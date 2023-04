Castros tunge tid: – Hva er livet da?

Mens lagkameratene har blomstret har ikke livet vært en dans på roser for Niklas Castro (27).

BRANN-PROFIL: Niklas Castro var et positivt tilskudd for Brann i Obos-ligaen. Oppkjøringen til Eliteserien har imidlertid vært alt annet enn optimal. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Brann har hatt en eventyrlig oppkjøring. De røde har feid over lag etter lag, er klare for semifinale i cupen og er tippet av TV 2 som en av de fremste medaljekandidatene i Eliteserien.

Men én spiller har gått glipp av mesteparten av moroen.

– Det var vondt å reise seg fra sofaen. Det var vondt å bare gå ned i en squat da jeg skulle sitte meg ned. At jeg kan spille fotball nå, på så kort tid relativt sett, er veldig deilig, sier Niklas Castro til TV 2.

Plutselig smalt det

Norsk-chileneren gliser. Humøret er tilbake. I strålende påskesol, og med et bandasjert kne, deltok han på årets første gressøkt i Bergen.

– Det har gått fremover hver dag. Jeg er veldig takknemlig for at det ikke var verre.

Det var tidlig i mars at det gikk galt for Castro. Under en økt etter treningskampen mot Vålerenga sa det pang.

SKADE: Niklas Castro har hatt en trøblete oppkjøring til sesongen. Her fra en smell mot KFUM i oktober i fjor. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Jeg fikk en vridning i kneet. Det smalt litt, og det var noe i menisken som fikk seg en trøkk. Jeg er veldig mye bedre nå enn hva det var.

Men skaden har kostet. For når Brann serieåpner mot Haugesund er neppe Castro med. I over en måned har vingen sett på mens lagkompisene har herjet.

– Jeg har sagt det hjemme også. Det har vært vondt og veldig godt å se på kamper.

– Jeg liker ikke å se på fotballkamper på tribunen. Men det hjelper jo veldig når de leverer som de gjør. Det er vanskelig å sette ord på den følelsen. Det er vondt og godt om hverandre.

– En slags hjelpeløshet over at du ikke får bidra, kanskje?

– Ja, det er litt det. Så er det den dagligdagse, at man går og kjenner på den smerten man har hatt. Det er vanskelig å sette ord på. Hva er livet da, når man ikke spiller fotball?

LIDENSKAP: Niklas Castro brenner for fotball og Brann. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

– Det har vært tungt

Skadeperioden har gått innpå spilleren som leverte elleve mål og 13 målgivende i Obos-ligaen forrige sesong.

– Det har vært tungt å gå inn her hver dag. Stå opp og sykle og gjøre sånne ting. Det er jo ikke det jeg vil.

– Heldigvis har jeg hatt et godt fysioapparat her som har holdt meg i øret så jeg ikke gjør noe dumt.

Nå trener han igjen, mer eller mindre for fult. Årets første gresstrening i Bergen ga mersmak.

– Jeg har ikke lyst å gi meg nå, men det kommer en dag i morgen, sier han etter treningen, vel vitende om at det hele snart braker løs.

KOK: Det var stor stemning på Brann Stadion i Obos-ligaen. Nå håper Castro og co. på lignende scener i Eliteserien. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Castro håper å være i aksjon for Brann i løpet av april.

– Jeg gleder meg, og det gjør alle her også. Det begynner å hope seg opp nå. Fotballen og Eliteserien er tilbake i Bergen!

