Da sjefen dro, var Jørgen (33) aldri i tvil: – Må tåle det presset

MARBELLA (TV 2): Med Gaute Helstrup (47) som sjef tok Tromsø Fotball-Norge med storm i fjor. Fallgruven kunne knapt vært større for Jørgen Vik (33).

En råsterk bronse ble Gaute Helstrups farvel med Tromsø.

I lag med forsvarsbauta Jostein Gundersen valgte han å gå til erkerival Bodø/Glimt i starten av januar.

Ribbet og forlatt av to av klubbens nøkkelpersoner var ikke Tromsø i tvil:

Jørgen Vik (33) var mannen til å ta over skuta.

– Det er morsomt, sier Jørgen Vik om å endelig være hovedtrener.

I GANG: Tromsø tapte 0-1 mot Pardubice i Jørgen Viks første test som hovedtrener. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Spørsmålet mange stiller seg, er om det i det hele tatt går an å følge opp fjorårets jubelsesong.

– Det fokuset har vi ikke i det hele tatt. Det som var i fjor, det var i fjor. Og så må vi jobbe med å bli bedre, svarer Vik på avvæpnende vis.

Innerst inne vet han nok likevel at listen fra fjoråret vil kunne bli brukt mot ham. I alle fall blant media og deler av supporterne.

– Fra utsiden ser fallgruven stor ut for deg, om du skjønner hva jeg tenker?

– Jeg ser hva du tenker, men jeg gjør ikke annet enn å glede meg til sesongen og de utfordringene som venter, sier Vik.

For tross den potensielle fallgruven: Jørgen Vik var aldri i tvil da han fikk spørsmål om å ta hovedtrenerjobben i TIL.

– Det presset må vi bare tåle. Det er et press på deg uansett når du spiller på øverste nivå i Norge og i andre land. Og så tror jeg at vi har lært oss og fått bra erfaring i å leve med et sånt ytre støy, sier Jørgen Vik.

– Har tent byen

Ytre støy har det definitivt vært de siste månedene.

– Jeg reagerer med vantro og skuffelse, var Ruben Yttergård Jenssens beskjed til lokalavisa iTromsø etter at Glimt-overgangene til Gaute Helstrup og Jostein Gundersen var i boks.

Noen uker seinere, har TIL-kapteinen fått skuffelsen litt på avstand.

– Følelsen min er at både spillergruppa og byen Tromsø har blitt «taggad» av det som har skjedd. Og så tror jeg at vi veldig fort klarte å bruke det til noe positivt. Det har bidratt til motivasjon i hverdagen og at hele byen virker tent, sier Yttergård Jenssen.

35-åringen kjøper heller ikke helt premisset TV 2 har lagt fram om at Tromsø vil bli sammenlignet med fjorårssesongen i år.

– Jeg tenker ikke at det er en så stor fallgruve. Vi er fortsatt en av klubbene med minst budsjett, og vi har mistet flere sentrale personer i løpet av vinteren, påpeker han.

TENT: Ruben Yttergård Jenssen føler hele Tromsø by har blitt samlet i større grad rundt klubbens fotballag etter at to av klubbens største profiler forsvant til erkerivalen Bodø/Glimt like over nyttår. Foto: Eirik Nesset Hjelvik / TV 2

Han tror hverdagen vil føre til ro i rekkene.

– Det er deilig å kjenne på at vi som gruppe kan jobbe helt i fred oppe i nord. Jeg tror fortsatt vi blir å slå fra oss oss nedenifra, og det liker vi, sier Yttergård Jenssen.

Både han og Jørgen Vik er klar på at klubben skal fortsette i samme retning som klubben har gjort de siste årene. Og man skal være jordnære.

– Dere kommer ikke til å få overskrifter fra oss om at vi skal kjempe om medaljer og sånt, fastslår Yttergård Jenssen.

Store kontraster

Det høres nok ut som musikk i ørene på Jørgen Vik.

– En jordnær type, er nemlig beskrivelsen fra Ruben Yttergård Jenssen.

33-åringen er det perfekte eksempel på at det går an å ta steget fra lokalfotballen til Norges øverste nivå.

Trenerkarrieren startet som spillende trener i Lyngen/Karnes og fortsatte i Skjervøy. Så ble han plukket opp som Tromsø som assistent.

– Det veien jeg har gått har betydd mye for meg. Og så har jeg vært i klubber som har latt meg få utvikle mine ideer og min egen identitet, sier Jørgen Vik.

BRONSE: Tromsø imponerte stort i Eliteserien og sikret seg bronse i fjor. Det gjør at klubben skal ut i Europa i år. Foto: Annika Byrde

– Først og fremst har han sin autoritet i at han er veldig dyktig. Han er faglig sterk, skryter Ruben Yttergård Jenssen.

Mens 33 år gamle Jørgen Viks karriere som både spiller og trener hittil har vært i lokalfotballen, har den to år eldre kapteinen lagt bak seg en rekke kamper i både Kaiserslautern og Groningen.

– Har du full tiltro til treneren din?

– Ha-ha! Ja, men han har jo vært i Tromsø-fotballen over lang tid. Så det har jeg full tillit til, sier Ruben Yttergård Jenssen.

Jørgen Vik ser bare på det som en fordel.

– Ruben er en veldig viktig spiller for oss, både på og utenfor banen. Han er viktig for kulturen vår. Så hans erfaring er bare bra for min del, sier Jørgen Vik.