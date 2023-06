Brann videre i cupen etter straffedrama

Aalesund - Brann 2-2 (3-3 e.e.o, 5-6 på straffesparkkonkurranse)



Etter en dramatisk og nervepirrende straffesparkkonkurranse tok Brann seg videre fra tredje runde i cupen mot Aalesund.

– Det er forferdelig at det blir avgjort på straffer, sier AaFK-trener Marius Bøe etter kampen.

Amidou Diop bommet på det avgjørende straffesparket for AaFK.



– Det var nok en underholdende kamp for nøytrale seere. Det var en fin kveld for fotball, men dessverre brukte vi 120 minutter på ikke å få et resultat, sier Aalesund-keeper Sten Grytebust til TV 2.

Scoret - så måtte han ut

Aalesund-profilen Isaac Atanga sendte vertene i ledelsen i første omgang med en lekker lobb over Mathias Dyngeland i Brann-målet. Ghaneseren la seg rett ned på banen og holdt seg til baksiden av låret, før han ble byttet ut og erstattet med Kasper Lunding.

– Han få en napp i hamstringen. Det er det som gjorde at han måtte ut. Jeg vet ikke noe mer enn det, vi må snakke med medisinsk personell, forteller AaFK trener Marius Bøe etter kampen.

Svenn Crone utlignet til 1-1 for Brann i det 37. spilleminutt, men Aalesund var tilbake i ledelsen tre minutter før pause da Markus Karlsbakk satte inn på straffesparket Kristoffer Barmen fikset.

Brann presset på i andre omgang, men det var først i det 89. minutt at det løsnet for bergenserne. Thore Pedersens skudd gikk via Trace Murray, i en perfekt dupp over Sten Grytebust og i mål til 2-2.

Dermed gikk kampen til ekstraomganger. Midtveis i første ekstraomgang hamret Markus Karlsbakk inn 3-2 før Aalesund, men utligningen satt for Brann like etter ved Ole Didrik Blomberg.

Det ble ingen flere scoringer, og det var derfor duket for straffesparkkonkurranse på Color Line Stadion. Den vant de regjerende cupmestrene 6-5.