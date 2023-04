Brutalt ærlig Rekdal til TV 2: – En fare for en klubb som Rosenborg

Det sies at fotball-byen Trondheim ligger i dvale. Det nærmer seg fem år siden forrige gang trønderne vant et seriegull.

Siden Rosenborg tok sitt første seriegull i 1967 har de kun opplevd lignende «tørke» to ganger. Det var mellom 1971 og 1985, og 2010 og 2015.

Det merker også mannen, som har fått i oppgave å lede klubben tilbake til toppen av norsk fotball, på kroppen.

– Jeg har aldri vært noen plass der det har vært et sånt ekstremt fokus på hvert sekund, hver pasning og hver duell gjennom treningskampene som det det har vært i Rosenborg i vinter, sier Kjetil Rekdal til TV 2 og fortsetter:

– Det er klart at det er farlig hvis man konsekvent leter etter negative ting. Da spiser du deg selv opp innvendig. Det er en fare for en klubb som Rosenborg, som har vært på toppen i lang tid og som før vi kom hadde en nedadgående kurve.

Arven etter Nils Arne Eggen

Kjetil Rekdal er på ingen måte noen «hvem som helst» i fotballsammenheng.

Mannen fra bygda Rekdal i Møre og Romsdal kan blant annet vise til en CV med 83 A-landslagskamper for Norge, to VM- og ett EM-sluttspill og ett seriemesterskap og tre cupgull som trener.

MATCHVINNER: Kjetil Rekdals fotballiv har inneholdt det aller meste. Her er han etter kampen mot Brasil i VM i 1998, der han like gjerne ble matchvinner. Foto: Bjørn Sigurdsøn

I tillegg har han til sammen nærmere 300 kamper fra klubber som Borussia Mönchengladbach, Lierse, Rennes og Hertha Berlin.

Allikevel har han nærmest aldri kjent på noe lignende som det han opplever i Trondheim.

– Nei. Som spiller kanskje, men som trener har jeg ikke det. Jeg synes jo det er litt fint også. Ikke bare litt fint, jeg synes det er veldig fint. Så lenge det ikke blir usaklig og personlig, da, da går det over streken, sier Rekdal, og legger til:

– Vi slår Sandefjord 1-0 i en treningskamp, og det er selvfølgelig altfor dårlig. Så vinner Molde 2-1, da er det «Molde i rute», mens det er krise i Trondheim. Det blir lagd noen vanvittige myter som jeg tror noen føler på. Det presset, det å spille for Rosenborg... du får ikke gjort det over natta.

– Er det på noen måte en byrde å skulle leve opp til arven etter Nils Arne Eggen?

– Ikke for min del. Jeg bryr meg ikke om det i det hele tatt, men for klubben kan det hende at det er det.

LEGENDEN: Statuen uten på Lerkendal er det synlige beviset på Nils Arne Eggens betydning for Rosenborg. Foto: Ole Martin Wold

Praten i Orkdal

Før han ble ansatt som Rosenborg-trener i 2022, besøkte Kjetil Rekdal den gamle læremesteren i Orkdal.

Den samtalen sitter fortsatt friskt i minnet.

– Jeg gikk veldig spesifikt inn på de planene vi hadde for Rosenborg. Vi ønsker oss fort fram og vi ønsker å være mest mulig i motstanderens sekstenmeter med mest mulig folk. Så er det forskjellige måter å komme dit på, forklarer Rekdal.

I EGGENS ÅND: Kjetil Rekdal møtte Nils Arne Eggen før han tok fatt på Rosenborg-jobben. Her er de to under kamp mellom Rosenborg og Aalesund i 2010. Foto: Gorm Kallestad

Og det leder samtalen inn på et tema som er gjengangeren rundt diverse lunsjbord i Trøndelag: En klar plan, 4-3-3 og 3-5-2.

– Ja, jeg hører jo «gjenkjennbare angrep», men det har jo også med motstanderen å gjøre. Noen ganger spiller en motstander med en fembackslinje, noen ganger med fire. Noen ganger er det tre på midten og noen ganger er det to på midten, sier Rekdal og fortsetter:

– Selv om vi har en lik grunnoppstilling, så er jo ikke de samme rommene der mot forskjellige type motstandere, så det betyr jo at det vil være forskjellig. Det viktigste er at du kommer igjennom, skaper sjanser og scorer mål.

Slår tilbake mot kritikerne

Men med et målsnitt på 1,33 i årets treningskamper, har flere stilt spørsmål ved Rekdals tilnærming.

Ropene etter 4-3-3 har også tatt seg opp i styrke.

– Du leser jo av og til noen skribenter som skriver kommentarer om at vi ikke har en plan, at vi bare ligger bakpå og at 4-3-3 løser alt og at det er kun det som er angrepsvillig og artig fotball. For meg er det et narrativ, sier Rekdal.

Det er tydelig at samtaleemnet er noe som engasjerer RBK-treneren, som gestikulerer flittig når han kommer med sin begrunnelse.

– Vi har akkurat gjort en sesong med en av historiens beste hjemmestatistikker for Rosenborg. Det var én sesong på de siste 13 årene at vi scoret mer mål enn i fjor, altså 69. Det var vel 71 der en plass, sier 54-åringen, før han fortsetter:

OPPGITT: Rekdal er ikke videre imponert over de som tror at 4-3-3 er løsningen på alt. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er ikke sånn at 4-3-3 løser alt og at 4-3-3 er angrepsvillig og artig fotball. Det kan vi gjøre med andre konstellasjoner også. Vi velger å gå den veien vi har gått og fakta viser jo at vi er inne på noe veldig bra.

Antall scorede mål i 2022 var det høyeste RBK har levert siden 2015. Den gang ga trønderne sitt publikum 73 grunner til å juble i løpet av sesongen.

Siden omleggingen fra 14 til 16 lag i Eliteserien i 2009 er 69 scoringer i 2011, nevnte 73 i 2015 og 69 i fjor de beste tallene trønderne har levert offensivt.

– En myte

Skal Rosenborg klare å gjenskape noe lignende denne sesongen må de finne en måte å erstatte tapet av spillere som Casper Tengstedt, Stefano Vecchia og Victor Jensen.

I fjor sto den trioen bak hele 43 målpoeng.

– Scoringssnittet kommer til å gå opp. At det har gått ned er egentlig litt logisk med tanke på hvem som har forlatt oss. Selvfølgelig skulle vi ønsket at vi var bedre offensivt i treningskampene, men vi har ikke tapt en eneste av dem. Det er en viktig egenskap det også, sier Rekdal.

SELVSIKKER: RBK-sjefen føler seg trygg på at målene vil komme på Lerkendal, også i 2023. Foto: Ole Martin Wold

I løpet av vinteren har trønderne hentet inn offensive spillere som Isak Thorvaldsson, Jayden Nelson, Oscar Aga og Agon Sadiku for å erstatte tomrommet etter gjengen som har forlatt Lerkendal.

Selv om det tidvis har skurret i treningskampene, lover Rekdal at man vil få se et offensivt Rosenborg, også i år.

– I begynnelsen er det å få poeng viktigere enn alt annet, men det er ikke dermed sagt at vi ikke skal prøve å etterleve myten om Rosenborg med at alle kampene var underholdende. Det er klart at vi skal prøve på det, humrer Rekdal.

– Myten?

– Ja, det er en myte, for det var ikke sånn hele tiden. Vi har Roar Strand i garderoben, han forteller det ofte han også at det ikke bare var fest-fotball i gamledager heller.

Drømmen om gull

Mandag markes slutten på en tre måneder lang oppkjøring - den andre i Rekdals Rosenborgs-eventyr.

Ingen av dem har vært imponerende, uten at det bekymrer «Reka» nevneverdig.

– Vi er veldig klar over at vi er nødt til å utvikle oss i jevn fart i årets sesong, som i fjor. Da var vi hjelpeløse på vinteren, så slet vi oss en del til poeng i de første ti kampene og så ble det stadig bedre. På høsten var vi kanskje til og med nesten for offensive, sier Rekdal, og sikter til en del målrike oppgjør mot lag som Tromsø og Kristiansund.

Med fem år siden forrige seriegull i Trondheim, er det uansett en forventning om at Rosenborg skal bedre tredjeplassen fra i fjor.

Helst med to plasser. Og underholdende fotball.

MOT TOPPEN: Rekdal har planer om å løfte Rosenborg enda et hakk kommende sesong. Foto: Per-Atle Karlsen

– Det er det vi jobber etter. Det er ingen her som skrider til verket med det utgangspunktet at vi skal delta. Alle her trener for å vinne og det store målet er å komme til topps, sier Rekdal bestemt, og legger til:

– Det er ikke sånn at Molde og Bodø/Glimt, som var foran oss i fjor, er vanvittig langt foran. Det er de ikke. Vi hadde jo én seier, to uavgjort og ett tap mot dem, det er egentlig en okei statistikk om du tenker på de innbyrdes, men de var bedre enn oss mot alle de andre motstanderne.

GULLGLISET? Vi må tilbake til 2018 for å finne forrige gang Rosenborg vant seriegull. Nå drømmer Kjetil Rekdal om å gjøre det igjen. Foto: Per-Atle Karlsen

– Hvor stort hadde det vært for deg å ta et seriegull med Rosenborg?

– Det hadde vært utrolig artig, men for meg er det stort for alle involverte. Du får aldri lykkes alene i fotball, det er klassisk godfoten, det å spille hverandre gode. Det er ikke noe mål for min del alene at det gullet skal være mitt eller noe sånt, langt ifra. Men at vi får det til i felleskap, det hadde vært fantastisk artig. Nå er det jo en stund siden også, så vi skal i alle fall gjøre det vi kan, avslutter RBK-sjefen med et smil.