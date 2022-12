Brann kan måtte gi bort millioner ved salg av gullkalven

Niklas Jensen Wassberg har allerede blitt en favoritt blant Brann-supporterne i en alder av 18 år.

Å være barnebarnet til «Kniksen» demper heller ikke forventningene.

Bergen holder derfor pusten, for yndlingen har bare kontrakt ut neste år. TV 2 har tidligere meldt om interessen fra Bodø/Glimt.

Jensen Wassberg selv sier til TV 2 at han ikke har hørt noe mer om interessen fra Glimt. Talentet sier at han er i samtaler med Brann om en ny kontrakt. Hans nåværende avtale går ut 2023.

– Vi er i diskusjoner! Det er naturlig at man er i samtaler om ny kontrakt når kontrakten nærmer seg slutten. Vi har en fin kommunikasjon, sier Jensen Wassberg, og legger til:

– Det viktigste er at vi får en avklaring før treningen begynner igjen. Det er viktig at man bare kan tenke på det som er viktig, og det er fotballen.

ETTERTRAKTET: Niklas Jensen Wassberg er av Branns største salgsobjekter. Foto: Erik Teige / TV 2

Brann begynner oppkjøringen til sesongen 9. januar.

– Det diskuteres og man ser på mulighetene. Det er det sportslige som avgjør i valgene man tar. Dialogen med Brann er god, sier pappa Roy Wassberg.

Moderklubben har videresalgsklausul

Men det er flere forhold som kan spille inn før et eventuelt salg.

Ifølge TV 2s opplysninger sikret moderklubben Fyllingsdalen seg en videresalgsklausul da unggutten i sin tid gikk fra 3. divisjonsklubben til Brann.

Den gir dem grunn til å juble ved et eventuelt storsalg.

Klausulen skal nemlig være på hele 25 prosent, kan TV 2 erfare. Det samme ble nevnt i Bergens Tidende-podkasten Ballspark tidligere denne måneden.

– Prosenten høres ganske høy ut, sier TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah og tilføyer:

STUSSER: TV 2s fotballekspert Yaw Ihle Amankwah mener videresalgsklausilen er overraksende høy. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Sånn umiddelbart tenker jeg det er en positiv greie mellom Brann og lokalfotballen. De er avhengige av at pengene fra et eventuelt Wassberg-salg kan gå videre til en lokalklubb, slik at det kan skapes nye talenter i regionen.

I den suverene opprykkssesongen i år endte «Kniklas» på tre scoringer og fire målgivende pasninger i Obos-ligaen.

Kan få flere millioner

Skulle Brann få for eksempel ti millioner i et potensielt salg, vil det bety 2,5 millioner til Fyllingsdalen. Dobler man beløpet vil breddeklubben sitte igjen med fem.

– I neste omgang vil det være viktig for Brann og få gode prosenter selv. Om noe skulle døyve smertene, er det om de får seg en skikkelig solid prosent, der de kan sitte igjen med store penger, sier Amankwah.

LURER I BAKGRUNNEN: TV 2 vet at Bodø/Glimt og trener Kjetil Knutsen har kartlagt mulighetene for å hente Branns stortalent. Foto: Ernst A. Lersveen / TV 2

Styreleder i Fyllingsdalen, Kim André Svenheim, forteller at de følger situasjonen rundt Jensen Wassberg. Han kan bekrefte at de har videresalgsprosenter, men ikke hvor mye det er snakk om.

Et potensielt salg vil uansett være kjærkomment.

– Blir det en høy overgangssum kan det sikre forsvarlig drift over flere år, sier Svenheim og utdyper:

– Vi kan iverksette prosjekter som nå er på skissestadiet. Det vil gi oss økonomisk handlingsrom om herrelaget rykker opp og kvinnelaget skulle sementere plassen sin i toppfotballen.

Det er nettopp det Amankwah føler Brann må vurdere.

– Det er klart at et salg nå vil være en nål i øyet for alle som er glad i Brann, men hvis de (Fyllingsdalen) kan drive forsvarlig i flere år, kan plutselig den neste Niklas Jensen Wassberg produseres til bergensfotballen, sier fotballeksperten.

Svenheim understreker at det er med et økonomisk blikk det vil være gunstig med et salg for dem.

– FK Fyllingsdalen ønsker alltid økonomisk handlingsrom. Det er ikke vår beslutning, men spilleren, Brann og den klubben han eventuelt skulle reise til. Men vi hadde ikke sagt nei til midlene, sier den styrelederen lurt.

– Andre får diskutere om det sportslig sett vil være lurere å bli i Brann, legger Svenheim til.

Wassbergs agenter, Mike Kjølø og Morten Wivestad har ikke besvart TV 2s henvendelser i denne saken.

Brann-sjefen vil ikke kommentere klausul

Branns sportslige leder Jimmi Nagel Jacobsen vil ikke uttale seg om interessen fra Glimt.

– Det vi har snakket om med andre klubber kan jeg ikke melde ut i pressen. Niklas er en ung spiller som har fått mye spilletid hos oss, og så klart en spiller det er interesse for. Heldigvis har han kontrakt med oss ut 2023.

– Akkurat nå er vårt eneste fokus at Niklas spiller for oss neste sesong. Men om noen klubber vil gjøre noe med det, så får vi se.

SPORTSSJEF: Danske Jimmi Nagel Jacobsen har ansvar for spillerlogistikken i Brann. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Så du utelukker ikke et salg?

– I fotball skal man ikke utelukke noen ting, men vi ønsker Niklas med videre.

Nagel Jacobsen håper at juvelen blir værende på Brann Stadion også lengre enn 2023, og melder at partene har en fin dialog.

– Hvis begge parter ønsker en løsning, hvorfor har det ikke ordnet seg?

– Det er jo en forhandling. Det må to parter til. Vi har lyst å se Niklas her i mange år, så får vi se.

Sportssjefen ser ikke for seg et scenario der Jensen Wassberg forlater Brann gratis etter 2023-sesongen.

– Nei, men det får vi se. Det tror jeg ikke blir aktuelt.

Dansken vil heller ikke uttale seg om Fyllingsdalens videresalgsklausul, og hvilke føringer det legger i forhandlingene om et eventuelt salg.

– Jeg kan ikke uttale meg om innhold i en kontrakt med en spiller vi har. Det kan jeg ikke kommentere, sier Nagel Jacobsen, og legger til:

– Det er ganske vanlig at en selgende klubb sikrer seg en videresalgsklausul eller prosenter.

– På generelt grunnlag: Det har vel en innvirkning på pris ved salg?

– Det kan det ha! Men det er tilbud og etterspørsel i markedet som avgjør prisen, fastslår Nagel Jacobsen.