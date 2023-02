Da dattera ble født, tok LSKs hjemvendte helt grep: – Jeg gikk i kjelleren i et halvt år

MARBELLA (TV 2): Ruben Gabrielsen (30) var ikke helt der han virkelig ønsket å være i livet da han ble far for første gang.

Selv mener LSKs nye forsvarssjef at året 2019 var helt avgjørende for han kanskje har spilt sin beste fotball i livet de siste årene.

Det har resultert i medaljer i både Norge, Danmark og USA – og ikke minst ble drømmen om å spille i en av verdens fem tøffeste ligaer realisert i Frankrike.

Nå er han tilbake i Norge for å sette krona på verket med favorittklubben Lillestrøm.

– Da jeg fikk min første unge, var da jeg først skjønte hva som virkelig skulle til. Jeg var vel 26-27 år, hadde ikke allverdens med penger på konto, var på utgående kontrakt og skjønte at hvis jeg skal lykkes nå, så må jeg gå i kjelleren i seks måneder, forteller Ruben Gabrielsen.

TAR PLASS: Det er ingen tvil om at Ruben Gabrielsen er en lederskikkelse i LSK-miljøet. Foto: Erik Teige / TV 2

For midtstopperen var ikke helt der han virkelig ønsket å være i livet.

– Det handler jo om materialistiske ting. Jeg skulle ha et hus ferdig nedbetalt, jeg skulle ha bil ferdig nedbetalt og sånt. Den økonomiske delen var ikke som jeg hadde sett for meg – det var ikke i nærheten av det engang, sier han.

Samtidig hadde han hele tiden en drøm om å spille i en av verdens fem tøffeste ligaer.

– Heller ikke det var jeg i nærheten av, sier Gabrielsen.

PÅ UTGÅENDE KONTRAKT: Ruben Gabrielsen var kaptein da Molde ble seriemester i 2019. I månedene i forkant hadde han trent knallhardt. Det endte med seriegull og en overgang til den franske klubben Toulouse. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Ble egoistisk

Denne pakken førte til at Ruben Gabrielsen virkelig tok tak.

– Jeg sa til fruen at nå går jeg all in, husker han.

Var det oppmøte på stadion 09.00, var han gjerne på plass halvannen time før og la inn en svømme- eller styrkeøkt. Det samme gjorde han gjerne etter trening. Søvnen ble han mer nøye på. Det samme med kostholdet.

– Jeg la ned en ekstra innsats og ble mer egoistisk. Jeg hentet ikke i barnehagen og var nok ikke en god far eller en god kjæreste på den tiden. Men jeg lykkes med det, og angrer ikke, sier Gabrielsen.

DRØMMEN REALISERT: For Ruben Gabrielsen var det lenge en drømm om å spille i en topp fem-liga i verden. Drømmen ble sann i Frankrike og Toulouse. Foto: FRED SCHEIBER

Det eneste han kanskje angrer på, er at han ikke tok tydeligere grep før.

Men å spekulere i hvor god han kunne blitt, det kan vi bare glemme at Ruben Gabrielsen går med på.

– Jeg elsker det spørsmålet der! Om jeg hadde vært to meter høy og hatt venstrefot, så hadde jeg vært van Dijk. Det er det samme med de som sier at hadde jeg ikke fått Schlatters da jeg var 14, så hadde jeg blitt proff. Det er ikke slik det funker, sier han.

Vil hjelpe andre

Men en lang karriere har gjort at Ruben Gabrielsen vet litt om hvordan ting funker. Og nå er han klar for å bidra i Lillestrøm med sine erfaringer.

Selv har han levd drømmen de siste årene. Nå vil han hjelpe andre på vei.

– Rådet er det samme som det har vært i alle år: Du må trene mer enn alle andre for å lykkes. Det er så lett. Men med meg gikk det inn det inn her og ut her, sier Gabrielsen og peker først på det ene øret og deretter på det andre.

MED KVALITET: Ruben Gabrielsen mener han for sent skjønte at han må gå på trening for å trene – ikke for å bli trent. Foto: Erik Teige / TV 2

Han håper at LSKs talenter skjønner hva som kreves tidligere.

– I hvert fall nå som markedet er som det er. Har du rødt pass og er 22 år nå, så er du brennhet. Sånn var det ikke da vi var ung og gikk til Greuter Fürth og trodde vi var King Kong, sier Gabrielsen.

Han fortsetter:

– Nå går spillere for 70 millioner og kommer hjem på lån. Det er fantastisk for norsk fotball, misforstå meg rett, men det var vel Gjermund Åsen som sa det til en unggutt: Hadde jeg vært 22 år hadde jeg bodd på stadion. Nå har du alle muligheter. Men det er vanskelig å forstå når du er ung, jeg gjorde det ikke selv heller, sier Ruben Gabrielsen.

Han sier han nylig hadde et møte med unggutta i LSK.

– Hva sa du til dem?

– Det vet jeg ikke om jeg kan si på TV, men jeg forklarte det på min måte. Om du er dårligere enn meg, så kan du ikke trene mindre enn meg. Jeg trener mer enn unggutta og jeg er bedre enn dem, sier han.

OPTIMIST: Ruben Gabrielsen mener alt ligger til rette på Åråsen for å kjempe om medalje i år. Ja, til og med gull mener han det er lov å drømme om. - Men jeg er verdens største optimist, påpeker han. Foto: Erik Teige / TV 2

Vil bidra med mer enn medalje

Nå håper mannen med to landskamper å bidra til en høy standard på Åråsen.

Gabrielsen har tidligere vært klar på at returen til Norge først og fremst handler om en sønn som trenger litt ekstra hjelp.

Når han først er på plass er han klar på to ting for klubben han spilte for fra 2008 til 2014:

Han vil ta medalje med LSK og han vil bidra til at ungdommen i klubben realiserer sine drømmer.

– Da jeg var her sist var jeg ung og ikke klar for læring. Jeg var bare med på toget. Jeg ga alt jeg hadde, men nå er det ikke nok å gi alt. Nå vil jeg hjelpe andre på veien også. I tillegg har jeg veldig lyst på en medalje, sier Gabrielsen.

LSK-MANN: Ruben Gabrielsen spilte for Lillestrøm fra 2008 til 2014. Han har sterke følelser for klubben fra Romerike. Foto: Terje Bendiksby

– Tror du at dere klarer det i år?

– Nå spør du feil mann! Jeg er jo tidenes største optimist. Vi dro til Sevilla (med Molde) og jeg trodde vi skulle vinne 3-0. Vi tapte 0-3. Den dagen jeg ikke tror vi kan vinne lenger, så er det ikke vits at jeg spiller lenger. Jeg trodde jo at jeg skulle ende opp i Premier League... Men jeg klarte å komme meg til en topp fem-liga, og hvis jeg klarte dét, hvorfor skal man stoppe å tro da, undrer Gabrielsen.

– Tror du dere kan ta gull?

– Hvorfor ikke? Det kan jo skje. Det er ikke sånn at jeg går og tenker på det hele tida. Jeg snakker ikke for alle, men jeg sikter på medalje, sier han.

Mannen som har skrevet en femårskontrakt med LSK sier alt ligger til rette for det på Åråsen.

– Hva skjer den dagen du endelig får medaljen din?

– Da tipper jeg at jeg er stappmett, legger beina på kryss og slapper av i fire år. Neida. Jeg har egentlig aldri vært så glad når jeg har vunnet heller, for det blir bare en frykt for å ikke vinne. Når du først vinner medalje, så griner du fordi du er så happy for at alt du la ned ga resultater, sier Ruben Gabrielsen.