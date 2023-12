Brann fikk bank: – Sølv med bismak

Strømsgodset - Brann 3-0

Viking - Rosenborg 1-5

Vålerenga - Tromsø 1-1

Brann, Tromsø og Viking spilte for medaljene i Eliteseriens siste runde, men ingen av lagene klarte å vinne.

Dermed ble det Branns første sølv siden 2016. Tromsø tok bronsen, mens Viking ble nummer fire.

Brann fikk juling av Strømsgodset og tapte 0-3.

Vil avlyse ferien



Etter kampen var Brann-kaptein Sivert Heltne Nilsen i diskusjoner med tilreisende supportere på Marienlyst.

– Det var blandede følelser for alle. For en kamp, for vi ble overkjørt på alle parametere. Det var helt forferdelig. Det er sølv med en bismak, men vi må huske hva vi har gjort tidligere. Det er forferdelig kjedelig å avslutte sånn. Nå vil jeg egentlig ikke ta ferie, sier Heltne Nilsen til TV 2.



– De (supporterne) var ikke fornøyde i dag, sier Brann-kapteinen.



– De skjønte ikke hvorfor … Jeg er enig. Det ser ut som vi skal cruise inn i Europa. Det er forferdelig kjedelig å avslutte sånn. Nå må vi se fremover og kjøre på. Herregud, det er jo sølv, fortsetter han.

– Dette fortjener Bergen



Japhet Sery Larsen var uheldig og satte Lars-Christopher Vilsviks innlegg i eget mål til 0-1, før Herman Stengel sendte av gårde en kanon til 2-0. Stengel scoret 3-0 på straffe.

– Det har vært en bra sesong. Vi har faen meg kjempet hele veien inn, utenom i dag, som kanskje var vår verste prestasjonen i år. For et lag, og for noen fans. Dette fortjener Bergen, så skal vi kjøre på videre, sier Brann-stopper Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.



Viking tapte 1-5 mot Rosenborg på hjemmebane. Tromsø skapte spenning på tampen i medaljekampen da de utlignet til 1-1 borte mot Vålerenga, men tromsøværingene klarte ikke å kuppe sølvet.

– Det er deilig. Det er helt fantastisk. Det dette gjengen får til, er helt unikt. Vi var ikke så gode i dag, men det er lov. Det er helt utrolig hva denne gjengen får til uke inn og uke ut. Spillerne er enorme vinnerskaller. Det tar alle utfordringer på strak arm, sier Brann-assistent Erik Huseklepp til TV 2.

Europacupplassen på fjerdeplass ryker dersom Molde slår Bodø/Glimt i lørdagens cupfinale.