Da Brann slet, fikk Horneland et klart råd fra Solbakken

Fotballpunch: Se «Brann opp av asken» nå



I den siste episoden av Fotballpunch forteller Eirik Horneland om veien fra nachspiel og nedrykk til cupgull, Europacup-spill og seriesølv.



Etter en imponerende vårsesong på øverste nivå, møtte Brann motgang i sommer. David Møller Wolfe og Mathias Rasmussen forsvant før klubben hadde fått på plass erstattere.

Resultatene var svake i hele juli. Det ble cup-exit mot Vålerenga og laget ble rundspilt av Molde på Aker stadion.

– Det hadde bare gått én vei i halvannet år. Konsekvensene av å gjøre det bra var at vi solgte to vanvittig gode fotballspillere. To av dem som hadde satt et veldig tydelig preg på laget forsvant ut. Vi hadde en del skader i tillegg, så vi var ekstremt tynne. Det var vanskelig å få en god treningshverdag, sier Horneland.

MOTGANG: Etter en vanskelig juli-måned måtte Eirik Horneland bygge opp Brann-laget på nytt. Foto: Markus Engås / TV 2

– Vi var i en vanskelig måned der, men det var en bevisst strategi fra klubben. De ønsket å vise at de kunne utvikle og selge spillere. Det var greit, legger han til.

– Trengte den

En tekstmelding fra landslagssjef Ståle Solbakken var én av mange faktorer som fikk det til å snu.



– Jeg husker jeg fikk en tekstmelding fra Ståle. Glem aldri å lede oppover og kreve av dem over deg, forteller Horneland.

– Til styre og sportssjef og dem som er investerte i laget. Det synes jeg var et godt råd. Den trengte jeg da, utdyper han.

– Tvilte du?

– Nei, jeg tvilte ikke. Men det å gå inn å kreve at «nå må vi legge litt ressurser i dette laget», der fikk jeg litt spark bak i rumpa av Ståle. Det setter jeg veldig pris på.

– Så du gikk til daglig leder, til Kalvenes?

– Henge dem på knaggen og fortelle dem. Neida. De var jo villige til å utvikle dette videre, men vi var i en vanskelig situasjon. Vinduet var ikke åpent, og vi var heller ikke helt forberedt på at dette skulle gå så fort som det hadde gjort gjennom våren, sier han.

Til TV 2 forklarer Solbakken hvorfor han sendte meldingen til Horneland.

– Fordi jeg liker ham. Han er en god trener og en fin fyr, skriver Solbakken i en tekstmelding til TV 2.

GA RÅD: Ståle Solbakken har sterke meninger om mye i norsk fotball. Foto: Markus Engås / TV 2

– Fikk tro på det igjen

I august snudde det for bergenserne.

– Vi fikk inn Soltvedt, Kartum og Warming. Vi trengte nytt liv i garderoben og fikk en bedre treningshverdag. Vi fikk klaff på første forsøk da vi spilte borte mot HamKam. Så hadde vi Europa. Vi skapte en atmosfære og fikk gass på ting, sier Horneland.

Brann var en straffekonk unna gruppespill i Europa. Hjemmekampen mot AZ Alkmaar ble akkurat så dramatisk som hjemmepublikummet kunne drømme om. Til tross for playoff-exiten, mener Horneland at kampene hjalp Brann i sesonginnspurten.

– Vi hentet tempo der, for vi møtte gode lag. Arouca ble nummer fem i Portugal. AZ hadde spilt semifinale i Conference League året før. De strekker et tempo i deg. Spillerne fikk tro på det igjen. Tempoet, aggressiviteten og intensiteten utløste kvaliteter i laget. Og etter det så vi oss ikke tilbake før vi tråkket helt feil i siste serierunde, sier Horneland.

EUROPA-OPPTUR: Eirik Horneland mener Brann utviklet seg av kampene i Europa. Foto: Markus Engås / TV 2

Rett fra OBOS-ligaen til sølv i serien. Det skaper forventninger før 2024-sesongen. Horneland er opptatt av at Brann må fortelle en ny historie i sesongen som kommer. Og det er på treningsfeltet grunnlaget skapes.

– Jeg kjenner på at jeg har en enorm inspirasjon og sult til å fortsatt være med en del av de lagene som er der oppe. Fordi det er utrolig gøy å være der oppe. Men det krever mye av deg. Hvis spillere kommer tilbake og er villige til å komme inn med den samme ærgjerrigheten, sulten og lidenskapen for å få dette til, så kommer vi til å fortsette å utvikle oss, sier han.

Selv har han ingen planer om å forlate skuten med det første. Dersom Glimt-trener Kjetil Knutsen skulle forsvinne til utlandet, vil nok Horneland være høyt på ønskelisten til Bodø-klubben. På spørsmål om han kunne gått fra Brann til Bodø/Glimt, svarer Horneland følgende:

– Nei, la meg få svare litt lengre på det spørsmålet. Bodø/Glimt er en fantastisk klubb. Det håndverket som er gjort av bergenserne sammen med det som lå der fra før er helt unikt. Fantastisk inspirerende. Jeg gleder meg på deres vegne, og det er så utrolig kjekt å se. Men Eirik Horneland kommer aldri til å gå fra Brann til Bodø, det kan jeg si.

– Du håper Kjetil Knutsen blir i Bodø?

– Jeg håper han blir i Bodø, og så håper jeg han og resten av gjengen sovner litt. For gapet er for stort, og det er vanskelig å ta det igjen på én sesong. Men jeg håper at de blir litt mette og sovner litt.