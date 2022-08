Chelsea avbryter Fiabema-lån: – Det pågår diskusjoner

Bryan Fiabema skulle opprinnelig være på lån i Rosenborg ut 2022, men hentes nå tilbake til Chelsea fire måneder før tiden. Det bekrefter Chelsea selv på sine nettsider.

19-åringen kom til Rosenborg i mars, der låneavtalen også ga RBK opsjon på kjøp. Fiabema har spilt 11 kamper for trønderne denne sesongen og scoret ett mål.

– Det pågår noen diskusjoner rundt det. Det er ikke noe ønske for oss at han skal dra, men Chelsea har jo hatt den muligheten hele tiden, at de kan gjøre det. Hva det ender opp i vet jeg faktisk ikke, sier RBK-trener Kjetil Rekdal til TV 2.

Etter det TV 2 kjenner til er Fiabema fortsatt i Trondheim, og han skal etter planen trene som normalt med resten av Rosenborg-laget i dag.

Fiabema fikk sin debut i Eliteserien for Tromsø i 2019. Etter det sto europeiske toppklubber i kø for å sikre seg det norske spisstalentet. Han ble hentet til Chelsea i 2020 og vender altså nå tilbake til London etter knappe seks måneder på lån i Rosenborg.

– I Rosenborg kan jeg kan få en ny erfaring, ny klubb og bli kjent med nye folk. Egentlig bare det å bli kjent med noe nytt. Jeg fikk en god følelse og følte at det var en perfekt match. Rosenborg var egentlig ganske klart nummer én, sa Fiabema til TV 2 i mars.

Saken oppdateres.