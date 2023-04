Derfor kan dette øyeblikket bli gull verdt for Brann

– Det er sånne øyeblikk man lever for, sier Aune Heggebø til TV 2.

21-åringen har stolthet, glede og lettelse i blikket.

For etter en trøblete vinter med skader, og en sesongstart brukt på benken, fikk Brann-spissen en etterlengtet opptur mot Vålerenga.

Like etter introduksjonen fra benken, avgjorde supporterfavoritten storkampen med sin iskalde 3-1-scoring.

– Det var forløsende. Ja, rett og slett jævlig deilig, sier en lykkelig spissreserve mens fansen synger Heggebø-sangen.

For Brann-talentet har det siste året vært en berg-og-dal-bane. 21-åringen var førstevalget på spissplass da Brann herjet i Obosligaen. I 2023 har han stort sett vært tilskuer fra benken.

Innhoppet mot VIF imponerte TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah.



– Han så veldig skarp og sulten ut da han kom på. Han kunne faktisk stått med to mål. Jeg tror Eirik Horneland ble glad for det han så av Heggebø, sier Amankwah.



GREP SJANSEN: Aune Heggebø fikk 15 minutter av Eirik Horneland mot Vålerenga. De tok Brann-spissen vare på. Foto: Bjørnar Morønning

– Det har vært mye benken i vinter. Det har vært litt skader og jeg har brukt litt tid på å komme tilbake. Man må stå i det, så lykkes man som oftest, sier Heggebø.



Tror Horneland er lettet

Amankwah var selv til stede på Brann Stadion lørdag kveld. TV 2s fotballekspert var aldri trygg på at Heggebø ville utgjøre en forskjell da 21-åringen tok Finnes plass på banen.

Den tidligere Brann-spilleren var skeptisk til hvor slagkraftige de røde ville være på spissplass før 2022 ble til 2023. Mange har pekt på de rødes tynne stall som et ankepunkt mot suksess.

– Det store spørsmålet var om de hadde en spiss som kunne score nok mål i Eliteserien. Det ser jo ut som Finne er den spissen, sier TV 2s fotballekspert, før han fortsetter:

SER LYST UT: Yaw Amankwah tror Eirik Horneland er lettet etter Aune Heggebøs solide prestasjon lørdag kveld. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Om Heggebø kan ta det målscoreransvaret om Finne skulle være utilgjengelig, ser dette betraktelig lysere ut enn det gjorde på et tidspunkt i høst, sier Amankwah.

– Den kulturen vi ønsker



Bård Finne satt på benken da Heggebø ble foretrukket på starten av Obos-sesongen i fjor. Nå er rollene snudd på hodet. Branns nåværende førstevalg sier dette om sin spisskonkurrent:

– Alle vil jo spille, jeg vet hvordan det er. Det var veldig godt å se Aune score, sier Finne, og tilføyer:

– Det er den kulturen vi ønsker å ha i Brann, at alle støtter hverandre. Vi trenger at alle leverer. Det er alltid godt for en spiss å score.

FESTKVELD. Brann jubel etter at de vant eliteseriekampen i fotball mellom Brann og Vålerenga på Brann stadion. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Foto: Bjørnar Morønning

Frederik Børsting, som scoret det første mot Vålerenga, var en lykkelig danske da han så Heggebø legge på til 3-1 like før slutt.



– Det var helt magisk. Det var et fantastisk øyeblikk da Aune scoret, og jeg unner ham det så veldig, sier Børsting til TV 2.

Vingen, som lørdag kunne juble for sitt første mål i Eliteserien, gleder seg veldig over at Heggebø aldri har spilt falitt, men jobbet hardt for å gjøre seg selv sentral igjen.

FØRSTE: Branns Frederik Børsting scoret sitt første mål i Eliteserien. Dansken kunne slippe jubelen løs foran Bataljonen i Bergen. Foto: Bjørnar Morønning / NTB Foto: Bjørnar Morønning

– Han har lagt ned en formidabel jobb på trening, så det var så fortjent at han fikk det øyeblikket.

Heggebø setter pris på rosen fra lagkameratene. Det er tydelig at scoringen gir ham ytterligere selvtillit.

– Var dette et statement om at dere hører hjemme i Eliteserien?

– Ja, definitivt, sier Aune Heggebø til TV 2.

Den største testen til nå i comebacksesongen venter lørdag. Da skal Brann spille mot høytflyvende Bodø/Glimt på Aspmyra.

