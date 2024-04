Brann-helt beklager: – Jeg mistet hodet

ANGRER: Joachim Soltvedt er ikke imponert over egen feiring mot Tromsø. Foto: TV 2 Play

Tromsø - Brann 2-4

Brann-back Joachim Soltvedt scoret to mål for Brann i 4-2-seieren over Tromsø søndag, men det er ikke alt han er like fornøyd med etter kampen.

– Det var litt dumt av meg. Jeg mistet hodet litt da jeg scoret et så fint mål, sier Soltvedt til TV 2.

Feiringen etter 3-0-scoringen – et nydelig langskudd – ble tatt foran Tromsø-fansen. Soltvedt lot som om han frøs.



– Den satt veldig godt, så jeg må bare beklage overfor fansen. Det var ikke meningen å feire mot fansen. Det ble litt langt til egne fans. Jeg feiret som om jeg frøs litt, for det er kaldt her oppe, men Tromsø er en veldig fin by. Jeg beklager det, sier Soltvedt.

Drøyt kvarteret inn i kampen hadde Soltvedt satt inn 1-0 på et iskaldt straffespark. Backen er kritisk til egen involvering på 1-3-reduseringen.

– Det ble en fin seriepremiere til slutt. Det var min feil at vi slapp inn 1-3 like før jeg ble byttet ut, så det var veldig godt at vi fikk 4-2 og litt ro de siste minuttene, sier Soltvedt.

Det var Lasse Nordås som reduserte til 1-3. Samme mann satte også inn 2-3 for tromsøværingene, men så ble Tromsø-forsvarer Anders Jenssen utvist med sitt andre gule kort. I sluttminuttene satte Aune Heggebø inn 4-2.

TRE POENG: Brann-laget feiret foran tilreisende supportere. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

– Det var veldig bra, men ikke toppkarakter, for vi mistet kampen i perioder. Vi var veldig gode når vi var gode, men vi mistet det litt. Da vi ikke fikk godkjent scoringen til 4-0, var det nesten som om luften gikk litt ut av oss. Da kom de litt inn i kampen, men heldigvis dro vi det i land til slutt, sier Brann-assistent Erik Huseklepp til TV 2.

– Det var veldig deilig. Det var en perfekt start på sesongen på en vanskelig bortebane, sier Huseklepp.

Tromsø-trener Gard Holme var naturligvis ikke like fornøyd.

– Det er dumt å slippe inn fire mål i fotball. Det må vi gjøre noe med. Åpningen var litt preget av at det var serieåpning og at vi lot Brann være gode. Vi hevet oss og kunne scoret flere mål. Det sier seg selv hva vi skal gjøre bedre neste sesong. Vi skal bli bedre og bedre, og jeg synes vi er på vei til et eller annet, sier Holme til TV 2.

Det var Bård Finne som scoret 2-0-målet til Brann i første omgang.