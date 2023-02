Brynhildsen fyrer løs mot Bodø/Glimt etter Vetlesen-avslag: – Sjokkert

De debuterte sammen på A-landslaget i november, de er begge oppfostret i Stabæk, og de er begge på nippet til å oppfylle drømmen om en overgang til utlandet.

Vetlesen kunne blitt Feyenoord-spiller på Deadline Day. TV 2 avslørte nylig at Bodø/Glimt avslo et bud med en totalramme på 65 millioner kroner for midtbanespilleren.

EKSKLUSIVT INTERVJU: Ola Brynhildsen snakker for første gang om sin egen overgangssaga og kompisen Hugo Vetlesen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

For Brynhildsen har ikke toget gått ennå for denne gang: TV 2 kunne i forrige uke erfare at Molde hadde avslått et bud på rundt 35 millioner kroner fra Trabzonspor, og det tyrkiske overgangsvinduet er åpent til onsdag, så et nytt fremstøt kan få ting til å skje de neste dagene.

Trabzonspor er den andre klubben som har prøvd å kjøpe Brynhildsen i vinter. Den andre var franske Bordeaux. Begge gangene har han blitt kalt inn på kontoret til administrerende direktør Ole Erik Stavrum.

– Det er samme regla: Inn på kontoret, så sier han at han har som en av verdiene sine å fortelle spillerne sine ansikt til ansikt når det er kommet bud, og så prater vi litt om det, og så ser vi hva som skjer, sier Brynhildsen til TV 2.

Hverken Stavrum eller trener Erling Moe legger skjul på det overfor TV 2: Det er Brynhildsens tur til å bli solgt nå, enten i vinter eller til sommeren, og de antyder at et økt bud fra Tyrkia kan bli akseptert i dagene som kommer.

– Det er litt vanskelig å ta stilling til det akkurat nå som ingenting er klart. Det er ikke noe enighet. Jeg prøver ikke å tenke for mye på det før jeg må ta stilling til det. Vi har hatt en god dialog. Jeg trives veldig som Molde-spiller, og så får vi ta det når den tid kommer, sier Brynhildsen.

– Hva er inntrykket ditt av hvor tilrettelagt det er for å kunne dra videre fra Molde sammenlignet med Bodø/Glimt?

– Jeg tror det er mye vanskeligere å komme seg ut fra Bodø, sier han.

SPENNENDE DAGER: Ola Brynhildsen kan bli solgt til Tyrkia kommende uke. Enn så lenge trives han i solen på treningsleir med Molde i Marbella. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Brynhildsen utdyper:

– Vi må bare hylle jobben de har gjort. De er utrolig gode til å få frem spillere som kanskje ikke har klart seg i andre klubber, men som skinner utrolig bra der oppe. Og så ser vi at det er litt vanskeligere å komme seg ut. Det er flere som går gratis fordi de prioriterer Europa League eller hva enn det må være, sier han.

– De må godta at folk går gratis

I fjor avslo Glimt bud på over 40 millioner kroner for Ola Solbakken da det kun gjenstod ett år av kontrakten hans. Han endte opp med å signere for Roma da kontrakten med Glimt gikk ut, så de fikk ingen overgangssum.

Da sa Glimt-trener Kjetil Knutsen seg «ikke veldig glad for at de gjør det på den måten» fordi han «synes klubbene som har hjulpet dem på veien, skal sitte igjen med noe».

– Jeg skjønner at det kan være litt frustrerende, men hvis de nekter å selge, må de godta at folk går gratis. Hadde det skjedd her, hadde man tenkt …

NÆRMER SEG DRØMMEN: Ola Brynhildsen blir etter planen solgt til utlandet i 2023. Det er både han og Molde enig om. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Brynhildsen tar en pause.

– Man vil jo bruke dette som et mellomsteg for å komme seg ut, så hvis de er harde på å la deg gå, så er det kanskje noe man må ha med i vurderingen når man skal velge det mellomsteget, sier han.

– Mener du at det gjør Molde mer attraktive for spillere som ønsker det?

– Ja, det tror jeg. Filosofien til Bodø er å hente spillere som ikke har lyktes helt der de har vært og så gjøre dem til gode spillere, mens Molde henter ofte mye av det beste. Da jeg kom til Molde ,hadde de en tydelig plan for meg. De har fulgt den, og jeg er meget fornøyd med valget jeg tok da jeg dro til Molde.

– Jeg hadde vært ganske irritert

– Du og Hugo har stått i veldig like situasjoner de siste ukene. Hva slags diskusjoner har dere hatt sammen?

– Vi snakker mye piss, sier Brynhildsen og ler.

GODE VENNER: Ola Brynhildsen og Hugo Vetlesen kommer begge fra Stabæk-akademiet. Foto: Vidar Ruud

– Men vi snakker litt om situasjonene våre, gir hverandre litt råd, hører hva den andre har tenkt og sånt. Vi deler mye av samme situasjon. Det er greit å ha noen å prate med i den situasjonen, fortsetter han.

– Mener du det er galskap å avslå 65 millioner kroner for ham når han har ett år igjen av kontrakten?

– Ja, sier Brynhildsen og gjentar:

– Det vil jeg si, ja. De prioriterer Europa fremfor å være en selgende klubb. Det må vi respektere. Men jeg hadde nok vært ganske irritert hvis jeg var i Hugos sko.

– Hvordan opplever du at han har det?

– Han er jo profesjonell. Det er han jo. Det er selvfølgelig dritt, sikkert, i noen uker eller dager, men jeg føler meg ganske sikker på at han kommer til å fortsette å prestere og være god for Bodø, og så kommer den utenlandsdrømmen hans.

– Sjokkert

Men det er kanskje ikke hver dag at en klubb som Feyenoord dukket opp. Den nederlandske toppklubben har vist seg å være et godt steg for norske spillere de siste årene; Fredrik Aursnes spilte der i ett år før han ble solgt videre til Benfica, mens Marcus Holmgren Pedersen er fast høyreback nå.

– Det kommer nok til å sitte i en liten stund. Nå kan man jo snakke om Feyenoord også, at de kommer såpass sent på Deadline Day, så det er sikkert to sider av en sak. Men Feyenoord er en god klubb. Man skjønner at man har lyst til å ta det steget, sier Brynhildsen.

– Er det en snakkis blant dere, måten Bodø/Glimt håndterer bud fra utlandet?

– Det er klart man blir litt sjokkert når man sier nei til sånne bud. Jeg spiller med noen av dem på landslaget og er god kompis med noen. Jeg kommer ganske nært. Jeg må si at de gangene vi har hørt om det, at de da må gå på utgående, så blir man sjokkert. Man skjønner at de går gratis når de ikke selger til sånne priser.

Glimt: – Ikke vært en dum idé

TV 2 har vært i kontakt med sport manager Håvard Sakariassen i Bodø/Glimt. Han har ansvar for kjøp og salg av spillere i klubben.

– Alle saker lever sitt eget liv og jeg kommenterer ikke enkeltsaker, understreker han, men han legger til:

– Bodø/Glimt har realisert spill i utlandet for minst 20 spillere siden 2019: Ricardo Friedrich, Nikita Haikin, Marius Lode, Fredrik Bjørkan, Patrick Berg, Håkon Evjen, Jens Petter Hauge, Runar Hauge, Amor Layouni, Philip Zinckernagel, Kasper Junker, Geir André Herrem, Elias Melkersen, Victor Boniface, Ola Solbakken, Elias Hagen, Alfons Sampsted, Marius Høibråten, Erik Botheim og Joel Mvuka.

– Det kan godt hende jeg har glemt noen her, men poenget består. Det har nok ikke vært en dum idé for spillere å signere for Bodø/Glimt. Sannsynligvis tvert om, sier Sakariassen.

Han fullfører:

– Og det er noe som heter «best predictor of future behavor is past behavior» (den beste måten å spå fremtidig oppførsel på, er tidligere oppførsel). Bodø/Glimt burde i så henseende være svært attraktivt for spillere som bærer på en drøm.

GLIMT-SJEF: Håvard Sakariassen. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Av de 20 spillerne Sakariassen nevner, forlot syv klubben fordi kontrakten deres utløp.

Hugo Vetlesen har ikke besvart TV 2s henvendelser om saken.

For ordens skyld: Både Brynhildsen og Vetlesen representeres av agent Jim Solbakken.

Moe: – Bør hylle Glimt

Brynhildsens kontrakt med Molde løper ut 2024, men trener Erling Moe erkjenner at spilleren kan komme til å bli solgt snart.

– Vi er forberedt på det. Vi har en plan hvis det skjer. Vi får se om det blir nå eller til sommeren eller hva det blir, men sånn som Ola ser ut … Blir det ikke denne gangen, så blir det neste gang. Han ser jævlig bra ut, sier MFK-treneren.

ROSER GLIMT: Erling Moe under intervjuet med TV 2 i Marbella. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Han er riktignok langt mer positiv i omtalen av Glimts strategi på overgangsmarkedet.

– Vi bør hylle Bodø/Glimt for at de har såpass baller at de gjør det de gjør. Jeg synes det er fantastisk, sier Moe.

– Til og med å takke nei til 65 millioner kroner for Hugo Vetlesen?

– Ja. Så lenge det er riktig for dem, så synes jeg det er bare bra. Det er deres avgjørelse og noe de ser er best for dem, både på kort sikt for Europa og årets sesong som kommer. Da har de satt seg i en situasjon som alle ønsker å være i.