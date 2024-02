Brann-profil med Glimt-innrømmelse: – Det er selvfølgelig interessant

Fredag var Blomberg tilbake i kamp for første gang på over 200 dager etter å ha operert lysken. Det tok ham bare sekunder å levere en målgivende pasning i treningskampen mot Rosenborg.

Høyrevingen viste umiddelbart hva som bor i ham, og grunnen til at han har tiltrukket seg interesse i vinter til tross for at han ikke hadde spilt et eneste minutt fotball siden juli.

– Selv etter operasjonen og opptreningen fikk jeg høre at noen folk fortsatt var interessert. Da må jeg ha gjort noe riktig da jeg var på banen, smiler Blomberg da han møter TV 2 i bakgården på Branns spillerhotell i Marbella.

– Hvor mye har du fått med deg av det?

– Min agent (Stig Lillejord) har sagt at det var litt interesse fra Bodø/Glimt. Jeg sa bare at så lenge det ikke er noe konkret, trenger jeg ikke høre mer. Og så har jeg ikke hørt mer. Da har jeg hatt fullt fokus på Brann, sier han.

– Hvordan forholder du deg til slik interesse?

– Jeg fikk bare høre at det var litt interesse, men at Brann ikke hadde lyst til å selge. Da la jeg bare det fra meg. Hvis jeg hadde hatt for mye fokus på det, hadde jeg ikke klart å fokusere på den klubben jeg er i nå. Jeg kommer til å spille fullt ut for Brann nå, i hvert fall.

FRISK IGJEN: Ole Didrik Blomberg er tilbake i kampform etter operasjon og opptrening. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Kun Glimt i Norge

Samtidig gjør han lite for å dempe spekulasjonene om en overgang – enten til Bodø/Glimt eller til utlandet.

– Jeg kommer til å gjøre alt jeg kan i Brann, men jeg har lyst til å prøve meg noen andre steder.

– Allerede i år?

– Jeg begynner å nærme meg en alder der jeg nesten er i «prime». Kanskje i år eller neste år, jeg vet ikke. Jeg har to år igjen av kontrakten. Om jeg kommer til å forlenge den, vet jeg ikke. Men jeg elsker Brann og har et godt forhold til klubben og ledelsen og alt. Det er ingen dum idé å være i Brann resten av livet heller, hvis det ikke kommer noe.

– Ville det vært aktuelt for deg å dra til Bodø/Glimt?

– Det virker interessant, men jeg tror ikke Brann har lyst til å selge til en konkurrerende klubb, sier Blomberg, som svarer slik på oppfølgingsspørsmål om hva som gjør Glimt interessant:

– Det er alltid interessant med tanke på nivået de spiller på. Men det er ikke helt opp til meg å si heller.

– Er de den eneste klubben du kunne gått til i Norge?

– Jeg kommer nok aldri til å dra til en annen klubb enn Brann foreløpig. Det er uaktuelt å dra til Rosenborg, Vålerenga og spesielt Viking. Det er selvfølgelig interessant med Bodø/Glimt og alt rundt der, men foreløpig blir jeg i Brann.

– Molde, da?

– Jeg føler ikke det er like interessant med tanke på formasjonen de spiller.

– Tror du Brann-fansen vil være irritert på deg over at du sier at Glimt er interessant?

– Det kan være, men jeg føler at jeg har gjort alt for klubben. Jeg tror de fleste vet at alle spillere har lyst til å komme seg videre og nå nye høyder. Om det er i Glimt eller i et annet land, er det neste steg, sier Blomberg.

VIL VIDERE: Ole Didrik Blomberg ser for seg en overgang til en større klubb i løpet av dette året eller neste. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Horneland: – Alt har en løsning

Linjene mellom Bodø og Bergen er åpne, blant annet på grunn av den gode og langvarige relasjonen mellom Glimt-trener Kjetil Knutsen og Branns sportssjef Per-Ove Ludvigsen, og TV 2 vet at Blombergs navn har kommet opp flere ganger mellom partene.

Men på grunn av Branns tydelige standpunkt om at de ikke ønsker å selge høyrekanten, har det ikke tikket inn noe formelt bud fra de helgule.

Og skal man tro Brann-trener Eirik Horneland, er det svært mye som skal til dersom sølvlaget fra i fjor skal slippe en av sine nøkkelspillere til den regjerende seriemesteren.

– Det vil være et stort steg opp, for det er i Europa, erkjenner Horneland, som uttrykker forståelse for at Blomberg anser det som interessant.

Men han understreker:

– Jeg tror han må belage seg på å være i Brann videre. Det tror jeg han skal være superfornøyd med. Vi har fått fart på karrieren hans igjen. Det tror jeg han klarer å se.

Uten at det betyr at et salg er helt utelukket.

– Alt har en løsning hvis den interesserte betaler for det. Det finnes en løsning på alt, sier Horneland.

Sport manager Håvard Sakariassen har ikke besvart TV 2s henvendelser.

TV 2 er kjent med at klubben ønsker å kjøpe August Mikkelsen fra Hammarby, samtidig som høyrekant Tobias Gulliksen rykker stadig nærmere en overgang til Djurgården. Hvorvidt de har lagt fra seg håpet om å hente Blomberg, er foreløpig usikkert.