Bryter tausheten: – Måtte gjøre det

Se Bodø/Glimt - Tromsø på TV 2 Play, søndag fra klokken 18.55!

Lasse Nordås (21) ble klar for Tromsø fra 1. august tidligere i sommer, etter en byttehandel med Bodø/Glimt.

TIL-talentet Daniel Bassi (18) går motsatt vei. Forrige uke reiste Nordås til Tromsø, men Glimt kalte spissen tilbake denne uken.

Dette for at angriperen skulle være med i torsdagens kamp mot tsjekkiske Bohemians, og nettopp «Gutan» i rivaloppgjøret søndag.

Det fikk TIL-trener Gaute Helstrup til å reagere sterkt.

– Lasse Nordås hadde aldri vært aktuell for å spille mot Glimt, hvis han hadde vært TIL-spiller. Jeg tror Lasse føler seg presset, men at vi må prate med ham og Glimt, sa Helstrup til iTromsø.



IKKE FORNØYD: TIL-trener Gaute Helstrup var lite begeistret for Bodø/Glimts valg. Foto: Nils Ole Refvik / TV 2

Nordås avviser Helstrup-melding

Nordås var ubenyttet reserve i Conference League-oppgjøret.

Nå snakker han ut om de siste dagene til iTromsø. Han forteller at han fikk beskjed om å reise tilbake på tirsdag.

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg ikke tenkte at det kom til å skje. Da måtte jeg ta noen samtaler og finne ut hva jeg måtte gjøre. Det var noe jeg ikke ønsket å blande meg opp i, men ønsket at klubbene skulle ordne selv, sier Nordås til avisen.

– Jeg har fortsatt kontrakt med Glimt, så da måtte jeg gjøre det, sier spissen videre.

Nordås er ikke enig i Helstrups utsagn om at han følte seg presset.

– Nei, det er som sagt sånn at jeg ikke skal ha noe med det å gjøre egentlig. Jeg vil ikke komme i konflikt med noen. Det er opp til klubbene.



FORTELLER: Tromsø-klare Lasse Nordås, her med Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

– Skal sendes opp mørbanket

Glimts toppscorer Amahl Pellegrino virker å fryde seg over Nordås-frustrasjonen hos Tromsø.

– Planen vår er at han skal bidra på søndag, så skal vi banke dritten ut av ham i garderoben etterpå, og sende ham opp dit mørbanket, ler Pellegrino.



Se Glimt-stjernens friske uttalelser i videovinduet øverst.

Meldingen han leverer er naturligvis med en fleipete tone, men det er tydelig at denne overgangsfeiden er noe kantspilleren godter seg over.

– Hva tenker du om «sirkus Nordås», og det som har skjedd denne uken?

– Det er bare for å vise at det er vi som bestemmer her oppe i nord, svarer Pellegrino selvsikkert.

TV 2 har flere ganger prøvd å få en prat med Lasse Nordås, uten hell. Torsdag stilte han ikke opp for pressen etter Europa-seieren mot Bohemians.

PÅ BENKEN: Var Lasse Nordås mot Bohemians, men han ble ikke byttet inn. Foto: Mats Torbergsen / NTB

På et pressetreff meldte Glimt-trener Kjetil Knutsen at Nordås kommer til å spille søndagens kamp mot nettopp Tromsø.

– Vi hadde en avtale om at hvis noe skulle oppstå, er vi nødt til å tenke på Bodø/Glimt. Og dessverre vet vi at Faris har slitt med ryggen, og vi har ham indisponibel på søndag, sa Knutsen til Avisa Nordland.

Lagets foretrukne spissvalg, Faris Pemi Moumbagna, spilte 85 minutter mot laget fra Praha.

I Eliteserien har han fire gule kort og må sone karantene mot Tromsø.

FORBAUSET: Bodø/Glimt Kjetil Knutsen er overrasket over oppstyret rundt Lasse Nordås. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– At det skal skape mye støy, overrasker meg litt. Og i hvert fall overrasker det meg at det er folk som uttaler seg som ikke kjenner til avtalen. Da må de sette seg inn i ting før de uttaler seg, sa Glimt-treneren til avisen.

– Føler meg som en 20-åring

De gulkledde har Runar Espejord, som scoret torsdag kveld, også tilgjengelig som spissvalg på søndag.

Lagets toppscorer er ikke fremmed for en annen løsning.



STRÅLER: Amahl Pellegrino nyter tilværelsen i Bodø/Glimt. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Kan du være midtspiss?

– Det er bare å se på klippene fra Bærum (tidligere klubb, journ.anm.) så har du svaret. Vi har mange alternativer, svarer Pellegrino.

Drammenseren skiller seg noe ut fra andre, med å være i sitt livs form, i en alder av 33 år.

I Eliteserien har det blitt 14 mål på 16 kamper fra kantposisjon. Kun LSK-spiss Akor Adams har flere med sine 15 scoringer.

– Jeg føler meg som en 20-åring i år. Operasjonen jeg tok i november gjorde susen, og jeg føler jeg viser på banen at jeg er en helt annen spiller. Nå kan jeg løpe litt i bakrom og gjøre det jeg er god på.

– Det er deiligere å spille fotball på tærne enn det er på «hæla», for å si det sånn, legger Pellegrino til.

Roser fienden

I likhet med serieleder Glimt har Tromsø hatt en formidabel sesong.

Helstrups lag ligger på tredjeplass, med elleve poeng opp til det mange nå vil anse som storebror.

TIL har én kamp mindre spilt. Mellom de to lagene ligger Viking som nummer to.

– Det har ikke bare blitt kampen om Nord-Norge, men nå også kampen om Norge?

– Det har det blitt. Gaute (Helstrup) og teamet har gjort mye bra over lengre tid. Det er litt det samme som Bodø har vært, føler jeg med måten de spiller fotball på, sier Pellegrino.

Kampen mot Tromsø spilles på Aspmyra.

Det motsatte oppgjøret i Eliteserien på Romssa Arena endte med 3-2-seier til laget fra Bodø.

Målscorere? Pellegrino og Moumbagna (2). Vegard Erlien sto for «Gutans» to scoringer.

Glimts målmaskin spår en krevende batalje.

– Det er et utrolig vanskelig lag å spille mot og det er veldig mye bra kvalitet i laget og enkeltspillerne. Det blir en tøff kamp og alle vet at en sånn kamp lever sitt eget liv, sier Pellegrino.