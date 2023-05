Bryter ut i latter av Gabrielsen-stikk: – Han har jo et poeng!

ASPMYRA/ÅRÅSEN (TV 2): Kjetil Knutsen bryter ut i latter av uttalelsene til Ruben Gabrielsen – og svarer med et overraskende stikk i retur.

- MÅ TÅLE DEN: Kjetil Knutsen ler godt av uttalelsene til Ruben Gabrielsen. Han påpeker, med et solid smil om munnen, at LSK-stopperen tross alt har et poeng. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Det er etter at TV 2 har gjenfortalt hva LSK-profil Ruben Gabrielsen utbrøt etter å ha tatt seg til cupfinalen på bekostning av nettopp Bodø/Glimt vel ei uke tidligere, at Knutsen bryter ut i latter.

– Nå har Glimt fått all mulig skryt for ditt og datt, de kan selge for så og så mange millioner, men alle kommer hjem igjen. Det kan umulig være så jævla bra, sa Gabrielsen like etter kampslutt til NRK.

I Bodø er Kjetil Knutsen treneren som har hentet hjem blant andre Patrick Berg, Fredrik Bjørkan, Marius Lode og Nikita Haikin fra utenlandsopphold.

Flere har likt å spøke med at «alle» vender hjem til Bodø/Glimt, og sist ut i rekka er Ruben Gabrielsen.

Det synes altså Kjetil Knutsen er vittig.

– Haha, det var godt sagt. Den var morsom, og den må vi tåle. Så har han jo ikke helt feil heller, sier Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen og bryter ut i latter igjen.

REVANSJESUGNE: Kjetil Knutsen og Bodø/Glimt vender tilbake til Åråsen søndag. Foto: Fredrik Varfjell

Han summer seg litt før han fortsetter:

– Jeg synes han har et poeng, jeg! Men det må jo være gøy å spille i Glimt, så det får være motsvaret, sier Knutsen.

Søndag møtes Lillestrøm og Bodø/Glimt igjen på Åråsen i Eliteserien.

Men Kjetil Knutsen tror ikke Gabrielsen-uttalelsene vil tenne hans egne spillere.

– Nei, nei, overhodet ikke … han er en god fotballspiller, men nå må jeg tenke litt. Var det en gigantsuksess det han gjorde i utlandet? Ha-ha. Det er jeg litt usikker på, men at han melder litt og har selvtillit, synes jeg er artig. Han er en god fotballspiller og en fin type, så det tåler vi, sier Knutsen med et stort smil rundt munnen.

Ruben Gabrielsen vendte selv hjem til LSK foran årets sesong. Det etter å ha vært med på opprykk til toppdivisjonen i franske Toulouse, et utlån og seriegull i FC København og et opphold i Austin i USA.

– Jeg lever fint med det

Patrick Berg er en av flere Glimt-stjerner som har prøvd seg i utlandet de siste årene. I august i fjor vendte 25-åringen tilbake til Aspmyra etter bare et halvt år i fransk fotball.

– At folk har det litt artig på vår bekostning, det lever jeg veldig fint med. Jeg tror Glimt-fans hadde syntes det hadde vært litt artig om det var motsatt. I hvert fall når de slår oss, så må de få lov til å melde litt uten at vi skal bli bitter av den grunn, sier Glimt-kapteinen.

I rettferdighetens navn modererte Ruben Gabrielsen seg litt i etterkant av NRK-intervjuet som ble gjort umiddelbart etter kampslutt.

– Det er litt overtenning der, men det er jo noe fakta i det, sa Gabrielsen til TV 2 vel 20 minutter senere.

Glimt-profil Hugo Vetlesen var ikke med i oppgjøret på Åråsen, men i motsetning til Kjetil Knutsen fikk han med seg utsagnet til Gabrielsen.

– Jeg fikk med meg noe der, ja … he-he. Han er frisk og har noen fine kommentarer. Det var en fantastisk kommentar og humor på høyt nivå. Det er sånn det skal være – og så har han ikke møtt meg ennå, varsler Vetlesen.

TILBAKE: Hugo Vetlesen var ikke med mot Lillestrøm i cupen, men søndag er han tilbake. Her fra Eliteserie-kampen mot Odd onsdag, der han satte inn det viktige 1-0-målet. Foto: Mats Torbergsen

Revansjesugen

For selv om Bodø/Glimt hevder de ikke bruker Gabrielsen-uttalelsene spesifikt som motivasjonsfaktor, så er det liten tvil om at serielederen er revansjesugne etter smellen på Åråsen i cup-semifinalen.

– Det var kjipt å ikke være med sist, så er er en revansjesugen Hugo som har lyst å revansjere seg nå. Det tror jeg gjelder for hele laget, for det var ikke en veldig god prestasjon der sist, sier Hugo Vetlesen.

Kjetil Knutsen mener Bodø/Glimt har mye å gå på i forhold til semifinalen sist. Likevel forventer han en tøff utfordring.

– Lillestrøm har blant annet to meget gode spisser. De er et solid, godt organisert lag og jeg tror de fleste vet hvordan de ønsker å angripe. Det er dødballer og innlegg i boks. Men vi gleder oss til kamp, og ikke minst til å prøve å levere en betraktelig bedre prestasjon enn i cupen sist, sier han.

