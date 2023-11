Haugesund - Brann 0-2

Bodø/Glimt kunne blitt seriemestere lørdag kveld, men Brann gjorde jobben borte mot Haugesund med en 2-0-seier.

– Brann har satt seg i en ypperlig posisjon til å ta sølvet, kommenterte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.



Bergenserne er seks poeng bak Bodø/Glimt, som sikrer gullet med poeng mot tabelljumbo Aalesund på hjemmebane søndag kveld.

Brann har fire poeng ned til Tromsø, som har én kamp til gode.

– Det er tett, og hver scoring og hvert poeng kommer til å telle. Det var godt med tre poeng i dag, men det er to kamper igjen, og vi skal gjøre jobben selv, sier Brann-spiss Bård Finne til TV 2.

– Jeg tror ikke nødvendigvis at vi er de store favorittene (til sølv) egentlig, men det var veldig viktig med tre poeng, for vi har et vanskeligere program enn Viking og Tromsø, sier Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen til TV 2.

JUBEL: Sivert Heltne Nilsen klemmer Felix Horn Myhre etter 2-0-målet. Foto: Jan Kåre Ness / NTB

Brann fikk straffespark etter 14 minutters spill da Ulrik Mathisen gikk ned etter en tøff takling fra Ulrik Fredriksen. Etter en titt på VAR-skjermen pekte dommer Ola Hobber Nilsen på ellevemetersmerket.

Straffesparket ble sikkert satt i mål av Niklas Castro.

Sju minutter før pause kunne Felix Horn Myhre doble Brann ledelse da han kom inn i 16-meteren og satte 2-0 forbi FKHs Egil Selvik.

Haugesund satte Brann under mer press i andre omgang, men gjestene fra Bergen klarte å holde unna og innkassere en 2-0-seier. Niklas Jensen Wassberg hadde en ball i mål på overtid, men scoringen ble annullert for offside på Sander Kartum i forkant.

– Akkurat nå har vi ikke den siste kvaliteten til å kunne være med de aller beste, men jeg synes vi er mer solide og gir mer kamp enn tidligere. Det er tegn som tyder på at vi kan komme opp der over tid, sier Haugesunds vikartrener Sancheev Manoharan til TV 2.

Haugesund er nummer elleve i Eliteserien med seks poeng ned til direkte nedrykk.