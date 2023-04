Lørdag. Tilnærmet utsolgt stadion. Avspark klokka 18. Strålende vær.

Alt ligger til rette for en folkefest når Brann møter Vålerenga i Bergen.

Se kampen eksklusivt på TV 2 Play.

Og ikke nok med det: Søndag spiller kvinnelagene kamp på Stemmemyren.

– Vi har store planer om å ødelegge både lørdagen og søndagen for bergenserne, sier talsmann i Klanen, Christian Arentz, til TV 2.

Over 15.500 bergensere og 500 bortesupportere har kjøpt billett til lørdagens match. Det kan by på utfordringer for hatoppgjøret.

Ekstra mannskaper

Det har ved flere anledninger blitt bråk når lagene møter hverandre, vel og merke er det en stund siden sist.

I 2014 var det masseslagsmål mellom begge lags supporter i forkant av en lørdagskamp i Bergen.

Sikkerhetssjef i Brann, Knut Iversen, ser frem til fulle tribuner:

– Det blir kanongøy med kamp. Vi er dimensjonerte for fullt hus – men vi styrker oss med litt ekstra folk siden kampstarten er klokken 18 på en lørdag. Vi har et godt samarbeid med politiet og begge supportergjengene, sier Iversen og fortsetter:

– Det er viktig og ikke «hype» dette til noe farlige greier. For det er det ikke. Vi er godt skodde. Det er trygt for folk å komme på kamp.

Leder i Bataljonen, Erlend Vågane, er ikke bekymret for bråk. Han forteller om en enorm entusiasme i Bergen i forkant av oppgjøret.

– Jeg kan ikke huske slikt trykk rundt klubben siden gullsesongen i 2007, sier han.

POPULÆRE: Brann-spillerne får nok en gang oppleve fulle tribuner på hjemmebane. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

– Kommentarene fra bergenserne sitter løst

Men ett stort spørsmål stod ifølge Klanen ubesvart før lørdagens oppgjør: Hvordan VIF-fansen skal komme seg fra tilholdsstedet i sentrum til Brann Stadion på best mulig måte.

VIF har kun en supporterbuss i byen, på grunn av søndagens Toppserie-oppgjør.

Alternativene var alt fra marsj, bybanen til egne busser.

– Hvis det ikke kommer en god nok løsning, er jeg redd det blir kaos. Og med det mener jeg ikke nødvendigvis voldelige hendelser, men at det kan bli vanskelig og folk vil bli irriterte, sier Arentz.

Han utdyper:

– Det er 500 bortesupportere som skal fra pub til kamp, og det er et stykke til stadion. Det er ikke plass til så mange på bybanen og da blir det lett folkeansamlinger. Og så vet vi at kommentarene fra bergenserne sitter løst, da er det lett at man fyrer tilbake. Da kan man få uønskede hendelser, sier Klanen-mannen.

Men torsdag, etter at TV 2 snakket med talsmannen i Klanen, var løsningen på plass.

Brann betaler av egen lomme og har chartret to busser for at VIF-fansen skal komme seg opp til stadion på en god og effektiv måte.

Daglig leder i Brann, Christian Kalvenes, bekrefter nyheten.

– Vi er opptatt av å skape en fest med best mulig rammer og er utrolig glade for at Vålerenga-fansen kommer over. Når man skal forflytte seg fra byen og opp til stadion vet vi at ting kan oppstå. Så i samarbeid med sikkerhetsansvarlig og politiet kommet frem til at dette er en god løsning.

– Hva koster dette?

– Det koster noen tusenlapper. Men vi tror det er vel verdt pengene, sier han.

PUNGER UT: Christian Kalvenes er daglig leder i Sportsklubben Brann. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Politioverbetjent i Vest politidistrikt, Kjetil Hoff, forteller at politiet kommer til å følge nøye med.

– Det er ikke til å stikke under en stol at dette oppgjøret har høyere sikkerhetsoppbud enn andre kamper.

– Jeg har en tro på en god fotballhelg i Bergen. Det er veldig trygt å gå på fotballkamp. Men vi er ikke naive, heller. Lørdag klokken 18 er ikke mest ideelle tidspunkt med tanke på beruselse, og at det kan generere ordensforstyrrelse er vi oppmerksomme på.