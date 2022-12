Da faren lå for døden, fikk Joacim klar beskjed om å dra

Han var sirkusdirektøren som skulle sette fyr på Vålerenga. Men året 2022 ble for alvorlig til at Joacim Jonsson (48) kunne ta på seg sirkushatten.

Vi skrur tiden tilbake til 25. mai tidligere i år.

Vålerenga har tapt 0-2 borte mot erkerivalen Lillestrøm, klubben har bare vunnet tre av de første ti kampene og fansen begynner å rope på VIF-trener Dag Eilev Fagermos avgang.

I pressesonen etter kampen vibrerer det i klokken til Joacim Jonsson.

«Pappa, jeg rakk det», lyser det opp i en melding fra sønnen Simon.

Faren til Joacim Jonsson, Björn, har bare timer igjen å leve.

Mens sønnen reiste til Sverige for å være med bestefaren på dødsleiet, gjorde Joacim Jonsson det motsatte få dager i forkant.

– Det høres sikkert kynisk og brutalt ut at jeg reiste fra pappa på dødsleiet. Men han ønsket det så sterkt. Han var så tydelig på at jeg ikke skulle forsake jobben min. Det var viktig for han, og betydde mer for han enn at jeg satt ved siden av han, sier Joacim Jonsson.

Faren hans var ekstremt fotballinteressert.

– Han var veldig stolt over det jeg drev med. Det var en stor del av livet hans, sier VIFs sportssjef.

I år blir julen spesiell for familien Jonsson. Jula vil vekke minner om faren.

– Pappa pleide å ordne til jul allerede i september. Han ordnet det sånn at alt var på stell. Han har bidratt til at julen står så sterkt hos meg. Det er den høytiden som står høyest hos meg, sier han.

JUL MED MOR: Mamma Lena har tatt turen til Fredrikstad for å feire jul med sønnen. På julaften åpnes huset opp. Barn, ekskone og eks-svigers er alle invitert. Foto: Øyvind Brattegard

Rørt av sønnens valg

I år har moren tatt turen til Fredriksstad, der VIFs sportssjef bor, for å feire høytiden.

Samtidig er slutten av året ofte tid for refleksjoner.

Joacim Jonsson har de siste årene blitt kjent som en mann med sterke meninger. Han legger ingenting i mellom og virker utad å bry seg lite om hva andre mener.

Nå snakker han om et tema som gjør ham mer sårbar.

– Jeg er alenebarn og det er alltid litt spesielt. Jeg har bodd 90 mil unna mamma og pappa. Mot slutten trengte pappa hjelp til det meste, men det var lite jeg kunne gjøre herifra. Jeg bidro lite, sier Joacim Jonsson.

Samtidig har han visst at moren og faren ble ivaretatt. Barna har ofret ferier og benyttet enhver anledning til å stille opp for besteforeldrene.

Spesielt et valg sønnen Simon tok har gjort inntrykk.

– For halvannet år siden, så kom Simon til meg og sa at han ville flyttere nærmere farmor og farfar. Han tok pause fra studiet i syv måneder for å være nærmere dem for å hjelpe til, forteller Joacim Jonsson.

Mens noen eldre forsones med døden, var det annerledes for faren til Vålerengas sportssjef.

– Han hadde dødsangst. Han ville virkelig leve. Om natten fikk han ikke sove, men Simon satt der hver kveld. Han har vært til enorm hjelp, sier Jonsson.

Sønnen var da 20 år gammel.

– Det var en kjempeerfaring for han, men det er klart jeg blir stolt og rørt. Det er vanskelig å snakke om det. At en 20-åring setter noen andre foran seg selv på den måten, fordi den personen skal få en verdig avslutning på livet ... det gjør inntrykk. Det har vært til enorm hjelp for meg, og letter på mange måter på samvittigheten min, sier Joacim Jonsson.

Han understreker flere ganger at han har forståelse for at folk kanskje stusser på at han forlot faren på dødsleiet.

Men for familien Jonsson var dét det riktige.

Unngikk bevisst å melde i media

Samtidig forteller historien kanskje litt om hvorfor Joacim Jonsson ikke har vært så synlig som mange kanskje hadde forventet at han ville være i år.

– BEDRE RUSTET NÅ: Joacim Jonsson og Vålerenga fikk tidvis hard medfart i år. I år vil VIFs sportssjef få med seg hele oppkjøringen, og dermed vil presset være tøffere på mannen som har gått høyt ut på vegne av Oslo-klubben. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Da faren gikk bort, slet Vålerenga tungt sportslig. Etter Lillestrøm-tapet, lå Oslo-klubben på 10. plass i Eliteserien. Noen runder senere hadde vondt blitt til verre.

– Jeg husker at da vi spilte mot KBK hjemme, så tok Jerv ledelsen og vi lå på nedrykksplass. Da tenkte jeg «hva er det som skjer?» og fikk en nedrykksfeeling. Men så kom Henrik Udahl inn til pause og scoret etter en kjempetabbe. Etter det startet en eventyrlig periode og vi hadde vel ni strake seiere, minnes Joacim Jonsson.

Sannheten er åtte seiere og en uavgjort – og at Vålerenga spilte seg inn i medaljekampen. Men Jonsson, som var fotballekspert og meldte hardt året før, hadde ingen behov for å være høy og mørk.

– Jeg mener jo at fotball skal være underholdning. Det skal være brød og sirkus. Du kan ikke være grå og kjedelig. Men siden vi startet så dårlig, så ble jeg vel grå og kjedelig selv. Du kan ikke gå ut og melde om du taper kamp etter kamp. Litt fornuft har selv jeg, sier Joacim Jonsson.

Samtidig var han fersk i Vålerenga. Han ville bli bedre kjent med klubben og de ansatte.

Det har han blitt nå. Trolig blir det mer brød og sirkus det kommende året.

– Vi har et bedre grunnlag nå enn for ett år siden, og er veldig bevisst på hva vi ønsker å gjøre framover, sier Jonsson.

I desember har VIF-spillerne fri, men Joacim Jonsson har slett ikke det. I løpet av de to timene TV 2 er på besøk hos 48-åringen i Fredrikstad, ringer telefonen hans i et sett.

– Jeg visste det ville bli mye. Men det er nesten kriminelt, sier han.

Moren rister nærmest bare på hodet over aktiviteten på telefonen.

FULL KOK: Joacim Jonsson må flere ganger unnskylde at han må ta en viktig telefon eller svare på en viktig SMS. Foto: Øyvind Brattegard

– Ville betydd alt for meg

I jula håper han likevel på litt fri. Hjemmet er pyntet til jul. På julaften kommer selv ekskonen og svigerforeldrene på besøk.

– Julen har vært den vakreste høytiden for meg helt siden jeg var liten. Det har alltid vært spesielt, men det er også noe som gjør litt vondt for meg i år. Fordi jeg vet at ikke alle har samme muligheten til å feire jul i år. Mange har det tøft økonomisk, og da er det ting som jul det det går utover: Noe som egentlig er noe av det vakreste vi har, sier Joacim Jonsson.

Men selv om han håper å nyte julefreden i lag med familien, vil nok Vålerenga og 2023 ligge der i bakhodet.

Hans første år ble som en berg- og dalbane. Neste år vil han være med fra start.

Jonsson vil ha fått to overgangsvinduer på seg. Kort tid etter at han tok over VIF-jobben i fjor, uttalte han følgende til TV 2:

– Når overgangsvinduet stenger 1. april 2023, da skal jeg med hånden på hjertet kunne is at Vålerenga-troppen er god nok til å ta medalje.

I løpet av noen måneder får vi fasiten. Det betyr at Joacim Jonsson i langt større grad har press på seg i år.

– Jeg pleide å si at jeg hadde verdens beste sovehjerte, men det har jammen blitt dårligere siden jeg begynte i Vålerenga. Nå kan jeg våkne på nettene og det er krisetenking. Men det handler nok bare om at jeg har en enorm lyst og drivkraft til å lykkes med Vålerenga, sier Jonsson.

Samtidig kjenner han på en ekstra drivkraft. For faren var fotball selve livet.

– Alt. Det ville betydd alt for meg. Det driver meg til å lykkes, sier Joacim Jonsson om hva VIF-suksess ville betydd for faren.