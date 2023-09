Brekalo-vikaren tok ansvar i lokaloppgjøret: – Banens beste

FK Haugesund – Viking 0–2

– Det er fantastisk. Det er en fin måte å starte siste tredjedel av sesongen, sier Zlatko Tripic til TV 2 etter kampen.

Tusenvis av Viking-fans tok turen til Haugesund Sparebank Arena for å se de mørkeblå ta tre nye poeng. Viking-kapteinen hyllet bortefansen.

– Måten de har mobilisert på i hele år har vært helt ekstremt. Det de har gjort her i dag er historisk. Det er bra for Rogaland og norsk fotball. De er fantastiske ambassadører for supporter-Norge. De krydrer Eliteserien. Jeg blir egentlig litt rørt, sier Tripic om støtten fra Vikings supportere.

Sondre Langås storspilte for Viking, og scoret på en dødball. Han smilte bredt etter kampen.

– Det betyr utrolig mye, sier en smilende Langås til TV 2 etter kampen.



– Vi mangler eliteseriens beste spiller i David Brekalo, så kommer Sondre Langås inn og spiller en magisk kamp, og er med å avgjøre kampen for oss, sier Tripic om midtstopperens prestasjon.

– Han leverer til terningkast seks, sier Viking-trener Morten Jensen om 22-åringen.

Brekalo-vikaren sto fram

Gulljagende Viking tok turen til Haugesund for å spille et særdeles viktig Rogalandsderby.

Oppgjøret var debuten til den nye FKH-treneren Sancheev Manoharan. Hjemmelaget er på desperat poengjakt, men det var de mørkeblå fra Stavanger som tok første stikk.

Et innlegg fra kaptein Zlatko Tripic fant David Brekalo-erstatter Sondre Langås. Midtstopperen stanget inn 1-0-ledelsen for gjestene.

Det var trønderens første scoring på seniornivå.

– Jeg har ikke scoret i Obos-ligaen, så det er fint å få den første scoringen i Eliteserien, sa Langås til TV 2 i pausen.



TV 2s ekspertkommentator, Jesper Mathisen, var imponert over Sondre Langås.

– Han har vært strålende i kveldens kamp. Han har vist fram fart og kvalitet bakover i banen.

– Banens beste, konstaterte han senere i kampen.



JAKTER GULL: Viking er på tabelltopp i Eliteserien med tre poeng mer enn Bodø/Glimt, som spiller borte mot Rosenborg søndag. Foto: Jan Kåre Ness

Tripic-scoring

Etter pause skulle Viking vise styrke og bredde. Halvveis ut i omgangen doblet Tripic ledelsen. Han dro seg inn fra venstre og plasserte ballen i det lengste hjørnet.

– Tripic gjør det han har gjort i hele sin karriere: Han kommer inn fra venstre, får ballen på sin høyre fot og så bare kontrollere den i lengste hjørnet, kommenterte Mathisen.

– For noen scener nå han scorer foran egne fans i Haugesund, fortsatte ekspertkommentatoren.

Seieren sender Viking opp på 48 poeng – tre poeng foran Bodø Glimt – som møter Rosenborg søndag på Lerkendal. Mathisen hyller Viking-laget som fosser videre i Eliteserien.