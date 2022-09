Brennhete Mikkelsen skinte mot Glimt: – Et eventyr av en fotballspiller

Tromsøs August Mikkelsen jubler for sin nydelige 2-0-scoring mot Glimt. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Tromsø - Bodø/Glimt 3-2

Saken oppdateres!

August Mikkelsen (21) har vært i fyr og flamme den siste tiden. I søndagens storkamp på Alfheim viste han seg frem igjen.

Først serverte Mikkelsen til lagkamerat Lasse Nordås, som scoret 1-0-målet mot klubben han selv er eid av. Og senere i omgangen vartet 21-åringen opp med et frispark av de sjeldne. Fra 18 meter dunket han ballen rett i krysset med en herlig skru og kraft til 2-0.

– For et eventyr av en fotballspiller. Det kan ikke gjøres bedre, sier TV 2-ekspert Jesper Mathisen.

Den målfarlige unggutten ble tatt av i pausen. Ifølge trener Gaute Helstrup var det grunnet en kjenning på baksiden av låret. Glimt kom med en sterk sluttspurt med to sene mål, men det endte 3-2 til Tromsø.

Etter at Mikkelsen senket Rosenborg for noen uker siden, var TIL-spilleren klar på at han ikke kom til å forlate Tromsø i dette vinduet. Flere klubber var ute etter stortalentet.

– August Mikkelsen er alt som er rett med den moderne fotballen, sier TV 2-ekspert Yaw Amankwah.

Og frisparkscoringen var langt fra tilfeldig.

– Det var deilig. Jeg øvde litt på det i går. Det var artig at den traff, sa Mikkelsen til Discovery i pausen.

– Jeg og Rismo sto og hamret inn frispark i går etter økten. Det lønnet seg i dag.

Molde nærmer seg gull

For Glimt betyr tapet at seriegullet henger i en syltynn tråd. Molde vant mot Jerv etter høydramatiske sluttminutter. Det betyr at moldenserne nå er 13 poeng foran Glimt. Lillestrøm er Moldes nærmeste utfordrer, men de er så mye som ti poeng bak med åtte gjenstående runder.

– Jeg er skuffet så klart. Vi hadde håpet å prestere på et helt annet nivå enn dette, sier Glimts Ulrik Saltnes til Discovery.

– Det blir ufattelig pent og pyntelig.

For Glimt-profilen er det ekstra surt å tape mot erkerivalen i nord.

– Det er helt klart. Det er en fantastisk ramme og et fantastisk arrangement. Det er en ordentlig nordnorsk kraft-fest. Da er det ekstra bittert å prestere som man gjør.

Torsdag tar Glimt i mot Zürich på Aspmyra. Bodøværingene fikk en god start på gruppespillet i Europa League med 1-1 borte mot PSV.

Slik var målene

Lasse Nordås fikk en drømmestart på oppgjøret mot laget han er utlånt fra. Mikkelsen vendte nydelig opp sentralt i banen før han på elegant vis spilte fri spissen. Alene med Haikin viste Nordås frem en presis avslutning til 1-0.

På 2-0 viste Mikkelsen seg virkelig frem. Fra 18 meters hold dunket han til. Med en perfekt kombinasjon av kraft og presisjon smalt han ballen helt opp i det høyre krysset.

Midtbanespilleren står nå med fem scoringer og fire målgivende pasninger i årets Eliteserie. Men det ble bare 45 minutter mot Glimt. I pausen ble Mikkelsen erstattet av Kent-Are Antonsen grunnet en kjenning i låret.

Men TIL lot seg ikke knekke av at nøkkelspilleren forsvant ut i pausen. Eric Kitolano tok ansvar og fyrte løs fra 20 meter. Ballen føk i mål bak en forfjamset Haikin til 3-0.

Kvarteret ut i omgangen måtte Alfons Sampsted bytte. Glimt-backen så ut til å ha smerter i skulderen.

Etter 84 minutter sørget innbytter Nino Zugelj for et glimt av håp med sin redusering.

Det tente bortelaget virkelig. For fire minutter senere fikset Salvesen nok en redusering i regnværet på Alfheim. Det ble lagt til tre minutter. Det ebbet uansett ut i en sterk TIL-seier.

Tromsø ligger nå på syvendeplass med 30 poeng. Dermed er plassen langt på vei sikret for «Gutan».