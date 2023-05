Brann skal på fest før cupfinalen: – Helt ufattelig

Brann-spillerne skal møte fansen kvelden før cupfinalen. Ikke nødvendigvis et bra opplegg, ifølge dem som var med i sist finale.

FEST: Branns supportere er klare til å male Oslo rød. Her fra cupfinalen mellom Brann og Aalesund i 2011. Foto: Lise Åserud

Bergen står på hodet. Brann kan ta sin første tittel siden seriegullet i 2007, og forventningene er enorme mellom de sju fjell.

Folk med hjertet i Brann er klare til å ta over Oslo. Sammen med supporterklubben Bataljonen skal klubben holde cupfinaleshow i Spektrum dagen før dagen.



– Herregud, dette er jo tidenes uke, sier Bataljonen-leder Erlend Vågane.

På showet skal Brann-spillerne stille opp og bli hyllet før klubbens viktigste kamp på mange år.

– Det blir jo helt sinnssykt, sier Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.

Men showet begeistrer ikke alle.

Feilet i 2011: – Total skivebom



Vi skrur tiden tilbake til 2011. Favoritten Brann møter Aalesund i cupfinalen. Den ender med 1-2-tap for de røde, etter en helg der mye går galt allerede på forhånd.

– Det var total skivebom, minnes tidligere Brann-spiller Yaw Amankwah.

I TROPPEN: Yaw Amankwah satt på Branns benk i cupfinalen mot Aalesund i 2011. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

TV 2s fotballekspert var en del av Branns kamptropp den gang. Han husker den euforiske stemningen, men mener oppladningen tappet spillerne for energi.

– For min del, så ble jeg så giret opp og full i adrenalin at jeg ikke fikk sove skikkelig. Jeg var mer klar for kamp etter showet enn da avspark faktisk var, sier Amankwah.



Rune Skarsfjord, som var trener for Brann i finalen i 2011, husker også showet med blandede følelser.

– Det kunne vi ikke gjøre noe med. Vi måtte bare stille opp. Men jeg vil ikke si at det hadde noen særlig påvirkning på det vi presterte. I en cupfinale er det langt større krefter som styrer, sier Skarsfjord.

NEDERLAG: Brann ble ikke et mesterlag i cupfinalen i 2011. Foto: Lise Åserud

– Ga dere beskjed om at det ikke var en ideell oppladning?

– Det kan du jo tenke deg til selv. Når man er trener og er i en cupfinale, gjør man alt for å optimalisere. Så det var mye styrt fra klubbens side. Samtidig, man har et ansvar for supporterne.

Amankwah stiller spørsmålet om hva som gir supporterne mest glede: Show i forkant? Eller spillere med ekstra skarphet i selve finalen?

– Hvorfor skulle vi på show i det hele tatt? Hvorfor skal vi ta hensyn til noe som helst annet enn kampen? Det er vanskelig å forstå, og for meg helt ufattelig.



Dette sier Brann om showet



TV 2 var tilstede på Branns siste trening fredag, bare timer før cupfinaleshowet. Pallesen Knudsen tror det kommer til «å smelle skikkelig.»

– Jeg var i cupfinale med Haugesund i 2019 og da var vi innom en tur med supporterne. Det var nesten litt vanskelig å roe seg ned etterpå, fordi de hausset oss sånn opp og det var så sterkt inntrykk, sier Brann-stopperen.

– Jeg regner med at det blir lignende i dag, så får vi bare prøve å korte det ned så fort som mulig.

– Du er ikke redd for at showet får feil effekt?

– Nei, nei, nei. Det skal være litt sånn også. Man skal bygge opp forventingene til en sånn finale.

I et kvarters tid skal spillerne være på scenen. Lillestrøm skal også møte supporterne på deres cupfinaleshow. Pallesen Knudsen tror Brann skal klare å håndtere nervene og bruke energien fra supporterne i finalen.

I AKSJON: Fredrik Pallesen Knudsen startet sammen med Japhet Sery Larsen 16. mai. Fredag var de begge på trening. Her fra en tidligere økt. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Eirik Horneland har ikke ofret showets påvirkning på spillerne en tanke.

– Det har man ingen peiling på. Jeg har ingen gode svar på det. Det blir som å snakke om 17. mai-toget, så må vi snakke om dette. Jeg gidder ikke bruke energi på det, sier Brann-treneren til TV 2.

Amankwah sier han ikke ønsker å være noen festbrems, men påpeker viktigheten av en cupfinale:

– Alt handler om å vinne, og gjør du det, så driter folk i alt før. Man kan invitere til fest på Torgallmenningen etter man har skrevet seg inn i Brann-historien med gullskrift.



– En av de mest utrolige historiene i norsk fotball

For nettopp det mener TV 2s fotballekspert at Brann-spillerne har mulighet til å gjøre med seier over Lillestrøm.

– For Brann er det jo potensielt nesten en sånn etisk kulminering i den reisen etter nachspiel-skandalen.

Han synes det er imponerende at det er stort sett den samme gjengen som rykket ned med Brann i 2021 som nå skal spille for de røde i cupfinalen.

– De var Norges mest, om ikke forhatte, men latterliggjorte og hånede og avkrevede spillere, sier Amankwah, og legger til:

– Vinner de er det toppunktet for en av de mest utrolige historiene som har blitt fortalt i norsk fotball.