Brann utnyttet RBK-svikt: – Sjokkerende

Rosenborg-Brann 0-2 (0-1)

Brann klatret opp på andreplass på tabellen etter å ha slått Rosenborg på Lerkendal.

Først utnyttet Sivert Heltne Nilsen svakt RBK-forsvar. Litt over ti minutter før slutt punkterte Bård Finne kampen.

– Eirik Horneland har levert en ny meget god kamp, mens Kjetil Rekdal har fått enda mer å tenke på, sa Jesper Mathisen like før slutt.



Det var en fattet RBK-trener som stilte til intervju med TV 2 etter kampen.

– Det er et fortjent tap totalt sett, det er det ingen tvil om. Vi har muligheten i førsteomgang, vi kommer godt i gang. Vi spiller mot et bra fotballag og i andreomgang klarer vi ikke å få tak i ballen, sier Rekdal.

Fikk gult kort etter det dommeren mente var filming

Brann-spillerne var selvsagt svært fornøyde etter å ha tatt tre poeng på rivalens hjemmebane.

– Tre poeng på Lerkendal er en av de beste følelsene man kan ha, sier Sivert Heltne Nilsen.

– Akkurat nå rir vi på en bølge som er utrolig gøy, sier superveteran Ruben Kristiansen.

– Det er en veldig sterk prestasjon av oss, sier Bård Finne.

– Det er helt sykt. Det er en voldsom entusiasme i Bergen. Det er Norges beste supportere, det viser de uke inn og uke ut, sier David Møller Wolfe.

TILBAKE MED ET SMELL: Eirik Horneland var tilbake på Lerkendal som hovedtrener for første gang siden han fikk sparken i RBK. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Sjokkert over RBK-baklengs: – Ekstremt tafatt

Rosenborgs finske stjerneskudd Agon Sadiku kom til kampens første store sjanse. På utrolig vis klarte finnen å heade ballen utenfor, da han fikk stå helt umarkert fem meter fra mål.

Etter 22 minutter kunne Brann og de nesten 700 Brann-supporterne slippe jubelen løs.



Mathias Rasmussen svingte et frispark inn mot mål. Sivert Heltne Nilsen steg til værs og stusset ballen i mål.

– Kjetil Rekdal og Geir Frigård kan jo nesten ikke tro det de ser. Det er rett og slett ekstremt tafatt. Sjokkerende, var dommen til TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.



Få minutter senere var Bård Finne nære å doble ledelsen, men André Hansen vartet opp med en nydelig redning.

TØFF KAMP: Agon Sadiku fortviler etter en forspilt sjanse. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Finne doblet ledelsen

I pausen gjorde Kjetil Rekdal to endringer. 16 år gamle Sverre Nypan og Oscar Aga ble byttet inn for Jaydon Nelsen og Agon Sadiku.

13 minutter før slutt var Bård Finne på farten. Han forsøkte å finne Mathias Rasmussen, men bommet. Ballen spratt tilbake til Finne, som iskaldt satte ballen i mål bak André Hansen.

– For en nedtur for Rosenborg! De har ikke skapt en eneste målsjanse, sa Mathisen i etterdønningene av scoringen.

To minutter før slutt trodde Rosenborg at de hadde redusert, men etter en lang VAR-sjekk ble målet annullert for offside.

– Det er en ny stor prestasjon av Brann, var dommen til Mathisen like før slutt.