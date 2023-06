– Brann-fansen er Fotball-Norges kakerlakker

Se Viking – Brann lørdag fra kl. 17.00 på TV 2 Play

Lørdagens vestlandsderby mellom Viking og Brann blir ikke bare en kamp mellom lagene som ligger på henholdsvis fjerde og andreplass på tabellen.



Det vil også bli en innbitt kamp på tribunen. Leder i VikingHordene, Roar Åkerlund, har lite til overs for Brann-supporterne.

– Bergensere og Brann-fansen har jo et enormt eksponeringsbehov. Bergensere er opptatt av å fortelle hele Norge flere dager i forveien at folk må komme på Brann-kamp. Jeg tror hele Fotball-Norge har nådd et metningspunkt når det gjelder Brann-supportere, sier en engasjert Åkerlund, og fortsetter:

– Der Brann-fansen durer frem over alt som Fotball-Norges kakerlakker, er vi i Viking mer opptatt av å nå ut til våre egne og folk som heier på Viking.

– Hvorfor beskriver du Brann-fansen som «kakerlakker»?

– Det er mange som reagerer på at Twitter og Facebook og alle mulige kanaler flyter over av Brann-fans når de skal mobilisere til fotball-kamper. Men la de mobilisere sine egne, de trenger ikke å påvirke hele Norge. For det er ingen utenfor Bergen som heier på Brann, og det er de nødt til å erkjenne, slår supporterlederen fast.

SUPPORTELEDER: Roar Åkerlund er leder i VikingHordene og tror Felt O vil synge ut Brann-fansen, Foto: Fredrik Slabinski

Brann-fansens svar: – En liten hund som gneldrer på de større

Leder i Branns supportergruppering Bataljonen, Erlend Vågane, fnyser av Viking-fansens påstander.

– Jeg skjønner jo det at når du er en ganske liten klubb, ikke har så mye historie og kultur, så er man nødt til å bite og prøve å gneldre på klubber som er større enn deg. Vi får leve med at de tenker det, sier Vågane til TV 2.

Han er ikke nevneverdig imponert over supporterkulturen til Viking, til tross for stemningen Felt O har levert de siste årene i Stavanger.

– Først og fremst må de jo klare å selge ut sin egen stadion uten å fylle på med gratisbilletter og barn som skal på fotballturnering, mener han, og fortsetter:

– Så kan vi heller ta diskusjonen deretter. Per nå er Brann en mye, mye større klubb med langt større interesse enn Viking. Jeg må jo bare le, egentlig.

– Hvilket dyr passer det å beskrive Viking som?

– En liten hund som er misunnelig på de litt større dyrene i dyregården. Som gneldrer på de litt større, svarer lederen i Bataljonen.



SVARER VIKING: Erlend Vågane i Bataljonen mener Viking-fansen er en liten hund som gneldrer på de større. Foto: Markus Engås / TV 2

– Skal overdøve Nystemten



Roar Åkerlund mener på sin side at Viking-fansen anført av Felt O ikke vil ha problemer med å overdøve de tilreisende Brann-supporterne på SR Bank Arena lørdag.

Han minner om at Felt O er gått fra fra å være 50-60 som stod og sang for noen år siden til nå å være over 1200 fans samlet på Felt 0.

– Jeg tror det blir en kamp med en vanvittig stemning, og noe av det beste nivået i Jåttåvågen noensinne. Og det er jo ikke mer enn et par år siden vi var 500 Viking-fans på Brann Stadion og var skuffet over motstanden vi fikk av hjemmefansen i Bergen. I Stavanger har vi tatt store skritt når det gjelder tribuneliv, og det kommer Brann-fansen og spillerne virkelig til å merke, konstaterer han.

Og fastslår:

– Om Brann-fansen synger Nystemten før kampen, kommer ingen ganske sikkert til å høre den på stadion.

– Er de ironiske?



Branns Sivert Heltne Nilsen blir forbauset når han hører om supporterleder Åkerlunds uttalelser.

– Nei, er det ironi, eller? Det er jo gøy å fyre opp litt tenning mellom klubbene. Viking er absolutt en av klubbene med best supportere i Norge, men jeg tipper de får kjenne på trøkket av Brann-fansen, de blir en bra gjeng de og, sier han og får støtte av lagkamerat Felix Horn Myhre.

– Det går ikke an å si etter denne sesongen. Jeg synes Viking har fått til noe veldig bra og har fått en bra supporterkultur etter OBOS. Men i år har Brann vært overlegne. De bare på cupfinalen, og utsolgt hjemmekamp mot Sandefjord på en mandag, minner han om.

Brann har foreløpig et tilskuersnitt på 16022 på sine hjemmekamper hittil denne sesongen. Viking på sin side har et snitt på 12037 på SR Bank Arena, og må dermed se grundig slått av rivalene fra vest.

MYEÅ JUBLE FOR: Branns Sivert Heltne Nilsen jubler etter cupfinalen i fotball for menn mellom SK Brann – Lillestrøm SK på Ullevaal stadion i mai. Foto: Fredrik Varfjell / NTB Foto: Fredrik Varfjell

Stolt over Viking-fansen

Vikings Kristoffer Løkberg, som tidligere har spilt for Brann, mener blåtrøyene fra Stavanger likevel har de beste supporterne.

KLAR TALE: Vikings Kristoffer Løkberg mener Viking-fansen er best. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

– Da jeg var i Brann, så var det mer murring enn opptur der oppe. Jeg er veldig stolt over den oppturen vi har hatt i Viking med Felt O, den er utvidet og doblet seg siden jeg kom hit. Stemningen de klarer å skape hver eneste hjemmekamp er det ikke mange i Norge som er i stand til å slå, mener Løkberg, før han kommer med en klar oppfordring til Viking-fansen.

– Jeg er dritlei av Nystemten, så jeg håper de klarer å overdøve den før kamp.

Han får full støtte av sin lagkamerat Sander Svendsen, som spilte for Brann på utlån i 2020-sesongen.

– Det blir oss, Viking, som kommer til å vinne tribunekampen. Det kommer til å bli en fantastisk ramme rundt kampen, melder Svendsen.