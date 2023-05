Brann-yndlingen vurderte å slutte: – En spesiell gutt

Først var han delaktig i cupseieren til Brann med scoring i finalen. En drøy uke senere fulgte Ole Didrik Blomberg opp med sin første scoring i Eliteserien.

– En sjelden følelse. Hadde jeg hatt litt mer krefter, hadde jeg tatt en «back flip», men jeg var så sliten, gliser han etter kampen.

22-åringen har blitt en viktig brikke i Eirik Hornelands mannskap. Det så imidlertid ikke sånn ut for noen år siden.

Da han var 14-15 år, vurderte han nemlig å trappe kraftig ned på fotballen.

– I den alderen finner man gjerne ut om man skal fortsette med fotball, eller gjøre andre ting. Det var like før jeg fant en ny hobby, men jeg dro tilbake til moderklubben, og fant fotballgleden igjen. Det valget er jeg glad for, sier han.

– Jeg var ganske nære (å slutte), da jeg fikk høre at jeg ikke hadde sjanse i Brann.



Kunne blitt fekting

Det skjedde, for mange bergenserne, heldigvis aldri. Men det kunne fort blitt en helt annen, litt uortodoks idrett han kunne drevet med.

– Min far insisterte på at jeg skulle spille fotball, så hvis han ikke hadde sagt det bastant til min mor, så tror jeg hun hadde meldt meg på fekting. Hun synes det var så kult.



– Hvordan hadde det vært, tror du?

– Det virker litt kjedelig å si «en garde» hele tiden, smiler han.



Brann-trener Eirik Horneland er glad det aldri skjedde.

– Han kunne sikkert blitt en god fekter, men det er nok kjekkere å spille foran 17.000, vinne cupfinale og spille for Brann. Jeg er veldig glad for at han fortsatt spiller fotball og utvikler seg her. Han er en veldig viktig brikke for klubben, sier han.

– «Blom» er en spesiell gutt. Han trenger mye trygghet, tillit og trivsel for å få ut potensialet sitt. Han har nok mistet litt av det på veien, men bygde seg veldig opp igjen i Åsane.



Roser fysikken

Da han kom til Brann i 2020, var det først og fremst som en høyreback. Under nedrykkssesongen slet han med tilliten, men samtidig som klubben ble gjenoppbygget, ble Blomberg satset på som kantspiller.

– Nå har han mye lavere skuldre, og ser ut til å trives mye bedre. Han er på et mye bedre sted, både mentalt og har ikke minst bra fart i utviklingen om dagen, sier Horneland.



Folk som står Blomberg nær trekker fram den atletiske kroppen til bergenseren.

– Han er ganske unik der. Utrolig spenstig, hurtig. Utholdende. Godt blikk for spillet, og ferdigheter. Det er et kinderegg, sier treneren, som håper på at spilleren skal bli enda bedre rystet til å spille mye fotball.



STORE DAGER: Ole Didrik Blomberg (f.v) får ros av Sivert Heltne Nilsen. Her sammen med Thore Baardsen Pedersen. Foto: Tuva Åserud

Kaptein Sivert Heltne Nilsen lar seg også begeistre av fysikken.

– Han er virkelig en trussel for alle lag med den fysiske pakken han er. Han slår de største stopperne i hodedueller, springer fra dem, og skyter som en hest.



– Han har virkelig en fysisk pakke som er unik. God koordinasjon, god fysikk. Han er vel klubbens beste i padel og, ganske solid der, sier Heltne Nilsen.

Horneland er ikke redd for å miste Blomberg som virkelig har vist gode takter.

– Nei, han har en lang avtale her. Jeg tror han er glad for å være her, og utrolig mye mer å ta ut hos oss. Jeg tror ikke han eller oss skal tenke på at han skal videre ut foreløpig.