Brann med los på medalje: – En krig

Brann - Tromsø 2-1 (2-0)

Brann tok sin femte strake seier og tok et steg mot medaljekampen i Eliteserien.

Søndagens seier gjør at bergenserne nå kun er tre poeng bak Tromsø på bronseplass. Med seier til både Bodø/Glimt og Viking, har de tabelleneren og toeren opparbeidet seg en luke til Tromsø.

– Vi har sagt det at vi vil pushe opp mot de Europa-plassene og dette var et steg på veien, sier Bård Finne etter kampen.



Tromsø-trener Gaute Helstrup stresser ikke over at Brann tar innpå dem i medaljekampen.

– Det er som det er. Vi var ikke gode nok i dag til å få med oss noe, men vi skal jobbe videre. Vi har mange artige kamper foran oss. Vi hadde ikke trodd at vi skulle være i den situasjonen vi er i nå i april, så vi må bare nyte det og klinke til, sier Helstrup.



– En krig



– Det er mye krig og sjansefattig, men jeg må jo si at vi klarer å utnytte det vi skaper veldig godt, sa Finne i pausen på Brann Stadion.



Og det oppsummerte de første 45 minuttene godt. Brann skapte to sjanser, scoret på begge og ledet 2-0 til pause.

Sjansene kom sent, men godt for bergenserne. Frederik Børsting satte inn 1-0 fem minutter før pause, før Finne selv sørget for 2-0 helt på tampen.

– Det er en jævlig artig kamp. Brann er gode og vi blir litt shaky på gresset, så vi skal skjerpe oss i 2. omgang, sier Tromsøs Ruben Yttergård Jenssen.



Noe sjansebonanza ble det heller ikke i 2. omgang, men Sander Kartum var nære å gi Brann 3-0 etter timen spilt.

VAR-drama på tampen

Tromsø slet med å få det til å stemme på Brann Stadion, men da de satte inn sluttspurten helt på tampen holdt Brann-supporterne pusten.

I det 90. minutt grep VAR inn etter at Maï Traore gikk i bakken innenfor Branns 16-meter. Dommer Svein Tore Sinnes gikk ut for å se på situasjonen og dømte straffespark.

Vegard Erlien var sikker fra straffemerket og ga gjestene fra Tromsø håp med fire av de syv tilleggsminuttene igjen.

– Vi havner bak med to og da får vi kampen på et sted som ikke er bra for oss. De første 15 minuttene i 2. omgang synes jeg Brann kjører over oss, dessverre. Så får vi løftet oss på slutten og har en herlig sluttspurt, sier Tromsø-trener Gaute Helstrup.



Men sluttspurten kom for sent for Tromsø, og Brann sikret sin femte strake seier.

Saken oppdateres med reaksjoner!