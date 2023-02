TILBAKE PÅ REKORDTID: Men i november var det tunge dager for veteranen. Foto: Jan Kåre Ness

I forkant av kampen mot HamKam i november gikk det galt for Ruben Yttergård Jenssen (34). Tromsø-veteranens venstrefot hadde fått en vridning som potensielt kunne være karrieretruende.

– Da jeg fikk skaden, var jeg bekymret for at karrieren var over, sier Yttergård Jenssen til TV 2.

– Det var noen dager jeg var lei meg, men operasjonen gikk veldig bra. Det gikk en faen i meg: «Nå er det bare å komme tilbake», forteller midtbanespilleren.

Tilbake på rekordtid

De første prognosene var at seriestarten i 2023 ville ryke. Klubben opplyste om at rehabiliteringen vil ta ca. seks måneder. Men bare to og en halv måned etter leddbånd-skaden var Yttergård Jenssen tilbake på treningsfeltet.

– Det har gått over all forventning. Nå er jeg klar for å være med gutta, sier Yttergård Jenssen.

Onsdag spilte Tromsø-kapteinen 2. omgang mot KFUM - hans tredje kamp i oppkjøringen. Tromsø serieåpner hjemme mot Molde 10. april, men det er en annen kamp Yttergård Jenssen har tegnet en tjukk, rød ring rundt.

Lillebror Ulrik skal denne sesongen spille for Rosenborg. Og i midten av juli møtes brødrene på Lerkendal.

– Det gleder jeg meg veldig til. Jeg bestilte faktisk billetter til mamma, pappa og mine to eldste sønner i går. Det blir en kul opplevelse. Det blir viktig å vinne den matchen. Vi kan ikke tape, det er helt sikkert, smiler Yttergård Jenssen.

Marbella-spesial: Vi møter Tromsø

– Skummelt å si det

Tromsø rykket ned i 2019. Etter en trøblete oppkjøring endte 2020-sesongen med opprykk og ville jubelscener etter 1-1 borte mot Raufoss. Yttergård Jenssens frispark-suser i krysset på overtid feide all tvil til side.

– Det er alltid litt skummelt å si det. Det er få klubber som ønsker seg nedrykk, eller tenker at det hjelper. Det er mange millioner som forsvinner. Mulighetene for å hente spillere er færre. Men når man rykker ned, må man ta konsekvensene av det. Det synes jeg klubben gjorde veldig bra. Vi kastet det meste på sjøen og begynte på nytt. Det var ikke enkelt for oss i Obos. Det begynte med korona og trenersparking før sesongen hadde begynt. Det var en kaotisk start, men vi klarte å få det til å bli noe positivt, sier Yttergård Jenssen.

I 2021 ble det 12. plass i Eliteserien. I fjor klatret «Gutan» helt opp på øvre halvdel. 7. plassen er den beste plasseringen i Eliteserien siden 2012.

– Vi har funnet vår identitet og står fast ved den. Vi er en spillergruppe som drar i samme retning, og det skaper en kraft. Men vi er fullt klare over at det kommer til å bli kjempetøft i år. Vi har mistet gode spillere og fylt på med yngre krefter. Vi er helt avhengige av at vi har den samme, sterke troen, sier Yttergård Jenssen.