spillere. Hvis en agent mister en spiller som han kan selge for 50 millioner, og kanskje tjener ti prosent på salget bare fra den ene klubben. Så skal han ha penger fra den kjøpende klubben i tillegg … Det er enormt mye penger i et godt salg, og det skjønner agenten.

OPPTATT AV DE UNGE SPILLERNE: Fagermo og Markus André Kaasa fra tiden i Odd. Foto: Trond Reidar Teigen

Fagermo har opplevd at utenlandske agenter er mer kyniske og tøffe.

– Så skal man huske på at agenten nok er preget av foreldrene, familiene er med og drømmer om penger. En del agentselskaper trekkes inn for tidlig, men alle agentselskaper rekrutterer langt ned i aldersrekkene, bemerker 56-åringen.

– Hvorfor?

– Svaret er penger. Det er ikke noe annet motiv. Agentbransjen er et ledd for å tjene penger, på lik linje med klubber og trenere.

– Virksomheten deres er basert på at de eier spillere og kan flytte på dem. De skal forhandle om kjøp og salg. Så er det mange som sier at de er fotballfolk og synes det er gøy å se at spillere lykkes, men det er ganske mange agenter som verken har trener eller spillerbakgrunn som skulle tilsi at de kan tilføre spilleren sin den type kunnskap.

– Hvordan merker du om en agent er dyktig eller ikke?

– Det forstår du allerede på den første samtalen, om de kan prisnivå, hva det er naturlig at en spiller er verdt. Det kan være fotballfaglige sider også. Som regel vurderer agentene alltid spillerne sine til å være bedre enn hva de er.

MERKER DET UMIDDELBART: Dag-Eilev Fagermo forteller at det ikke er vanskelig å vite om agenten kan jobben sin eller ikke. Foto: Heiko Junge

Det handler derfor om hvor mye de overvurderer spilleren og hvor godt de kjenner prisnivået i bransjen, mener Fagermo.

– Hvis du bommer der, er du enten uerfaren eller ikke god nok.

Mange blir sittende på benken

Trykket på de unge spillerne kommer enda tidligere i Oslo, bemerker 56-åringen.

– Jeg ble overrasket da jeg kom til Vålerenga, der hadde spillere på andrelaget til småguttelaget, agent.

– Agentene går ikke bare på de beste, men nestbeste. Til og med spillere som aldri blir noe.

AGENTER PÅ SMÅGUTT 2-LAGET: I Vålerenga så Fagermo at agentene også gikk på unge spillere som ikke ble noe. Foto: Markus Engås / TV 2

– Hva tenker du er negativt ved at de går på så unge spillere?

– Hvis foreldre eller agenter er opptatt av økonomien, kan det gå ut over spillerens utvikling fordi de flytter spilleren for tidlig. Jeg tror vi må innse at agentnettverket er kommet for å bli og at de gjør noe bra ved å sikre spillernes interesse. Så handler det om å finne en balansegang. Jeg tror det er ganske ok i Norge, hvis man sammenligner med andre land. Her har vi et langt mer seriøst agentnettverk.

Fagermo fremhever at det er viktig at foreldre og spillere forstår at utviklingen skjer i klubb.

– Agenter trener ikke spillerne. Det kan være en fordel for en ung spiller å ha en agent som ikke har så mange andre spillere, for da har agentene tid til å følge deg opp.

Likevel ville han valgt et av de større agentselskapene.

– De vil i mye større grad tenke på spillerens beste og ikke flytte den for å tjene penger, men heller vente på det rette sportslige tidspunktet.

HAR IKKE GODT AV DET: Fagermo advarer om gode kontrakter for tidlig. Foto: Rodrigo Freitas

– Det er mange unge spillere som har gått for tidlig og sitter mye på benken.

TV 2 har tidligere skrevet om internasjonale agenter som speider 12-åringer, og at klubber i langt større grad signerer proffkontrakter med 15-åringer.

– Flere agenter hevder at det er toppklubbene som presser på spillerne ved å hente dem tidlig og skrive proffkontrakter når de fyller 15 år?

– Det er både feil og riktig. Toppklubber styrer etter akkurat det samme prinsippet, at det er økonomiske interesser. De kan hente inn en 13-14 åring til klubben for ingenting, og blir han god kan du selge for 30 millioner kroner.

Det er en kjempebutikk fremfor å kjøpe en spiller, mener Fagermo.

– Klubbene kan ha kontroll over spillerne, utvikle dem og melke den kua selv, fremfor at andre gjør det.

Dermed kan agenter bli satt opp mot andre klubber. Det gjør at man betaler mer for spillerne enn de har godt av, ifølge trenerprofilen.

– Jeg mener at unge spillere får for gode kontrakter tidlig. Det blir soveputer. Noen spillere kan ta av, så går ikke den veien den burde ha gjort. Noe av sulten blir borte, dessverre.