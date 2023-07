– Det er noe av det vondeste du kan gjøre. Men fy faen så deilig når det er gjort

Søndag fikk Samuelsen seg en kjempeopptur etter mye motgang i sesongstarten.

Kantspilleren har ennå til gode å starte en kamp.

Minuttet etter at han ble byttet inn, scoret kantspilleren vinnermålet i 2-1-seieren over Odd: Årets første for hans del.

– Nå er jeg superekstatisk og skal ta det med meg på treningen i morgen, sa han til TV 2 like etter å ha ha feiret med supporterne.

– Fløt bare med

Han ble hentet til Manchester Citys akademi som 14-åring, debuterte med scoring for West Ham som 18-åring, og scoret sitt første mål for A-landslaget i en alder av 19 år og i det som var hans første offisielle landskamp.

Det blir vel som å oppsummere verdenshistorien på fem minutter FK Haugesunds Martin Samuelsen

Martin Samuelsen, som er ett år eldre enn Arsenal-stjernen Martin Ødegaard, var stortalentet som havnet på blokken til de største klubbene i Europa, og som alle bare ventet på skulle bli Norges nye superstjerne på fotballbanen.

Men de venter fremdeles. Etter å ha prøvd seg i klubber som Peterborough, Blackburn og Hull, er Martin Samuelsen nå vendt tilbake til FK Haugesund permanent.

ÅPNER OPP: Martin Samuelsen forteller om sine psykiske utfordringer i dette intervjuet med TV 2. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

Karrieren har ikke blitt slik både han og alle andre trodde den skulle bli. Foreløpig.

– Å oppsummere karrieren min hittil blir vel som å oppsummere verdenshistorien på fem minutter, sukker Samuelsen overfor TV 2 i et intervju som ble gjort før sesongstart.

FK Haugesund-profilen trekker pusten, og fortsetter:

– Nå er jeg 25 år og har flyttet tilbake til Haugesund. Men jeg flyttet ut da jeg var 14 år. I elleve år har jeg levd av fotballen. Det var mange år hvor det ble tøft i England, som en følge av at jeg kun var 14 år da jeg reiste. Gapet ble for stort, konstaterer han, og oppsummerer videre:

– Jeg fløt liksom bare med i England, men lærte ikke så mye. Det ble liksom for overveldende.

– Det har skjedd noe

Livet som heltids fotballproff, som blant annet også betydde at han ble sendt på kostskole i England som 14-åring med alt det innebærer, var tøft for Samuelsen. Han ble en ulykkelig utøver.

Klarer jeg det, så håper jeg at jeg kan få eksplodert ut potensialet Martin Samuelsen

Det har heldigvis endret seg nå.

– Det er noen sånne «switcher» som har skjedd. En glad utøver er en god utøver. Så jeg har tenkt på hvordan jeg kan bli så glad som jeg kan bli. Skinner man på innsiden, skinner man på utsiden. Det gjelder for fotballspillere også, poengterer han.

– Når du spiller fotball, så gjør det ikke jobben så lett når ting begynner å balle seg opp i hodet. Så for meg handlet det om å kutte lenken her og der. Og bare ha det «chill» og kose seg med fotballen. Klarer jeg det, så håper jeg at jeg kan få eksplodert ut potensialet som bor i meg, legger han til.

Vondt på innsiden

Samuelsen har hatt det vondt på innsiden. Uten at han helt var klar over det selv. Nå har han fått bedre oversikt.

– De som når toppen klarer å holde sjelen ren Martin Samuelsen

– Det var masse mentale sperrer. Usikkerhet. Selvpålagt press. En manglende evne til å utrykke seg, det å få ut sinne. Jeg havnet i en slags ond spiral i form av selvklandring, der du ikke klarer å komme deg videre fra ting. Det ble masse syting, og fikk jeg kritikk reagerte jeg rett tilbake. Når du er barn og ungdom, så blir du sånn av omstendighetene, oppsummerer 26-åringen.

– De som når toppen klarer å holde sjelen ren. Så er det andre som har mer uflaks enn andre, som meg, kanskje, medgir han.

SCORET: Martin Samuelsen scoret for Norge mot San Marino i 2016. Foto: Vegard Wivestad Grøtt

– Bedre sent enn aldri

Den offensive midtbanespilleren innrømmer at han burde oppsøkt hjelp tidligere. Det gikk for lang tid før han forstod alvoret da de vonde tankene gjentok seg og gjentok seg.

Først da kan du begynne. Men det MÅ skje på et tidspunkt Martin Samuelsen

– Du kan ikke endre så mye før du sier til deg at «det er jeg som lever mitt liv». Det er jeg som må leve og stå opp og ha det bra. Først da kan du begynne. Men det MÅ skje på et tidspunkt. For meg kom det først da jeg var 22 år. Bedre sent enn aldri, slår han fast.

Bunnpunktet kom noen år i forveien. Den profesjonelle hjelpen han fikk var uvurderlig.

– Jeg traff bunnen sommeren 2019. Da snakket jeg med foreldrene mine, og hadde noen fine samtaler med dem som jeg ikke har hatt på mange år. Så var jeg hos en psykolog i Haugesund, og hadde bra samtaler med henne. De samtalene handler om å se i din egen katalog og ruske litt opp og ta tak i ting og bearbeide ting som ikke er bearbeidet, forteller FK Haugesund-profilen.

Trenger du noen å snakke med? Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og vi har taushetsplikt.



RING: 116 123

Timene hos psykologen var vonde, selv om det ble bedre på sikt.

– Jobben jeg gjorde hos psykologen er noe av det vondeste du kan gjøre når du står i det. Men fy faen så deilig når det er gjort, og du kan komme deg videre. Det er fire år siden jeg begynte på den jobben med å legge fortiden bak meg. Nå står jeg med blanke ark og kan fylle fremtiden med gode ting. Det er imidlertid en jobb det og. Men jeg føler jeg er kommet et godt stykke ut på veien, sier han.

TILBAKE I FKH: Martin Samuelsen er tilbake i FK Haugesund. Foto: Bjørnar Morønning

Ikke unik

Haugesunderen er helt klar over at han ikke er unik. De vonde tankene han har slitt med, rammer også andre mennesker, i alle yrker og blant alle samfunnslag og i alle aldre.

Tren hodet, for hvis ikke så blåser du opp hjernen som en ballong Martin Samuelsen

– Jeg tror alle lidelser skyldes at vi som mennesker må begynne med oss selv, innenfra og ut. Men på et tidspunkt vil det komme ting i livet, fra verden, fra andre folk, fra sosiale medier. Følelselivet blir litt kunstig. Så om noen kjenner seg igjen i dette, så vil jeg bare si «okey, prøv å komme deg inn i deg selv igjen. Og hvordan du kan gjøre det, vet bare du, mener han.

Skal han komme med ett råd til andre som har stått i noe tilsvarende som ham, er det like enkelt som det er vanskelig.

– Bare gjør det som rett, selv om det ikke alltid er fornuftig. Det er en ferdighet det og, å finne ut hva du kan gjøre for å få tankene vekk. Lytt til hjertet, og tren hodet, for hvis ikke så blåser du opp hjernen som en ballong, lyder Samuelsens råd.

HAR SLITT: Martin Samuelsen oppfordrer alle til å oppsøke hjelp om vonde tanker tar overhånd. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Psykologer har hørt lignende historier før

Et annet godt råd fra Samuelsen er å oppsøke profesjonell hjelp dersom tankene blir en for stor utfordring.

– Ja, absolutt. Det er utrolig mange gode psykologer der ute, som har hørt lignende historier og vet som skal til, konstaterer han.

– Men til syvende og sist er du som må finne ut av ting selv, og hva som passer for deg som er en helt egen person og finne en unik løsning på det, da. Men snakk med folk, det finnes ingen dumme spørsmål. Bare «go for it», egentlig, oppfordrer fotballprofilen.

Kontinuitet

Selv om Samuelsen for første gang på lang tid nå stråler både på innsiden og utsiden, og smiler til livet, innrømmer han at det gjenstår mye arbeid for å få skikkelig fart på fotballkarrieren igjen.

Kontinuitet må være målet for i år Martin Samuelsen

– Siden jeg kom tilbake til Haugesund for halvannet år siden, har det gått litt opp og ned. Jeg var lenge ute med en dum skade forrige sesong, da jeg ble taklet bakfra i siste treningskamp før sesongen og var ute en del måneder, sukker han.

– Det var dumt, men jeg kom meg tilbake og var med i cupen. Jeg fikk noen gode kamper der og mål. Men på høsten ble det nedoverbakke igjen. Kontinuitet må være målet for i år, slår Samuelsen fast.

Både på og utenfor banen.

– Jeg vil spille hver eneste kamp. Så må jeg bare ta vare på sjansen, og i dag tok jeg den. Jeg må bare fortsette med det, sa Samuelsen etter å ha blitt matchvinner mot Odd søndag.