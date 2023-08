Branns nye stjerne får Horneland til å reagere

«Jeg vet de kaller meg, kaller meg, kaller Warm. Kjører stilen fult ut, det er mitt navn.»



Magnus Warming introduserer seg selv på sylfrekt vis på låten «Uh la La». Musikken er som fotballspilleren: Dansk og rapp.

Sammen med sin fetter startet Branns nye stjerne Young Warm romjulen i 2019. Nå har duoen to millioner streams på Spotify.

MULTITALENT: Magnus Warming produserer musikk på fritiden. Foto: ISK / TV 2

– Jeg lager bare litt musikk sammen med min fetter. Det er bare på gøy. Det er viktig å ikke tenke på fotball hele tiden, sier Warming til TV 2.

Se HamKam-Brann på TV 2 Play søndag kl. 16.50!

Brann-kompis: – Legger et voldsomt press på seg selv

TV 2 måtte jo så klart forhøre seg med Brann-spillerne om hva de synes om Warmings rapping.



– Han spytter bars, ass! En banger, det, sier Niklas Jensen Wassberg om låten «Uh la la».

Men én «bar» vekker oppsikt hos Warmings landsmann Japhet Sery Larsen:

«Hun spør meg om nummeret, men jeg svarer henne ikke. For alle her i landet vet at jeg er nummer én.»

– Haha! Ja, hva synes jeg? Han legger jo et voldsomt press på seg selv. Nå er han nødt til å levere, sier Sery Larsen og ler.

Brann-trener Eirik Horneland ser unektelig skeptisk ut når han får danske toner på øret. Responsen var imidlertid nokså positiv.

LYTTER ØRE: Ett av mange ansiktsuttrykk på Eirik Horneland da Brann-trener fikk høre Magnus Warmings musikk for første gang. Foto: Skjermdump / TV 2

– Haha, nei ... Det var jo frekt, dette! Absolutt noe mine to gutter kunne hørt på, men det er nok ikke helt min stil, sier Horneland.



Warming ler når han får høre om reaksjonene fra hans nye lagkompiser og trener.

– Haha! Jeg bare etterligner andre rappere, egentlig. Det jeg sier er bare på tull.

Åpner seg om vanskelig Italia-tid

Nå håper Warming å lage søt musikk i Bergen, for de siste årene har minnet mer om sure toner.



23-åringens overgang fra danske Lyngby til Serie A-klubben Torino i 2021 ble ikke som driblefanten så for seg.

– Det var masse opplevelser, både det å lære seg kulturen og hvordan man spilte fotball der. Men det ble ikke mye spilletid. Det var mange gode spillere på det laget.

Totalt ble det 54 minutter spilletid for Serie A-klubben.

– Det er alltid vanskelig når man ikke spiller kamper, men må se det positive i det når man ikke spiller. Alle opplevelsene, og å trene med dyktige spillere.

SERIE A: Magnus Warming kan vise til flere Serie A-kamper på CV-en. Foto: Fabio Ferrari

Et utlån til tyske Darmstadt fulgte, men heller ikke der fikk dansken tillit. 19 opptredener, 17 fra benken.

– Systemet passet meg ikke. Det ble ikke så mye spill med kanter der. Som spiss fungerer jeg ikke best, så det var litt derfor, tror jeg.

Nå er han hentet til Brann for å spille kant i 4-3-3. Dansken beskriver overgangen til norsk fotball som en restart.

– Når jeg har selvtillit, så er jeg en entertainer, sier han med et smil.

– Jeg har savnet å spille og vise hva jeg kan. Jeg tror jeg kan nå et høyere nivå enn da jeg dro til utlandet. Det skal man hele tiden jobbe for.

NO PROBLEMO: Magnus Warming håper på en problemfri tilværelse i Bergen etter noen år med utfordringer i Italia og Tyskland. Foto: ISK / TV 2

– Var du et supertalent?

– Det vet jeg ikke om jeg kan si, men jeg var et talent. Jeg viste hva jeg var god til i Danmark, og jeg håper å gjøre det samme i Norge.

KLAR FOR BRANN: Magnus Warming og Sander Kartum ble presentert for Brann-fansen i pausen av Brann-Viking 30. juli. Foto: Bjørnar Morønning

Ankom Flesland til totalt kaos

Men med spill i Italia og Tyskland kommer forventningene i Bergen. Lokal presse og TV 2 sto klare for å ta imot Warming på Flesland, og det ble en svært kaotisk seanse.

– Jeg hadde ikke regnet med dere skulle være så mange. Sju-åtte stykker, var det vel? Det var ikke noe jeg var vant til. Jeg var ikke en stor spiller i Italia, så det har ikke vært meg de skulle intervjue.

Mads Bøyum i Bergens Tidende prøvde seg på et spørsmål og fikk til svar: «Do you speak English?»

– Jeg forstår ikke norsk helt ennå! Jeg har ikke helt øret for det, sier Warming og humrer.

Haha er så deilig å se @LarsMagnusRoys og @b0yum oppleve det språkhelvetet alle nordmenn som har prøvd å bo i Danmark må gjennom.



Dansker er herlige, men språkøre eier de ikke! 🦻🆘 https://t.co/18Umnfsjnd — yiaman (@yiaman) July 21, 2023

Dansken forstår mer norsk nå enn da han landet på bergensk jord for første gang. Nå ser han frem til å snakke med beina i Eliteserien.

– Jeg vil bare nyte å spille fotball. Og selvfølgelig gjerne vinne.

Det har Warming og Brann sjansen til å gjøre på Briskeby søndag når de røde møter HamKam.

BENKEN: Det ble mye benkesitting i Italia og Tyskland. Det vil Magnus Warming unngå i Bergen. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Se HamKam-Brann på TV 2 Play søndag kl. 16.50!