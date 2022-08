Bråtveit bytter beite: – Var ikke holdbart for ham

Per Kristian Bråtveit forlater Vålerenga uten å ha spilt en eneste kamp for klubbens A-lag.

DRAR TIL DANMARK: Norges keeper André Hansen og Per Kristian Bråtveit under en trening med Norges herrelandslag i fotball på Daugava Stadium i Riga. Nå forlater mannen til høyre på dette bildet Eliteserien. Foto: Fredrik Varfjell

VIF bekrefter torsdag at klubben selger Per Kristian Bråtveit til den danske klubben AGF Aarhus. Det uten å spille en eneste kamp for Oslo-klubbens førstelag.

Samtidig henter VIF Odd-keeper Sondre Rossbach på lån ut sesongen.

Bråtveit ble spilleklar for Vålerenga 1. august etter å ha trent med klubben en stund. Men haugalendingen har måttet slite benken i hovedstaden.

Magnus Sjøeng har blitt foretrukket mellom stengene helt siden Kjetil Haug overgang til franske Toulouse.

26-årige Bråtveit har stått i mål for Vålerengas andrelag to ganger siden overgangen fra svenske Djurgården.

– PK (Bråtveit) er en keeper med ambisjoner om landslag og proffspill, og slik situasjonen har blitt i Vålerenga med benketilværelse, var ikke det holdbart for ham. Det har vi selvfølgelig forståelse for, og da AGF kom på banen, samt at vi kunne få inn en ny god keeper umiddelbart, ble endringen raskt en realitet, sier sportssjef Joacim Jonsson til klubbens hjemmeside.

Ville ta plassen

I et intervju med TV 2 i slutten av juli var 26-åringen fast bestemt på at det er han som skulle ta keeperplassen i Vålerenga.

– Jeg kommer hit for å spille. Det er planen. Han kommer sikkert til å si at han også vil spille, men jeg skal ta den plassen, sa han selvsikkert.

Nå blir det danske AGF Aarhus - en klubb som ledes av Stig Inge Bjørnebye (sportssjef) og Uwe Rösler (trener).

Hentes på lån

Rossbach i Odd har også slitt med spilletiden denne sesongen. 26-åringen står med over 200 kamper i Eliteserien for skiensklubben, men har denne sesongen måttet spille andrefiolin bak Leopold Wahlstedt.

– Jeg har vært i Odd og Eliteserien i ti sesonger og tror jeg kan bringe med meg litt erfaring. I tillegg til det ønsker jeg å skape konkurranse i gruppa. Vålerenga er ordentlig på gang nå, og jeg ønsker å bidra til at det blir en skikkelig bra høstsesong, sier Rossbach til VIFs hjemmeside.