– Bygg en mur på E39 og la Bergen betale for den

STAVANGER/BERGEN (TV 2): Med glimt i øyet lanserer politikerprofil i Stavanger et drastisk forslag. Ordføreren fnyser av påstander om at Stavanger er Bergens lillebror. Ordkrigen før Viking mot Brann er i gang.

Søndag kl. 14: Se Viking – Brann direkte på TV 2 og TV 2 Play

I forkant av vestlandsklassikeren mellom Viking og Brann har politikere, aviskommentatorer og næringslivsrepresentanter fra Stavanger og Bergen havnet i en aldri så liten ordkrig etter at Bergen vendte tommelen ned for samarbeidsprosjektet Hordfast, som ville sørget for ferjefri bilvei mellom de to storbyene.

– B for Bergen og B for bakevje. Byen får bare ligge der mellom fjellene. For oss betyr det farvel, sa leder i Næringsforeningen i Stavanger-regionen, Harald Minge, til BT om at Hordfast er ute av Nasjonal transportplan (NTP).

Vi er den regionen med desidert mest verdiskapning, og det liker de jo ikke å høre i Bergen Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal

Politisk kommentator i Bergens Tidende (BT), Morten Myksvoll, svarte kjapt og syrlig i en kommentar i egen avis:

– Stavanger som den nye vestlands­hovedstaden? Det er absurd, slo han fast.

Ordfører i Stavanger, Sissel Knutsen Hegdal (H), har selvsagt fått med seg den offentlige ordkrigen mellom ulike aktører i de to byene den siste tiden.



Hegdal tror Bergen frykter Stavanger.

– Kanskje kjenner Bergen nå på at Stavanger pusher dem i nakken. Det skal vi fortsette å gjøre. Vi er den regionen med desidert mest verdiskapning, og det liker de jo ikke å høre i Bergen, slår hun fast.



ORDFØRER I STAVANGER: Sissel Knutsen Hegdal er Viking-patriot og Stavanger-patriot. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Marit Warncke (H), ordfører i Bergen, hånflirer av påstandene om at Stavanger i fremtiden kan komme til å overta statusen som Vestlandets hovedstad.

Vi hadde universitet før de klarte å stave sardiner i Stavanger Marit Warncke, ordfører i Bergen

– Jeg må le litt. Det er jo ikke alle som skjønner dialekten i Stavanger, men det er jo forståelig at de ypper seg. Nå de er underdogs, så må de jo blåse seg litt opp før kamp. Men Stavanger som Vestlandets hovedstad? Der har de en lang vei å gå, sier ordføreren i Bergen før hun får en litt mer bestemt mine:

– Her i Bergen hadde vi universitet før de klarte å stave sardiner i Stavanger. Ja, de har olje og gass, men det har vi jammen her i Bergen òg. Utfordringen er hvordan vi skal utvikle oss videre fra olje og gass, og med tanke på det har vi et stort mangfold og flere bein å stå på i Bergen. Det mangler de i Stavanger, slår hun fast.



BARE LER: Marit Warncke, ordfører i Bergen, ler av påstander om at Stavanger kan bli Bergens storebror. Foto: Pål Schaatun, TV 2

– Bygg mur, og la Bergen betale for den



Dag Mossige, kjent lokalpolitiker og gruppeleder for Stavanger Arbeiderparti, mener bergenserne bare sutrer.

Før vestlandsderbyet mellom Viking og Brann lanserer han derfor med glimt i øyet et drastisk forslag.

– Jeg tenker vi nå må bygge en mur på E39 mot Bergen og la Bergen betale for den, hvis det er det de ønsker. Vi i Stavanger vil ta i mot alle som vil flykte fra Bergen i forbindelse med kampen mellom Viking og Brann, både i forkant og etterkant. Hjertelig velkommen til Stavanger, energihovedstaden i Norge, sier Mossige og smiler bredt.

Jeg tenker vi nå må bygge en mur på E39 mot Bergen, og la Bergen betale for den AP-politiker Dag Mossige

Polikerprofilen sliter med å finne noe Bergen er bedre enn Stavanger i, både når det gjelder verdiskapning og i sport.

– Det spørsmålet har vi stilt oss selv og, «hva gjør de bedre enn oss i Bergen»? Vi har ikke kommet frem til noe enda, men vi jobber med saken, sier AP-politikeren, som kan være en potensiell ordførerkandidat i Stavanger ved neste kommunevalg.

KLAR TALE: Dag Mossige, gruppeleder i Stavanger Arbeiderparti, terger nok på seg bergenserne med sine uttalelser. Foto: Bjarte Fossfjell, TV 2

Ordføreren i Bergen støtter faktisk forslaget om å bygge en mur på E39 mot Bergen mellom de to største byene på Vestlandet.

Men hun tror flyktningstrømmen vil gå motsatt vei.

– Det må de gjerne gjøre, men jeg tenker muren må varsles litt i forkant. For da vil det bli helt tomt i Stavanger og fullt i Bergen. Vi skal alltid klare å ta i mot flyktninger vi og, ler Marit Warncke etter å ha hørt AP-politikerens smått drastiske forslag.

– Tror de er mer enn de er



Ordfører Sissel Knutsen Hegdal nekter hardnakket for at Stavanger kan regnes som en lillebror for Bergen.

Verken på eller utenfor fotballbanen.

– Stavanger er en fremoverlent by med masse potensiale, og vi har ikke tenkt å være lillebror, men ta masse initiativ på vegne av hele Norge, understreker hun, og legger til:

Som storesøsteren til Stavanger vil vi gi lillesøster et råd Marit Warncke, ordfører i Bergen

– Og om bergenserne tror de er storebror også på fotballbanen, så handler det vel om at de tror de er mer enn det de er. Her i Stavanger er vi litt mer ydmyke og forsiktige, men vet å ta plass, også på fotballbanen. Ser du på antall seriegull til Viking mot Brann, så er Brann lillebror, påpeker hun.

Bergens ordfører Marit Warncke (H) fnyser av påstandene om at Brann er Vikings lillebror på fotballbanen.

– Jeg må få minne ordføreren i Stavanger om at det er farlig å hvile på gamle laurbær. Det gjelder så vel i politikken som i fotball. Som storesøsteren til Stavanger vil vi gi lillesøster et råd om å satse litt mer på kvinnefotball fremover. Vi i Bergen har tre lag i Toppserien, inkludert Brann. Viking er ikke kommet lenger enn til 1. divisjon, kontrer hun.

GLEDER SEG TIL KAMP: Stavanger-ordfører Sissel Knutsen Hegdal skal se Viking mot Brann på søndag. Hun tror selvsagt på Viking-seier. Foto: Bjarte Fossfjell / TV 2

– Selv Grieg lyder bedre i Stavanger



Politikerkollega Dag Mossige føler seg sikker på at Viking tar tre poeng på søndag.

– Stavanger og Viking kommer nok en gang desidert best ut fra den, sier Mossige, som svarer slik på spørsmål om hvorfor han tror det er så mye rivalisering mellom Stavanger og Bergen, både på og utenfor fotballbanen:

– For bergenserne sin del så må jo det være et spørsmål for psykologene. De har jo et utstrakt mindreverdighetskompleks, kanskje det har med tapet av hovedstadstatusen, noe må det være, gliser Mossige – som bare må sende bergenserne nok et stikk når TV 2 møter ham i Stavanger konserthus:

Hva har de i Stavanger? Tore Tang? Marit Warcnke, ordfører i Bergen

– Selv Grieg lyder bedre her i Stavanger med den akustikken vi har i Konserthuset enn Grieghallen i Bergen. Hjertelig velkommen til konserthuset vårt.

Marit Warncke trekker både på smilebåndet og rister på hodet av Stavanger-politikernes uttalelser. Hun svarer slik på Mossiges siste stikk om at til og med Grieg høres bedre ut i Stavanger enn i Bergen.

– Jeg tenker det er fint at de spiller Grieg i Stavanger, som de gjør over hele verden. Vi i Bergen har Grieg og Ole Bull, men hva har de i Stavanger? Tore Tang, har Stavanger noe annet enn Tore Tang, spør Marit Warncke når TV 2 møter henne i 14. etasje i Bergen rådhus, før hun foreslår å synge en fotballsang til ære for Viking før søndagens storkamp i Eliteserien:

– Jeg kan faktisk Viking-sangen. Den lyder sånt: «Det er Viking, det er Viking, som kommer nå. Du kjenner det på drittlukten».

Søndag kl. 14: Se Viking – Brann direkte på TV 2 og TV 2 Play