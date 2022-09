Brann scoret sju (!) og sikret «Obos-gull»: – Endeløs parademarsj

Brann 7-0 Grorud

Flomlys, regn og buekorps. Rammen var satt før Branns opprykksfest, og seiersmaskineriet til Eirik Horneland leverte virkelig varene foran 13.181 tilskuere på Brann Stadion.

Scoringsshowet tok ikke slutt før Brann hadde scoret hele sju ganger på sjanseløse Grorud.

– Det er ikke flere ord å bruke! Det er ikke mer å si! Det er en endeløs parademarsj, sier TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah, og legger til:

– Utfordringen for Brann er at de i realiteten kommer til å gå sju måneder uten å spille én kamp med et konkurranseelement i seg.

Frederik Børsting (to mål), Mathias Rasmussen (to mål), Niklas Castro og Fredrik Pallesen Knudsen sørget for 6-0-ledelse til pause. Bård Finne scoret kampens siste på straffespark i andreomgang.

– Det er fantastisk gøy. Vi drømmer selvfølgelig om å spille foran masse tilskuere og score masse mål. Rammen var perfekt. Å få lov til å gjøre det i Obos er jeg utrolig takknemlig for. Det er utrolig kult, sier Brann-profil Mathias Rasmussen til TV 2.

7-0-seieren betyr at ingen kan ta igjen Brann på toppen av Obos-tabellen.

– Det var utrolig kjekt med den rammen vi hadde, og jeg er utrolig glad vi klarte å gi dem så mange mål i dag, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til TV 2.

STORE STÅ: Brann-supporterne fikk mye å glede seg over på Brann Stadion. Foto: Marit Hommedal

Champagnefotball

Forrige uke sørget Groruds overraskende seier over Ranheim at Brann-opprykket ble sikret. På Brann Stadion ble det likevel ingen hjertelig velkomst for Oslo-laget.

En dødelig dansk duo sørget for Branns ledermål allerede etter ti minutter. Svenn Crone la inn til Frederik Børsting, som lekkert scoret på volley til 1-0.

HIGH FIVE: Frederik Børsting satte tonen for Foto: Marit Hommedal

Midtveis i omgangen var Børsting på farten igjen. Vingen ble felt i Grorud-boksen og hjemmelaget fikk straffe. Niklas Castro tok ansvar og banket inn Branns andre.

Fem minutter senere raget Fredrik Pallesen Knudsen høyest på corner og stanget inn de rødes tredje.

MÅLFEST: Det ble et ordentlig scoringsshow på Brann Stadion mandag kveld. Foto: Marit Hommedal

Mål nummer fire sørget poengkongen Mathias Rasmussen for. Etter et herlig angrep rullet Sivert Heltne Nilsen ballen til en umarkert sørlending, som kontant la ballen i lengste hjørne.

Alene sto også Børsting da han headet inn det femte målet i Bergen, før Rasmussen igjen var på plass for å fullføre en magisk Brann-omgang. 6-0 til pause.

Her feirer de opprykket

Byttebonanza og 7-0

Med seieren så godt som sikret, gjorde Horneland fire bytter i pausen. Blant dem som kom inn var Andreas Skovgaard og Niklas Jensen Wassberg, som begge returnerte fra skade.

SIKKER: Bård Finne scoret Branns sjuende for kvelden. Foto: Marit Hommedal

Bård Finne kom også inn til andreomgangen. Angriperen hamret ballen opp i hjørnet da han la på til 7-0 fra straffemerket med et kvarter igjen.

Brann har seks kamper igjen av sesongen.