Da Sæter forlot møtet, ropte RBK-sjefen: – Det har satt spor

Det er i nyeste utgave av TV 2s eliteseriepodkast «Spiss Vinkel» det kommer fram at Ole Sæter måtte skifte telefonnummer etter første serierunde i år.

– Det tok litt av, så av en eller annen grunn var det veldig mange som fikk tak i nummeret mitt, sier Ole Sæter.

Etter drømmescoring og seier over Sandefjord i serieåpningen sjokkerte Sæter da han uttalte at han skulle hjem med mobilen i høyrehånden, kuken i venstrehånden og så kose seg.

Sitatet gikk viralt – og dagen derpå var Sæter en attraktiv mann.

– Jeg måtte rett og slett bytte nummer. Jeg så ingen annen mulighet, sier Sæter, som allerede på det tidspunktet hadde såkalt hemmelig nummer.

– Jeg vet ikke hvordan det kom ut, sier Sæter som så sent som søndag fulgte opp med å score to mål - og bomme på straffe – i 3-1-seieren borte mot Haugesund.

– Jeg er blitt vant til at det koker litt etter kampene, og det gjorde det kanskje den gangen her også. Men jeg håndterer det ganske greit, sier Ole Sæter.

– Lar meg være meg selv

Og kanskje er det nettopp derfor at spissen får lov til å utfolde seg, i alle fall tilsynelatende, nesten akkurat som han vil i media.

For utad kan det umiddelbart virke som om Sæters mange utenomsportslige sprell ikke nødvendigvis er det Rosenborg-trener Alfred Johansson – kjent for å være ekstremt opptatt av detaljer – verdsetter høyest.

– Så lenge ting ikke går ut over mine eller andres prestasjoner og behov, så tror jeg nok at det er ganske fritt spillerom. Han (Alfred Johansson) lar meg være meg selv, og det setter jeg veldig stor pris på. For det gjør at jeg slipper å tenke så mye på hvordan jeg oppfører meg, sier Ole Sæter.

SÆTER-SHOW: Alfred Johansson fikk se Ole Sæter score to mål mot Haugesund. Foto: Jan Kåre Ness

Hittil har det vært en suksessoppskrift: Tre mål hittil fra Sæter og ni poeng for Rosenborg av tolv mulige har gitt trønderne en bunnsolid start på sesongen.

– Jeg føler at vi er på veldig god vei, sier Ole Sæter.

– Sett stolen på plass!

Mye av æren for det, tilskrives naturlig nok Alfred Johansson.

I podkasten blir Sæter utfordret av TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah på om han har en historie eller en hendelse som beskriver litt hvordan Johansson er som person.

– Jeg føler hans beste egenskap er at det er en rød tråd i alt som skjer, innleder Sæter.

Han trekker fram spesielt en hendelse for å beskrive det hele.

– Rett etter at jeg ble skadet, så hadde vi oss et lite møte. Jeg dro ut stolen min, han dro ut sin og så snakket vi. Da vi var ferdige, så går jeg derifra. Og da roper han på meg og sier «sett inn stolen din», sier Sæter.

– Det trenger ikke å fortelle så veldig mye, men det er jo et bevis på at det er en rød tråd i alt som skjer, sier han.

Han påpeker at Johansson ikke bare bryr seg om selve fotballen.

– Ting skal være på stell rundt deg. Det skal være ordentlig på plassen din, det skal være ryddig og på banen gjelder det også: Oppgavene er dine, og de skal du gjøre. Og så kan du følge med på resten etter hvert og etterpå, sier Sæter.

Hans inntrykk er at Johanssons krav til spillerne utenfor banen gir større mulighet for suksess på banen.

– Jeg tror det er noe som har satt spor uten at folk nødvendigvis har lagt så mye merke til det, sier han.