– Den største testen vi noen gang har hatt

Bodø/Glimt-leiren er samstemte i at Arsenal blir klubbens største utfordring noen gang.

Bodø/Glimt-profil Patrick Berg smiler når TV 2 spør om han har brukt landslagssamlingen til å advare Martin Ødegaard mot gultrøyene.

– Nei, det er viktig å snakke seg selv ned. «Vi er i litt dårlig form nå», sier Berg før torsdagens Europaliga-møte med Arsenal på Emirates.

Berg er imidlertid sikker på at Glimt ikke er en ønskemotstander etter resultatene i europacupene, i tillegg til kunstgresset på Aspmyra.

NATURGRESS: Bodø/Glimt ble værende på Østlandet for å trene på gress før kampen mot Arsenal i London. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– At han gledet seg til turen opp til Bodø, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke de andre lagene håpet på å få oss i trekningen. Vi har levert gode prestasjoner som har blitt lagt godt merke til i Europa, sier Berg.

Først møtes riktignok lagene i London.

Den største testen

Berg mener Arsenal er den største utfordringen Glimt har hatt.

– Det er et av de aller, aller beste lagene i verden for øyeblikket, sier Berg om Arsenal, som topper Premier League ett poeng foran Erling Braut Haaland og Manchester City.

Espejord forklarer sveis-byttet

– Vi må kunne si det med den starten de har hatt og det de har prestert så langt i Premier League. Jeg føler det virkelig er et knepp opp fra lagene vi har møtt tidligere i Europa. Da vi møtte Milan og Roma, er det veldig store klubber, men det var kanskje ikke de aller, aller beste lagene i Europa. Arsenal anser jeg som et av de beste lagene i Europa, så det blir en virkelig artig test, sier Patrick Berg.

– Men vi må tørre å være oss selv, og spille vårt spill.

Den vurderingen er trener Kjetil Knutsen enig i.

– Jeg har sagt før mange kamper i Europa at vi er underdogs, men jeg vet ikke hvilket ord jeg skal bruke her. Nå skal vi få jobbet litt med hva Arsenal er, og så skal vi prøve å få læring ut av den retningen vi har bestemt oss for. Vi skal tørre å være oss selv når vi møter Arsenal borte. Det er den største testen Bodø/Glimt noen gang har hatt, så det blir utrolig gøy. Vi gleder oss, sier Knutsen til TV 2.

DEN STØRSTE TESTEN: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen forbereder sine gutter til møtet med Martin Ødegaard og Premier League-lederne. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

– Den største utfordringen blir raskt å komme inn i den intensiteten som kreves. Det blir et intensitetshopp! Vi må være klar over den kraften som kommer fra start av.

Men bergenseren mener å ha funnet en liten svakhet hos den engelske ligalederen, og har ingen planer om å vike fra den kjente Glimt-stilen.

– De angriper med mye folk. Der har de i hvert fall en liten utfordring. Det er mye rom på utsiden av de to stopperne som ligger igjen alene. Det må vi utnytte i vårt kontringsspill. Da får vi i hvert fall brukt (Amahl) Pellegrino og Joel (Mvuka) eller Sol (Ola Solbakken) til det de er best på.

– Jeg er overbevist om at vi må tørre å være oss selv, uansett om vi møter Roma borte eller Arsenal. Og så må vi gjøre tilpasninger og være smart i forhold til den konteksten man er i.

– Vi har ikke noe valg

Glimt har valgt å tilbringe dagene mellom helgens møte med Lillestrøm og torsdagens kamp mot Arsenal på Østlandet. Dette for å få optimale treningsforberedelser på gress, noe bodøværingene har funnet på Nordkisa idrettspark.

– Det er en utrolig kul kamp, men det betyr ikke at vi skal reise ned dit, gå utpå Emirates og måpe. Vi ønsker å spille fotball som Bodø/Glimt vil. Det skal vi få til, sier Glimts Runar Espejord til TV 2.

– Vi har ikke noe valg. Vi må gå utpå der og være Bodø/Glimt. Så får vi se hvordan det ender, sier tromsøværingen.

For Arsenal kommer oppgjøret mot Bodø/Glimt mellom to storkamper mot Tottenham (3-1-seier) og Liverpool søndag. Det kan være en liten fordel for Bodø/Glimt, mener Kjetil Knutsen.

– Du skal ikke se bort fra det når Liverpool kommer tre dager etter oss, men jeg har sett Zürich-kampen og gud hjelpe meg. De har litt å velge i. Det er så høy kvalitet i det kollektive offensive spillet og enkeltspillerne. Du må la deg imponere over det nivået de holder, sier Bodø/Glimts suksesstrener.

Bodø/Glimt leder Europaliga-gruppen med fire poeng etter to kamper, mens Arsenal har vunnet sin ene kamp. Oppgjøret mot PSV forrige måned ble utsatt som følge av dronning Elizabeths dødsfall.