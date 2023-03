18-åringen Christopher Bonsu Baah har signert en fireårskontrakt med fotballklubben Sarpsborg 08.

Eliteserie-klubben bekrefter signeringen på sine nettsider mandag.

– Vi får inn en spiller med stor X-faktor. Christopher er veldig god én mot én, noe han også har vist i treningskampene til nå. Det mest gledelige er likevel å se innsatsen han legger ned for laget. Han jobber steinhardt, og det setter vi pris på, sier sportssjef Thomas Berntsen.

Slik spilles Eliteserien, OBOS-ligaen og Toppserien på TV 2.

Baah har prøvespilt for Sarpsborg den siste tiden og notert seg for to scoringer på halvannen kamp.

– Dette er en stor dag for meg. Jeg er veldig stolt og familien er veldig stolt. Jeg håper dette er starten på en veldig fin reise med Sarpsborg 08 og som kan være med på å utvikle meg som fotballspiller videre. Jeg har en drøm om å bli veldig god, sier 18-åringen.

Unggutten har tidligere prøvespilt for klubber som Borussia Dortmund, Midtjylland, Barcelona og Manchester United.

TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah mener signeringen er svært spennende. Han var til stede på Marienlyst søndag og så Baah herje mot Strømsgodset.

– Det er den beste prøvespilleren jeg noen gang har sett. Hver eneste gang han ble satt opp mot en-mot-en, så dro han av mannen sin. Det var nesten komisk.

NORSK FOTBALL: Yaw Ihle Amankwah er fotballekspert for TV 2. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Det var utrolig kjekt å se. Det han viste i den kampen er definisjonen på x-faktor. Selvfølgelig kan han ikke levere på samme nivå i hver kamp, men den spisskompetansen hans ligger samtlige klubber i Eliteserien langflate etter.

Amankwah tror tenåringen blir et kortvarig, men svært artig bekjentskap for dem som er glad i norsk fotball.

– Her tror jeg at Sarpsborg kan ha funnet gull. Dette er en spiller Sarpsborg-fansen må nyte mens de har ham, og jeg har veldig tro på at han kan bli solgt videre for en god slump penger.

IMPONERTE EKSPERT: Christopher Bonsu Baah får TV 2s ekspert til å hente frem superlativene. Foto: Sarpsborg 08.

– Jeg skulle likt å se en attenåring i noen av de andre klubbene som har de samme spisskvalitetene, sier Amankwah til TV 2.

(©NTB/TV 2)