Branns nye mann vil bryte klubbens forbannelse

Søndag kl. 17.00: Se Brann-Viking på TV 2 Play.

– Eyyyyy!

Stemningen er god på Brann-trening. Det er klissvått, typisk bergensk sommer. Regndråper slår mot paraplyer som trommestikker.

– Det er vel bare å bli vant til dette, sier Sander Kartum lattermildt til TV 2.

Kartum er med på sin første økt med sin nye klubb. Ballen går lynraskt på kunstgresset. Han har akkurat blitt tatt tunnel på.

– Ja, det ble det … jeg ble stående litt i midten der. Nei, det var greit, sier han og ler.

En liten ydmykelse på første trening var ikke så farlig for 27-åringen. Gleden av å endelig være på plass i Bergen veier tyngre.

For reisen til Brann Stadion har vært alt annet enn enkel.

– Den har vært lang. Jeg må kanskje ha tatt litt omveier for å komme meg oppover, innrømmer 27-åringen.



PÅ PLASS: Sander Kartum tok seg god tid med TV 2 etter hans første trening i Brann. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

De dramatiske timene: – Forbannet og skuffet

For Kartum holdt nemlig på å trappe ned da han var bare 20 år. Han ble ikke satset på i moderklubben Stjørdals/Blink.

Men et trenerskifte førte til tillit, og tillit endte med pris som årets spiller i OBOS-ligaen i 2020 og overgang til Kristiansund i 2021. Alt dette mens han utdannet seg til å bli lærer.

– Jeg tar ikke lett på ting. Jeg legger ned innsatsen som kreves, og så får man som fortjent etterpå.

Og den helt store belønningen trodde Kartum at han skulle få i vår.

Vi skrur tiden tilbake til 31. mars. Det er Deadline Day i norsk fotball, og sportssjefer og spillere landet rundt jobber som gale for å få overganger i havn før fristen går ut.

Spesielt spennende blir det for Kartum. Brann legger inn flere bud på indreløperen, men KBK takker nei. Det er ikke nok tid til å finne en erstatter.

– Akkurat da var jeg skuffet for at det ikke gikk gjennom. Når Brann kommer på banen, så vil man jo gå dit. Det var artig at de kom tilbake i sommer, sier Kartum.



– Gikk det en faen i deg?

– Ja. «In the moment» så var det jo det når man sto oppi det. Der og da var jeg forbannet og skuffet. Men så ble det ikke noen overgang på Deadline Day der. Da må man bare bite tennene sammen og vise hvorfor det var interesse i Obos.

– Jeg føler jeg har prestert bra i vårsesongen. Det er nok en av grunnene til at Brann kom på banen igjen.

HAR LEVERT: Tre mål og seks målgivende pasninger har den energiske indreløperen levert for Kristiansund i Obos-ligaen denne sesongen. Her fra KBKs møte med Rosenborg i 2022. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Forbannelsen

2. juli ble overgangen omsider et faktum. Brann annonserte signeringen med et bilde av et kart. Sander KARTum.

– Hva synes du egentlig om KARTum-vitsen?

– Den er fin, den! Har hørt den før også, sier han og smiler.

Kartum peker stolt på kartet og viser at han er fra Stjørdal i Trøndelag. Det hviler imidlertid en forbannelse over Brann. Eller, rettere sagt, trøndere i Brann.

TRØNDER: Sander Kartum er fra Stjørdal i Trøndelag. TV 2 tok med et kart til reportasjefilming med den nye Brann-spilleren. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

– Rekken har jo inneholdt noen navn … så får vi se om Kartum klarer å snu den trenden, sier tidligere Brann-spiller Kristoffer Løkberg til TV 2.

For Viking-spiller Løkberg er bare en av flere trøndere de siste årene som ikke har fått det til i Bergen.

Christian Eggen Rismark og Simen Wangberg ble aldri noen bautaer i Brann-forsvaret.

Som trener førte Kåre Ingebrigtsen Brann til soleklar jumboplass før han fikk sparken sommeren 2021. Brann rykket så ned.

Løkberg var kun i Brann en halv sesong før han ble solgt til Viking sommeren 2019.

TRØNDERFORBANNELSE: Kristoffer Løkberg slet med tillit i Brann. Det endte med en overgang til Viking etter seks måneder. Foto: Ned Alley Les mer BENK: Christian Eggen Rismark satt stort sett på benken i Brann. Foto: Trond Reidar Teigen Les mer SKADEPLAGET: Simen Wangberg hadde en trøblete periode i Bergen. Foto: Marit Hommedal Les mer SPARKEN: Kåre Ingebrigtsen kom inn for Lars Arne Nilsen sommeren 2020. Trønderen fikk sparken sommeren ett år senere. Da lå Brann på desidert sisteplass. Foto: Svein Ove Ekornesvåg Les mer

Kartum humrer når han får høre om trønderforbannelsen.

– Det har jeg ikke tenkt så mye på, sier Kartum, og legger offensivt til:

– Jeg får ta opp hansken og vise hvorfor jeg har blitt hentet.

Løkberg tror, tross trønderhistorien i Bergen, at Kartum blir en suksess på Brann Stadion.

– Du får jo tidlig en sang om at du er verdens beste trønder, og i alle fall når man er der alene. Kartum får vel stempelet som verdens beste, sier Løkberg med glimt i øyet.



TØRR VITS: Sander KARTum. Foto: Lars Magnus Igland Røys / TV 2

Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen gleder seg til å bli kjent med sin nye midtbanekollega.

– Vi får si at han er fra Stjørdal. Jeg vet ikke om de regnes som trøndere … jeg har stor tro på at Kartum skal lykkes, sier Heltne Nilsen.

– I Bergen slår ikke middelmådighet så godt an.

Én ting misliker Kartum med Brann-overgangen

Fra 1. august kan Kartum offisielt kalle seg Brann-spiller.



– Dette er noe helt annet enn hva jeg er vant til. Det er en stor stadion. Jeg var her da jeg signerte, og det var bra trøkk da, sier Kartum og ser utover Brann Stadion.



Men det er ikke alt med overgangen den energiske indreløperen er begeistret for.

– Hva synes du om oppmerksomhet?

– Jeg liker det ikke, nei. Det blir litt uvant. Det blir det.

INGEN LINSELUS: Sander Kartum beskriver seg som en stille og rolig type, men på banen kan det gå en kule varmt. Det er da han er best, ifølge ham selv. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Men bergensernes øyne vil være rettet mot Kartum når han snart ikler seg Brann-drakten for første gang. Debuten kan komme 6. august mot HamKam.

– Det blir gøy å kjempe i toppen og styre kamper. Det blir noe annet.

Han ser nok en gang ut over et tomt Brann Stadion.

– Jeg kommer til å få gåsehud når jeg går utpå her.