Da foreldene sa nei til skjerm, fikk Frida (11) og Elia (14) en genial idé

Drømmen om seriegull lever for Viking – og søsknene Frida og Elia Ellingsen får leve drømmen.

For ett år siden, da Viking opplevde en grusom høstsesong, bestemte de seg for å lage en podcast av og for unge Viking-supportere. De ga podcasten om Viking navnet «Drømmen leve».

– Det startet en kveld der vi ikke fikk se på skjerm, og måtte ha familietid, forteller Elia Ellingsen når TV 2 møter ham og lillesøster Frida på søknenes eget podcast-studio på gutterommet på Tasta utenfor Stavanger.

– Da fant vi ut at vi skulle gjøre noe sammen. Det var Viking-kamp på TV, og da ville vi prøve oss på å lage en podcast. Etterpå viste vi den til mamma og pappa, og de sa at dette faktisk var så bra at vi burde gjøre det videre,

– Jeg ville være med på dette fordi jeg synes det er så kjedelig å høre på sånne «voksen»-podcaster om Viking. Vi ville lage noe av og for unge Viking-fans. Og så er jeg jo lillesøster, og har og alltid hatt lyst til å gjøre det samme som Elia, ler Frida Ellingsen.

VIKING-FANS: Elia Ellingsen og lillesøster Frida lager podcast for de yngre Viking-supporterne. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Står sammen med rutinerte journalister

De startet med å intervjue spillerne utenfor stadion før og etter kamp. Men Viking likte så godt barnepodcasten om klubben at de sikret dem akkreditering og tilgang til mixed zone.

Nå står 11-åringen og 14-åringen side om side med reportere fra TV 2, NRK, Aftenbladet, Rogalands Avis, VG, Dagbladet og de andre mediene som følger Eliteserien etter kamper.

REDIGERER: Elia Ellingsen viser frem redigeringsverktøyet for podcasten Drømmen leve. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Lillesøster Frida tar intervjuene, mens storebror Elia filmer med mobilen og foredler intervjuene til podcasten og deler dem som video på Facebook, Instagram, Twitter og Youtube.

– Så langt har ingen spillere takket nei til å stille opp for oss. Og spillere har også kommet hjem til oss. Sondre Langås kom for eksempel hjem til oss og var med på podcasten like etter at han signerte for Viking i sommer, sier Elia.

– De gir gode svar, og snakker ikke til oss som vi er små barn, men gir oss gode forklaringer, roser lillesøster Frida.

– Samtidig er det jo veldig stas for en femte-sjetteklassing å få øyenkontakt med spillerne og at de snakker med oss, fortsetter hun.

Bjarte: Trodde me sko spela kampen hjem pic.twitter.com/yMx8EnVlsE — Drømmen Leve (@drommenleve) September 2, 2023

Ba Twitter om hjelp

Men det å drive en populær podcast for barn og unge koster penger. Utstyret søsknene fra Tasta var i besittelse av var ikke det beste.

BA OM HJELP: Pappa Egil Ellingsen sammen med barna Frida og Elia ba Twitter om hjelp til utstyr Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

De manglet blant annet en miksepult for å perfeksjonere lyden. I vår ba derfor pappa Egil Elling Ellingsen Twitter om hjelp.

– Det koster rundt 3000-4000 kroner og de pengene fikk vi inn etter en sånn Twitter-dugnad. Det er er helt overveldende, sier han.

Mathisen-klipp gikk i taket

Flere og flere har oppdaget podcasten de lager, og nylig gikk tallene i taket på et klipp der de intervjuet TV 2-ekspert Jesper Mathisen etter Vikings 2-0-seier mot Haugesund.

– I dag har det klippet 187.000 videovisninger på Twitter, sier Elia Ellingsen og smiler stolt.

Håper andre blir inspirert til å gjøre det samme

Hvor lenge de vil leve drømmen gjennom «Drømmen leve» er de usikre på. Men når podcast-søsknene en dag gir seg, håper de på at andre overtar stafettpinnen.

– Jeg lever jo drømmen Viking-messig, gliser Frida, og får støtte av storebror.

– Absolutt. Jeg har alltid hatt en drøm om å være i spillertunnelen og får opplevd stemningen etter hver kamp. Det er jo en drøm. Når vi slutter håper vi å gi stafettpinnen videre til andre unge Viking-fans. Jeg håper at denne podcasten kan fortsette lenge. Kanskje også andre barn og unge som følger andre klubber kan lage en slik podcast for sitt favorittlag, undrer Elia Ellingsen, før han setter seg foran PC’n og redigerer neste episode i «Drømmen leve».

Den handler selvsagt om Vikings muligheter til å ta klubbens første seriegull siden 1991.