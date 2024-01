Deler sjokkhistorie om Riise: – Var livredd

FIKK HØRE DET: Bjørn Helge Riise var ikke fremmed for å skjelle ut Ruben Gabrielsen som ung. Foto: Christian Blom / NTB, Astrid Pedersen / NTB

Det er i podkasten «Mush Hour», til tidligere Stabæk-spiller Mushaga Bakenga, at Ruben Gabrielsen åpner fra tiden som ung Lillestrøm-spiller.

Bakenga innleder praten om Bjørn Helge Riise med: «Du var ikke så glad i ham da du kom opp?»

– Nei, det var det verste mennesket. Jeg la meg ut i snøen for å bli syk om vinteren og håpet at jeg skulle stå opp med feber, så jeg slapp å dra på trening, beskriver Gabrielsen.

TOK GREP: Lillestrøm-bauta Ruben Gabrielsen. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

De to spilte sammen for kanarifuglene fra 2008 til 2009, før de ble gjenforent i samme klubb fra 2012 til 2014.

Svarer

LSK-profilen begrunner med at han møtte spillere som var bedre og hadde en viss standard.

– Jeg var der for «jokes» og «banter», fordi jeg hadde nådd såpass langt på det. Jeg skulle bare fortsette min tralt og det godtok ikke han i det hele tatt, så han var jeg livredd, sier Gabrielsen i podkasten.

TV 2 har konfrontert Bjørn Helge Riise med uttalelsene over og under.

– Det stemmer det, sier 40-åringen og utdyper:

GODE VENNER: Bjørn Helge Riise og Ruben Gabrielsen feirer scoring mot Molde tilbake i 2014. Foto: Erlend Aas / NTB

– Ruben er en fantastisk god venn. På den tiden ville vi gi dem referanser på standarden og hva som krevdes for å være på A-laget. Generasjonen er litt annereledes nå, vi klappet dem ikke bare på skulderen, forklarer Riise til TV 2.



Han svarer også på andre Gabrielsen-skildringer lenger nede i saken.



«Du er elendig»



Bakenga spør podkastgjesten sin om hva som var det verste som kom fra den tidligere Fulham-proffen, og svaret er oppsiktsvekkende:

– At jeg aldri kommer til å nå noe som helst. Han sa «du er ikke i nærheten, jeg skjønner ikke hvorfor du trener med oss. Du er helt elendig».

Gabrielsen har mer krutt på lager fra minnet:

TØFF STIL: Bjørn Helge Riise, her fra tiden som Aalesund-spiller. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Han prater til deg som du ikke er der og kunne si: «Hvorfor trener Ruben med oss?», så sitter jeg to plasser ved siden av. Man sitter bare og klør seg i hodet og tenker: «hva er det her?»

– Akkurat det der husker jeg ikke. Det høres ikke ut som meg, svarer Riise.

Gabrielsen understreker at han visste det hele dreide seg om «jokes» og «banter».

Til TV 2 forteller samme mann at han har et kjempegodt forhold til sin tidligere lagkamerat og at slakten var fortjent.

– Jeg var jo «ingen». Det er ikke sånn at jeg har slitt med selvtilliten i etterkant. Det han sa var helt riktig og jeg synes det er for lite av det nå. Det er sånn samfunnet har blitt. Man får veldig mye ros nå, mener Gabrielsen.

– Ble forbannet



Ålesunderen opplyser at han visste hvilke knapper han skulle trykke på når det kom til forsvarsspilleren fra Toten.

– Noen trigges av skryt, andre av å si at «de ikke er i nærheten». Ruben ble forbannet og skrudde på et ekstra gir, sier Riise som samtidig tar noe selvkritikk:

– Det har nok vært både positivt og negativt. Garantert for mye i ny og ne. Jeg er et konkurransemenneske som vil vinne alt. Jeg var ikke på trening for å kose meg. Hvis folk ikke gjorde jobben sin, fikk de klar beskjed.

Riise forteller også at han opplevde kjeft fra store profiler i løpet av sin første periode i Lillestrøm, som var fra 2005 til 2009.

– Mentalt tålte jeg det og ble mer skjerpet, sier han før han går tilbake til tiden med Gabrielsen:

– Så vi store talenter som ikke jobbet hardt nok, kunne vi stramme inn og være litt på dem.

– Ga klar beskjed

– Er det sånn at du ønsker å si unnskyld?

– Etter å ha sett karrieren Ruben har fått vil jeg si «bare hyggelig», med en fleipete undertone. Jeg snakket med ham for noen dager siden og tilbakemeldingen var at han likte det, svarer Riise.

Samtidig slenger 40-åringen tilbake:

– Spør hvordan han er med ungguttene nå, og la ham tenke tilbake på vår tid sammen. Sier han noe annet enn det samme, lyver han.

– Jeg har gått en god skole. Det er sikkert mange unggutter som har vært redd meg opp igjennom som med Bjørn Helge. Det er en del av fotballskolen, kontrer Gabrielsen.

I dag er Riise trener for Stabæks G19-lag.

– Det er litt det samme med juniorene jeg trener, at A-spillerne stiller de samme kravene. Vi var gode støttespillere, men vi ga også klar beskjed om de var eplekjekke. Hadde de gode økter og dreit oss ut kunne vi sette dem på plass, forteller treneren.

– Det alle idrettsutøvere må gjennom for å lykkes er tøft. Man er utrolig støttende til hverandre når det går bra, da er alt glemt. Så lever man etter en regel om at det som skjer på banen er over i garderoben, sier Riise.



Møttes nå: – Slang dritt

Gabrielsen forteller at rollene i LSK etter hvert snudde. Da begynte han å spørre om «Bjørnis» snart skulle legge opp.

– Det er en morsom ting å tenke tilbake på, at jeg klarte å bevise for ham at jeg var god nok. Da ble det lettere. Han stilte krav til egne gutter som laget trengte, forteller 31-åringen til TV 2.



LEDER: Ruben Gabrielsen sammen med tidligere Lillestrøm-spiller Magnus Knudsen (22). Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN Les mer YNDLING: Ruben Gabrielsen var fast inventar på Lillestrøms lag i 2023. Foto: Beate Oma Dahle / NTB Les mer

– Du vil takke Bjørn Helge?

– Ja. Jeg snakket med ham for fire-fem dager siden. Han stoppet og slang dritt om meg da også. Vi er gode venner som bodde på rom sammen og har hatt det veldig gøy. Han gjorde meg klar til utlandet, sier Gabrielsen.

Midtstopperen har en fortid i klubber som franske Toulouse og MLS-laget Austin. I fjor vendte han tilbake til Lillestrøm.

Bjørn Helge Riise la opp i 2019 som Sogndal-spiller.

Karrieren startet i AaFK, men den tidligere midtbanespilleren har også hatt blant andre belgiske Standard Liege og Fulham som arbeidsgiver. Bjørn Helge er lillebroen til tidligere Avaldsnes-trener John Arne Riise.

Podkast-aktuelle Mushaga Bakenga ble nylig klar for kypriotiske Apollon Limassol.