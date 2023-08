Derfor kan Viking komme til å si nei til store salg

Etter den kruttsterke 3-2-seieren mot Bodø/Glimt foran 16.000 hjemmefans på søndag, er Viking nå for alvor med i gullkampen i Eliteserien.



Men to av Vikings viktigste og beste spillere, Markus Solbakken og David Brekalo, jaktes på av klubber i utlandet. Om disse blir solgt i løpet av sommervinduet, frykter mange at Viking vil selge seg ut av gullkampen.

Sportsleder og kommentator i Rogalands Avis, Espen Iversen, har fulgt Viking siden 1998. Han mener Viking nå er i en unik situasjon, og har mulighet å beholde både David Brekalo og Markus Solbakken ut sesongen.

KLART BUDSKAP: Espen Iversen, kommentator i Rogalands Avis som har fulgt Viking som reporter og kommentator siden 1998. Foto: Fredrik Slabinski

– Vis at dere mener alvor



Viking har imidlertid budsjettert med spillersalg denne sesongen, men i en kommentar i lokalavisen Rogalands Avis oppfordrer sportskommentatoren Viking-ledelsen til å gå med et styrt underskudd for å beholde sine beste spillere.

– Mener de alvor bør faktisk eierne nå kjenne sin besøkelsestid med et tilbud om å selv dekke det som fort kan bli røde tall på fem til ti millioner kroner. En slik gambling kan koste dem, men fort gi veldig mye høyere inntekter litt lengre fram i tid, skriver Iversen i kommentaren.

Overfor TV 2 utdyper han:

– Det de kan gjøre nå er å ta et styrt underskudd. Styrene i Viking har åpnet for å gjøre det i år, selv om de i budsjettene har lagt opp til å selge. Så jeg håper at de tenker, at «ja, greit, vi kan ta et underskudd når denne muligheten ligger der, mener Iversen.

– Så jeg håper personlig at Viking velger å gå med på et styrt underskudd, og er offensive og kanskje hiver penger i potten. For muligheten ligger der med et Glimt som halter og spiller kamper i Europa, og et Viking som fungerer. Viking har nå en mulighet det kan ta lang tid å få på nytt, poengterer han.

FORNØYD: Morten Jensen, trener i Viking, håper Viking kan beholde sine beste spillere ut sesongen. Foto: Jan Sturla Johannessen, TV 2

– En helt annen økonomisk situasjon



Viking-kjenneren påpeker samtidig at Stavanger-klubbens økonomi nå også er bedre enn på mange, mange år.

– Viking er nå i en situasjon som er langt bedre økonomisk enn i fjor og for noen år siden. Så hadde de et kjempedigert salg av Eivind Karlsbakk i vinter for 30 millioner, som riktignok ble brukt på tre nye spillere, minner han om, og kommer med følgende budskap til Viking-ledelsen:

– Sitt i ro og vær offensiv.

Iversen får full støtte av Vikings hovedtrener Morten Jensen.

– Heldigvis har klubben en robust økonomi etter å ha solgt spillere tidligere, og vi trenger ikke å selge spillere. Så er jo spørsmålet om det kommer noen bud som er så store at klubben er nødt til å selge. Men fra et sportslig perspektiv ønsker både jeg og Bjarte Lunde Aarsheim å beholde den stallen vi har nå ut sesongen, varsler en offensiv Jensen.

Om det kommer et bud i størrelsesorden på rundt 50 millioner kroner på David Brekalo, eller opp mot 35-40 millioner kroner for Markus Solbakken, som er ønsket av italienske Pisa, vil det være klubbrekordsalg for Vikings del.

Likevel antyder sportslig leder i Viking, Erik Nevland, at klubben likevel ikke må selge, og sier seg enig med Espen Iversen i at klubben nå er i en helt annen situasjon enn forrige sesong.

SPORRTSLIG LEDER: Erik Nevland hinter om at Viking ikke nødvendigvis må selge sine beste spillere denne sesongen. Foto: Sturla Johannessen, TV 2

– Ønsker ikke å selge våre beste spillere



I fjor solgte Viking som kjent både Sebastian Søraas Sebulonsen og Joe Bell til danske Brøndby, mens toppscorer Veton Berisha gikk til Hammarby.

Det førte til at Viking som kjent raknet i høstsesongen og endte langt nede på tabellen etter å ha ledet serien 16. mai.

– Ja, vi er i en bedre situasjon både i serien og som klubb enn i fjor, konstaterer Nevland overfor TV 2, og fortsetter:

– For å være tydelig så ønsker vi ikke å selge våre beste spillere ut fra et sportslig perspektiv. Men samtidig må klubben driftes på lang sikt, og vi er dermed avhengig av å selge for å opprettholde den satsningen vi har. Sportslig er vi i en veldig fin situasjon, og mitt ønske er jo det samme som supportene, at vi klarer å beholde de beste spillerne. Det har jeg sagt mange ganger. Men til syvende og sist er det styret som avgjør om de ønsker å selge om budene blir høye nok, eller om vi kommer til å beholde dem og gå for en topplassering, sier Nevland.

Viking solgte forøvrig Niklas Sandberg til Sarpsborg 08 tidligere denne uken, og Birkir Bjarnason skal være på vei til en italiensk klubb. Sandberg forlot Viking på grunn av lite spilletid, mens det lenge var klart at Bjarnason, som også stort sett har vært innbytter, kunne skifte klubb til sommeren.