Brennhete Finne herjet for Brann: – Fenomenal

Brann - Haugesund 3-0

Brann sprudlet i Eliteserie-comebacket med 3-0 over Haugesund.

– Dette er det sikreste vårtegnet i Bergen. «Gullet ska hem» runger over Stadion, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker i første omgang.

– Det var viktig å komme godt i gang. Det som er deilig for en trener er at man kan se at det er utrolig mye mer å ta av gjengen. Det er utrolig mange detaljer man kan få litt orden på, så kommer det mye mer, sier Brann-trener Eirik Horneland til TV 2.

– Sier du at Brann har med å gå på?

– Ja, det mener jeg bestemt. Vi har noen små detaljer som gjør at vi kan bryte gjennom og komme til enda klarere muligheter, sier treneren.

Skjelbæk refser reporter: – Følg med bak deg!

Finne i fyr og flamme

Det meste handlet om formspissen Bård Finne, som scoret to mål og skaffet straffespark.

– En gigantisk kamp av en av de heteste spillerne i Eliteserien, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Finne hylles av sjefen.

– Prestasjonene hans gjennom vinteren taler for seg selv. I fjor satt han mye sulten fra innbytterbenken, men leverte hver gang han kom innpå. Nå får han starte kamper og vi spiller en type fotball som involverer ham mye. Det er ikke så mange i Norge som er bedre, mener Horneland.

– Bård Finne har spilt god fotball for Brann over tid. Han er i sin livs form. Han er også en lagspiller defensivt. Han tar ut rommet og hjelper laget med å holde samlet, sier Brann-treneren.

Brann-supporterne sender nesten fotografen i bakken

Det var 15.000 tilskuere på plass på Brann Stadion.

– Det er helt sinnssykt. Da vi kom ut på banen i dag, så det ikke ut til at det var et ledig sete her, sier Bård Finne til TV 2.

– Det var en deilig atmosfære her. Bergenserne stilte opp, sier Horneland til TV 2.

– Vi ble sprunget over

Etter først å ha skutt i stolpen etter kvarteret spilt, skaffet Finne straffesparket som Sivert Heltne Nilsen sikkert satte i mål halvtimen inn i seriepremieren.

Finne doblet ledelsen like etter da han scoret på en lekker kontring.

– Vi har blitt sprunget over av et friskt og godt Brann-lag, sa Haugesund-trener Jostein Grindhaug til TV 2 før andre omgang.

Brann-dominansen fortsatte etter pause. Tre minutter inn i andre omgang satte Finne inn 3-0 etter strålende Brann-kombinasjoner.

– Jeg vet ikke helt om jeg innså hva som skjedde. Det er noe av det mer absurde jeg har scoret, men det var deilig, sier Finne til TV 2 få sekunder etter at han ble byttet ut i det 70. spilleminutt.

BYTTET UT: Bård Finne jaktet på hat trick, men ble byttet ut med tjue minutter igjen av seriepremieren mot Haugesund. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

– Han har vært fenomenal, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen da Finne ble byttet ut til stående ovasjoner på Stadion.

– Han har litte grann trøbbel med en legg, så vi vil ha ham med ute, sier Brann-trener Eirik Horneland om Finne-byttet.

Et kvarter før slutt ble Frederik Børsting dratt ned på vei gjennom av FKH-forsvarer Søren Reese. Dommer Rohit Saggi ga kun det gule kortet.

– Der slipper Søren Reese billig, kommenterte Jesper Mathisen.

For Haugesund ble det en tung start på sesongen.

– De er bedre enn oss, rett og slett, sier FKH-spiller Kevin Krygård.

Brann-keeperen i smerter – slår i taket på vei ut

Et skår i gleden for Brann var at førstekeeper Mathias Dyngeland måtte ut med en skade i venstrehånden på tampen av første omgang. Eirik Holmen Johansen kom inn mellom stengene for bergenserne.

Dyngeland forteller at han fikk tommelen ut av ledd.

– Jeg skal ta røntgen. Dersom det er et brudd, så vil de ta seks uker. Om det ikke er det, så er det bare å teipe, sier Dyngeland til TV 2.