Brann fikk bank – tok sølv

DRAMMEN (TV 2): Brann gikk på et 0-3-tap i siste runde, men medaljerivalene tapte også poeng.

Strømsgodset - Brann 3-0

Viking - Rosenborg 1-5

Vålerenga - Tromsø 1-1

Brann, Tromsø og Viking spilte for medaljene i Eliteseriens siste runde, men ingen av lagene klarte å vinne.

Dermed ble det Branns første sølv siden 2016. Tromsø tok bronsen, mens Viking ble nummer fire.

– Det er deilig. Det er helt fantastisk. Det dette gjengen får til, er helt unikt. Vi var ikke så gode i dag, men det er lov, sier Brann-assistent Erik Huseklepp til TV 2.

– Det er helt utrolig hva denne gjengen får til uke inn og uke ut. Spillerne er enorme vinnerskaller. Det tar alle utfordringer på strak arm, fortsetter Huseklepp.

Bergenserne fikk juling i Drammen med Strømsgodset, som vant kampen 3-0. Japhet Sery Larsen var uheldig og satte Lars-Christopher Vilsviks innlegg i eget mål til 0-1, før Herman Stengel sendte av gårde en kanon til 2-0. Stengel scoret 3-0 på straffe.

Viking tapte 1-5 mot Rosenborg på hjemmebane. Tromsø skapte spenning på tampen i medaljekampen da de utlignet til 1-1 borte mot Vålerenga, men tromsøværingene klarte ikke å kuppe sølvet.

– Det har vært en bra sesong. Vi har faen meg kjempet hele veien inn, utenom i dag, som kanskje var vår verste prestasjonen i år. For et lag, og for noen fans. Dette fortjener Bergen, så skal vi kjøre på videre, sier Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.



Europacupplassen på fjerdeplass ryker dersom Molde slår Bodø/Glimt i lørdagens cupfinale.

