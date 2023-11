Brann fillerister Bodø/Glimt: – Sjokkskadet seriemester

Brann - Bodø/Glimt 4-2

Kampen pågår fremdeles. Se den på TV 2 Direkte og Play!

– Jeg har aldri sett Brann bedre enn dette, utbrøt TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Da hadde Brann gått opp i 3-0 mot seriemester Bodø/Glimt.

– Det er en sjokkskadet seriemester i Bergen, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.



En leken Bård Finne satte inn 1-0 tidlig i kampen, før samme mann doblet Branns ledelse halvtimen inn i oppgjøret. Da hadde Niklas Castro fått en scoring annullert for offside like før.

Mål: Finne 1-0 (7)

Fire minutter var Castro og Brann på rett side og satte inn 3-0.

– Det er en historisk omgang, sa Stamsø-Møller da Brann-spillerne gikk i garderoben med en 3-0-ledelse.



Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen svarte med et trippelbytte før andre omgang. Ut gikk Sondre Sørli, Sondre Brunstad Fet og Faris Pemi Moumbagna, mens Tobias Gulliksen, Amahl Pellegrino og Oscar Forsmo Kapskarmo kom inn for seriemesterne.

– Vi kunne gjort enda flere (bytter), men vi må holde noe igjen. Det er ett lag som vil, og et lag som … Jeg trodde vi hadde mer karakter enn det vi har vist i denne kampen. Det er litt på hvordan vi spiller ball, litt på attituden og på hvor vi skal være. Vi er langt, langt unna, sier Knutsen til TV 2.

BLYTUNGT: Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen etter 0-4. Foto: TV 2 Direkte / TV 2 Play

Allerede minuttet inn i andre omgang kunne imidlertid Brann gå opp i 4-0 etter at Finne satte opp Castro. Tobias Gulliksen tente et lite håp med sin 1-4-redusering sju minutter inn i andre omgang.

Innbytter Kapskarmo har redusert til 2-4 åtte minutter før full tid.

Kritisk Glimt-kaptein

Bodø/Glimt-kaptein Patrick Berg var åpenbart ikke fornøyd med nordlendingenes førsteomgang på Brann Stadion.

– Vi visste at Brann er et godt lag, men vi spilte dem gode. All æra til Brann for en god førsteomgang, men vi ønsker ikke å være bekjente av denne prestasjonen, sa Berg til TV 2 på vei inn til pause.

HERJER: Bård Finne scoret både 1-0 og 2-0 mot Bodø/Glimt. Foto: Marius Simensen / Bildbyrån

Bård Finne tok ikke av etter første omgang.

– Vi vant mange første- og andreballer. Vi fikk gode situasjonen, så det var trøkk fra oss, men det er bare halvspilt, sa Finne til TV 2.

– Det ser lett ut?

– Det er ikke lett, men det krever av oss. Det krever i andre omgang også, sier Branns tomålsscorer.

Mål: Finne 2-0 (28)

Cupfinale og Europa i vente

I FotballXtra-studio påpeker tidligere Lillestrøm-assistent Petter Myhre at Bodø/Glimt har viktigere kamper i Conference League og cupfinale mot Molde om snaut to uker.

– Da jeg var i Lillestrøm, hadde vi kamp mot Sarpsborg rett før vi skulle spille cupfinale. Det er litt sånn smårusk i maskineriet: Sykdom og skader. Du tenker: «Hva er den viktigste kampen?» Det er jo cupfinalen. Det er litt sånn det mer med Glimt nå, sier han.

– Allikevel å klare å holde trykket og fokuset oppe, og få alle til å skjønne at denne kampen er like viktig, når man har tett noen hensyn – det er vanskelig øvelse, fortsetter Petter Myhre.

Brann spiller om sølvet bak Bodø/Glimt.