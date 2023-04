Brann-kapteinen vekker oppsikt: – Helt forferdelig

– Det er en sånn skyldfølelse.

Sivert Heltne Nilsen sparer ikke på noe i dommen over seg selv.

I den nyeste episoden av TV 2s Fotballrådet blir Brann-kapteinen et hett tema.

Hardhausen på de rødes midtbane er kjent for et voldsomt temperament på banen. Så voldsomt at 31-åringen selv får dårlig samvittighet i ettertid.

– Jeg føler noen ganger at jeg oppfører meg så dårlig på banen at jeg må ta en hel uke der jeg bare oppfører meg helt sykt bra, sier Heltne Nilsen.

Sett opp ditt Fantasy-lag her

Får høre det: – En ordentlig jævel

Det er ofte to sider av en sak. Det er det også av Heltne Nilsen. Versjonene av og på banen er såpass motstridende at lagkameratene lar seg fascinere.

– Han er helt forferdelig på banen og på trening. Utenfor så er han en gullgutt. Det er rart at det går an å «switche» sånn, sier Niklas Castro.

– Det er det man trenger: En ordentlig jævel på banen og en gullgutt utenfor.

LAGKOMPISER: Sivert Heltne Nilsen og Niklas Castro. Foto: Lise Åserud

Brann-kompisen omtaler forskjellen som «to forskjellige verdener». For Castro har selv opplevd en sint Heltne Nilsen.

– Han kjefter og smeller og om det ikke går veien, så er det taklinger og … da er det bare å passe på beina sine, ass! Da smeller det, forteller Castro.

2. påskedag: Se Brann-Haugesund på TV 2 Play eller TV 2 Direkte fra kl. 18.55.

– Ingen hemninger

Flere i Brann-troppen har bitt seg merke i karakteristikkene til sin kaptein.

– Han er den eneste jeg har møtt som er så tøff og klar og kaptein med stor K på banen, og veldig, veldig fin gutt utenfor, sier Felix Horn Myhre til TV 2, og tilføyer:

– Han har ingen hemninger på taklinger og kjeft. Men i garderoben er han balansert og avslappet. Det er morsomt hvordan han får til det.

Bård Finne stemmer i:

– Sivert har to forskjellige personligheter, han. Det så man i sist treningskamp, og jeg har kjent det på trening de siste halvannet-to årene.

Se situasjonen Finne snakker om her:

Heltne Nilsen: – Det er det verste

Brann-kapteinen er opptatt av å være så hyggelig som han kan, men tøffe taklinger hører med. Det som får ham til å angre mest, er kommentarer i kampens hete.

– Grisetaklingene er ikke det verste jeg gjør. Det er jo kanskje det som kommer ut av kjeften, sånn spontant mot dommerne som er det verste. De får ofte gjennomgå, innrømmer Heltne Nilsen.

– Men jeg føler jeg har en ganske god tone med dommerne. De begynner å kjenne meg og det er jeg veldig glad for. De vet hvordan de skal håndtere meg, så det fungerer egentlig ganske bra.

ET KJENT SYN: Sivert Heltne Nilsen lot dommer Ola Hobber Nilsen høre det i en kamp mot Aalesund i 2017. Det var ikke siste gang Brann-kapteinen ga klar beskjed. Foto: Marit Hommedal

Heltne Nilsen er klar på at kjeftingen ikke er personlig rettet. Vinnerinstinktet tar overhånd.

– Det hender at man spontant sier noe som man kommer på i ettertid at ikke er det beste å si. Da får man gå i skammekroken og legge seg flat etterpå.

Se Brann-Haugesund på TV 2 Direkte og Play mandag 2. påskedag fra klokken 18.55.

Les ekspertenes spådom for Brann i tabelltipset her!