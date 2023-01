Derfor kom han hjem nå: – En sønn som trenger hjelp

Han har alltid vært klar på at han én dag skulle vende hjem til Åråsen. At Ruben Gabrielsen (30) er Lillestrøm-spiller allerede i 2023, handler imidlertid om andre ting enn fotball.

TILBAKE: Ruben Gabrielsen er tilbake i norsk fotball for å ta medalje med sitt kjære Lillestrøm. Foto: Per-Atle Karlsen

I 2014 forlot en 22 år gammel Ruben Gabrielsen Lillestrøm til fordel for rosenes by og Molde.

Eventyret til mannen som skulle bli Lillestrøms forsvarssjef inneholdt blant annet to seriegull, spill i Europa, Ligue 1 og MLS - og det varte i åtte og et halvt år.

Nå er han tilbake i gult og svart på en femårskontrakt.

– Jeg har hatt jævlig mye gøy, da. Jeg har vunnet litt og fått opplevd noe annet enn norsk fotball. Jeg vet da faen. Jeg har hatt det gøy, jeg. That’s it.

Det svarer Gabrielsen, med et stort glis om munnen, når han blir bedt om å oppsummere tiden siden han forlot Åråsen.

Selv om han har opplevd mye, på godt og vondt, er han ærlig på at det er spesielt å komme tilbake til Romerike.

– Det er deilig. Det er det som er hjemme. Nå har vi vært ute i en liten stund og nå var det ting som skjedde sånn at jeg måtte hjem igjen og da var det ikke noe annet valg enn Lillestrøm. Jeg er veldig glad for å være her, sier 30-åringen.

– En sønn som trenger hjelp

Men at det skulle bli en retur til norsk fotball og Lillestrøm allerede nå var i utganspunktet ikke planen.

I januar i fjor signerte stopperkjempen en toårskontrakt med MLS-laget Austin FC, men bare ett år senere var eventyret i Texas over.

Den avgjørelsen var det familiemannen, og ikke fotballspilleren, Ruben Gabrielsen som tok.

– Det er vel en sønn som trenger litt ekstra hjelp og da er det lettere å gjøre det i Norge enn i USA. Det er ikke den store saken, men det er trygt og godt her hjemme i Norge. Det var et lett valg, forklarer Gabrielsen.

Med det ble prioriteringene fort annerledes for Gabrielsen og hans familie, og valget ble da å terminere kontrakten med Austin.

FRISK OG RASK: Selv han flyttet tilbake til Norge for at sønnen har behov for hjelp, understreker Gabrielsen at hans lille guttunge er både frisk og rask. Foto: Per-Atle Karlsen

Den ferske Lillestrøm-spilleren forsikrer imidlertid at hans vesle sønn er i god behold, uten at han ønsker å gå i dybden på hvilken type hjelp «junior» trenger.

– Det er litt vanskelig å si. Det er litt forskjellige ting og vi har litt lite svar akkurat nå. Men han er frisk og rask, så det er ikke noe farlig. Vi må bare ha alt på stell, sier han.

Snakket med Molde-sjefen

Da det ble klart at han skulle returnere til Norge var Gabrielsen hele veien sikker på hva han ville.

Molde og Lillestrøm var de to mest åpenbare alternativene sett fra utsiden.

INGEN GJENFORENING: Å returnere til Molde var aldri aktuelt for Gabrielsen, som forteller at han snakket med gamlesjefen, Erling Moe, før han signerte for Lillestrøm. Foto: Berit Roald

– Det er jo det der drømmescenarioet på Twitter om at jeg har fått tilbud om 10-15 millioner i Molde. Hvis du takker nei til det så er du Gud, da. Men nei, jeg har ikke fått noe tilbud fra Molde, sier Gabrielsen og utdyper:

– Jeg snakket med Erling Moe tidlig og sa at jeg skulle hjem og at jeg ville til Lillestrøm på grunn av familiære årsaker. Det respekterte han. Jeg har ikke fått noe tilbud. Det har kun vært Lillestrøm jeg har pratet med.

At han skulle ende opp på Åråsen allerede nå, kom imidlertid bardust på Lillestrøm-trener Geir Bakke, som innrømmer at han ikke hadde trodd på at han kunne få Gabrielsen hjem til 2023-sesongen.

– Når skjønte du at det var mulig?

– Det var når Ruben og Simon (Mesfin) hadde pratet sammen for bare noen uker siden, om at det var litt med livssituasjonen til Ruben og at han kunne ha tenkt seg å framskynde turen hjem fra det store utland, smiler Bakke til TV 2.

«Upper class »

Det er åpenbart at LSK-sjefen er fornøyd med sin nye signering. Han er tydelig på at mannen de nå har fått tilbake er en av Eliteseriens aller beste midtstoppere.

FORNØYD: Geir Bakke er svært glad for å ha fått Gabrielsen med på laget. Foto: Per-Atle Karlsen

– Ja, det vil jeg tro. Så lenge han holder seg skadefri, kvikk og rask, tør jeg å påstå det. Det er jeg ganske sikker på. Så skal man ha respekt for alle de andre midtstopperne som løper rundt i kongeriket Norge, som det er en god del gode av, men han er «upper class», det vil jeg si, sier Bakke.

For en drøy uke siden forsvant stoppersjef Igoh Ogbu ut portene på Åråsen, i det som ble tidenes LSK-salg.

TIL TSJEKKISK FOTBALL: Igoh Ogbu signerte for Slavia Praha tidligere i januar. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Og dermed passer det nok bra at den potensielle stoppersjefen fra 2014, kommer tilbake som ferdig vare i 2023.

– Kommunikasjon, entusiasme og glede ved å spille fotball. Kombinasjonen ureddhet og det å tørre å eksponere seg, samtidig som det er seriøst og profesjonelt, det er Ruben Gabrielsen, smiler Bakke.

Klar tale

Det er liten tvil om at Lillestrøm får tilbake en spiller som har erfaringsbanken full.

Den erfaringen har Gabrielsen planer om å bruke godt. Målet for de neste fem årene er i alle fall klokkeklart.

GÅR FOR MEDALJE: Alt annet enn edelt metall i løpet av de neste fem årene vil være en nedtur for Gabrielsen. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er å ta medalje. Om det skjer i år eller fem år fram i tid, det vet jeg ikke. Men å gjøre noe jeg ikke har gjort for Lillestrøm, men som jeg har gjort i alle andre klubber. Det er å ta medalje.

Om det blir medalje eller ikke, vil tiden vise. Det som uansett er helt sikkert er at 30-åringen har kommet hjem for å bli.

– Jeg er ferdig med utlandet. Jeg er hjemme nå i fem år. Sånn er det bare.