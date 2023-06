Brennhete Tobias (19) herjet foran storklubber

DRAMMEN (TV 2): Tobias Gulliksen (19) herjet da han senket serieleder Bodø/Glimt. På tribunen satt to storklubber som har vist interesse.

Ifølge TV 2s opplysninger har nederlandske Feyenoord og østerrikske Sturm Graz fulgt 19-åringen over lengre tid.

Begge var på plass på Marienlyst stadion i går, der Gulliksen storspilte og på overtid lobbet inn 2-0 på mesterlig vis.

– Jeg synes jeg har vært god den siste tiden. Jeg gjør alt jeg kan for å være god hver match nå, og er i god form, fortalte 19-åringen til TV 2 etter kampen.



Så god har Gulliksen vært i det siste, at man forventer bevegelse rundt Strømsgodsets kantspiller de nærmeste ukene. Ifølge TV 2s opplysninger har Godset et håp om å få rundt 20 millioner kroner for Gulliksen.

Mannen som har kontroll på overganger inn og ut i Strømsgodset, Jostein Flo, har ikke besvart TV 2s henvendelse mandag.

Etter kampen mot Bodø/Glimt søndag var imidlertid trener Jørgen Isnes klar på at eleven leverte en meget god kamp.

– Du ser jo Tobias Gulliksen én-mot-én klarer å gå av press og sette lag i ubalanse. Samtidig er han ganske klok i valgene sine også i dag, synes jeg, var blant annet dommen fra Isnes.



Han er ikke i tvil om potensialet til Gulliksen.

– Det er jo høyt. Det ser vi i dag mot Norges beste lag. Gulliksen er det litt internasjonalt tilsnitt over. Du må ha noe krydder i laget ditt hvis du skal bryte ned en motstander, og det har Gulliksen, sier Jørgen Isnes.



Tobias Gulliksen har kontrakt med Strømsgodset ut 2024.