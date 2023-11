Brann - Bodø/Glimt 4-2



Brann sto æresvakt da seriemesterne fra Bodø/Glimt gikk ut på Stadion søndag, men der stoppet respekten fra bergenserne.

– De sto æresvakt, og så skjøt de oss i tinningen, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen til TV 2.

Brann sjokkerte Bodø/Glimt og ledet 3-0 til pause, og i begynnelsen av andre omgang gikk bergenserne opp i 4-0.

Bodø/Glimt pyntet på resultatet med to reduseringer.

HYLLET: Brann-spillerne sto æresvakt for seriemester Bodø/Glimt. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Jeg tror de brukte det (æresvakt) som energi. «Nå skal vi vise dem», men det er først og fremst utrolig flott gjort. Det viser hva de er og hvilke verdier de har, sier Kjetil Knutsen.

Respekten er gjensidig.

– Vi sto æresvakt fordi de har gjort en fantastisk sesong igjen. De er et forbilde og en stor inspirasjon for oss fordi de har skapt en voldsom stabilitet når det kommer til resultater. De har løftet norsk fotball fordi de har lagt listen veldig høyt, sier Brann-trener Eirik Horneland til TV 2.



SUKESSTRENERE: Eirik Horneland og Kjetil Knutsen. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Møtte opp som middag

Bodø/Glimt-spiller Ulrik Saltnes tror ikke gesten påvirket kampen.

– Førsteomgangen kan ikke tilskrives æresvakt. Det tror jeg hadde skjedd uavhengig av hva som ble gjort før kampen, sier han til TV 2.



Saltnes mener Brann hadde en helt annen tilstedeværelse og tenning enn Bodø/Glimt.

– De var fullstendig klare for fest, og vi var nok ikke helt forberedte. Det er skuffende, for jeg trodde vi var det, sier Saltnes.

NEDTUR: Ulrik Saltnes var en del av Bodø/Glimt-laget som ble filleristet på Brann Stadion søndag. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

– Brann inviterte til fest, og vi møtte ikke opp som gjest. Vi møtte opp som middag. Det var ikke helt bra, sier midtbaneprofilen.



Knutsen vil evaluere

Kjetil Knutsen var ingen fornøyd mann da TV 2 snakket med Glimt-treneren i pausen. Han var langt roligere etter kampen.

– Av og til kan det gå en kule varmt, men det kan ikke det hele tiden. Da har det liten effekt, sier Knutsen.

Suksesstreneren mener at kampen må evalueres riktig.

– Vi har en ekstremt viktig kamp på torsdag (mot Club Brugge). Akkurat nå betyr den mer for oss. Dette var en liten test på hvor gruppen er når det kommer til å være klar for bataljen her, sier han.

OMGIVELSENE: Brann-fansen fikk festfotball av spillerne sine. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

– Jeg trodde alt rundt her (omgivelsene) ville gjøre det, men vi fikk det ikke helt til. Samtidig var det et godt Brann-lag. Jeg – som alle andre – må lære av de situasjonene vi står i, og vi har vist tidligere at vi kan komme ganske bra tilbake, fortsetter Kjetil Knutsen.

Sliten gressmatte

Torsdag skal Bodø/Glimt møte gruppeleder Club Brugge i Conference League, før serien avsluttes neste helg.

Så avsluttes sesongen med cupfinale mot Molde på Ullevaal-gresset lørdag 9. desember.

– Vi skal være stolte av mye av det vi har gjort, men ikke akkurat i dag. Det var trening å spille på en vanskelig bane. Vi har en cupfinale, og vi skal spille mot Club Brugge, så det er god øving. Vi får ta med oss det i dag, sier Knutsen, som også roste Brann.

STORKAMPER VENTER: Bodø/Glimt har fortsatt cupgull og Conference League-avansement å spille for. Seriegullet er allerede sikret. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Horneland mener Stadion-gresset var til fordel for vertene.

– Vi kom godt ut med kollektiv energi som ønsket. Baneforholdene er til fordel for de som stuper i press i forhold til de som prøver å komme seg ut av press, så vi fikk litt hjelp av baneforholdene når det gjelder å komme frem, sier Brann-treneren

– Da er det vanskelig å komme løs fra presset vårt, noe Bodø/Glimt normalt er veldig gode på, legger han til.