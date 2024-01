Da Glimt tok kontakt, var Gundersens beskjed klar

– Det var vanskelig å hoppe uti det. Jeg var veldig klar over hva jeg kom til å møte, og jeg visste at det blir mye hets, sier Jostein Gundersen til TV 2.

Midtstopperen ble torsdag presentert som Bodø/Glimt-spiller for de neste tre årene etter å ha meldt overgang fra erkerival Tromsø.

Overgangen har vekket sterke reaksjoner i Tromsø.

– Det har blitt mange hatmeldinger, men også mye kjærlighet. Det er både og. Det er sånn fotballen er, sier Gundersen.

NYE LAGKAMERATER: Jostein Gundersen og Patrick Berg. Foto: Jon Olav Nesvold / Bildbyrån

Gundersen, som var på utgående kontrakt i Tromsø i fjor høst, forteller at den første henvendelsen fra Bodø/Glimt kom i serieinnspurten.

Da var beskjeden klar fra 27-åringen.

– Det er selvfølgelig litt rart når den kommer, men så var jeg kjapp med å si ifra at jeg ikke ville tenke på det før etter sesongen. Det respekterte Bodø/Glimt, sier Gundersen.

PÅ PLASS: Jostein Gundersen møter opp på Bodø/Glimt-trening neste uke. Midtstopperen kommer fra erkerival Tromsø. Foto: Run Gyllander / TV 2

– Vi lot det ligge til etter sesongen og pratet da. Da var det lettere å holde fokus på det jeg ville, og det var å fullføre en magisk sesong oppi Tromsø så godt som mulig. Jeg er glad vi ventet til etter sesongen, fortsetter han.

Gundersen opplever at Gaute Helstrup har tatt litt av støyten da han forlot trenerposten i Tromsø for å bli Kjetil Knutsens assistent i Glimt.

TAR SAMME VEI: Gaute Helstrup går fra jobben som Tromsø-trener til å bli Kjetil Knutsens assistent i Bodø/Glimt. Foto: Jan Langhaug / NTB

– Det kom som et stort sjokk på meg. Jeg hadde ingen anelse, og jeg trodde først ikke på det da jeg hørte det. For Bodø/Glimt er det fantastisk. Han har hjulpet meg i fire år med å bli en mye bedre fotballspiller. Han løftet klubben til nye høyder, og han er en utrolig fin fotballtrener, sier Gundersen.

Stopperen fra Tromsø bekrefter at det var interesse fra flere klubber, i tillegg til TIL og Bodø/Glimt.

– Det var flere ting som jeg vurderte, og det var en relativt lang og vanskelig prosess. Samtalene med Bodø/Glimt og magefølelsen gjorde at jeg tror at dette er en veldig bra match for meg, sier Gundersen.

Sportslig leder Håvard Sakariassen i Glimt er fornøyd med signeringen.

– Jeg er veldig begeistret for fotballspilleren, men jeg må si at jeg også er blitt veldig begeistret for mennesket Jostein også etter pratene vi har hatt. Det er en spiller som tar et modig valg, og det viser at han virkelig ønsker å være med på dette. Det er en flott dag for Bodø/Glimt, sier han til TV 2.