Brann-bautaen forbannet av meldinger: – Korttenkt!

DRØMMEÅR: Fredrik Pallesen Knudsen kom inn som innbytter i cupfinalen og kunne til slutt juble over cupgull sammen med Eirik Horneland. Utover året har 27-åringen fått massiv tillit av Brann-treneren, og nå hylles midtstopperen får hans bidrag til klubbens opptur i det siste. Foto: Marius Simensen / BILDBYRÅN

Midtstopperen var ute i kulden og startet ikke en eneste av de fem første seriekampene.

Først da skadene på Japhet Sery Larsen og Ruben Kristiansen kom, ble 27-åringen et fast innslag i Brann-laget.

Pallesen Knudsen har startet 15 av de 17 siste kampene i Eliteserien.

– Jeg har vært tålmodig, ikke laget noe styr og ventet på min mulighet. Den har virkelig kommet, og den har jeg grepet med begge hender. Det er kjekt, sier Pallesen Knudsen i TV 2s Eliteseriepodkast «Spiss Vinkel».



Men ikke alle har vært like overbevist om at bergenseren har vært god nok. I podkasten blir midtstopperen utfordret av TV 2s fotballekspert Yaw Amankwah på om det har vært motiverende at medier og folk har savnet Sery Larsen og og spesielt Ruben Kristiansen.

– Ja, det er klart det har vært motivasjon i det. Det å få vise det virkelig nivået jeg har hatt inne, det har sittet der. Og det har jeg virkelig fått gjort nå, sier han.



– Har du blitt litt forbannet?, spør Amankwah.



– Ja, jeg har blitt litt forbannet og tenkt at det har vært litt korttenkt. Men så tenker jeg at sånn må du bruke til noe positivt, og det føler jeg at jeg har gjort, sier Pallesen Knudsen.



– Den mest verdifulle

Han ble hentet hjem til Brann og Bergen sommeren 2021 fra Haugesund. Det endte med et bittert nedrykk det året, men siden har ikke Brann sett seg tilbake.

I Bergen har Pallesen Knudsen blitt framhevet som en av nøkkelbrikkene i Branns gjenreising.

– Han er definitivt ikke klubbens beste fotballspiller, men for stemningen i garderoben og for gjenreisningen av Sportsklubben Brann har kjuagutten, humørsprederen, slåsskjempen, buekorpspatrioten og Møllaren-bautaen Fredrik Pallesen Knudsen vært den viktigste og mest verdifulle bidragsyteren, skrev nylig bergenspatriot Davy Wathne på X (tidligere Twitter).

Selv fikk «Palle» med seg meldingen.

– Davy har vært positiv til meg hele veien. Men jeg tenker jo tilbake til 2021, og at det har vært en stor omveltning av klubben. Jeg føler jo at det er viktig å ha kulturen, vinnermentaliteten og det å ha noen spillere som kan gi litt mer av seg selv, sier Pallesen Knudsen.



– Fikk sjokk

For han trekker fram nettopp kulturen og mentaliteten til at Brann har gått fra en skral sommer til fem strake seiere og kamp om medalje i Eliteserien.

– Jeg tror det meste går på moral og vinnervilje. Ser du på kampene vi har vunnet i det siste, så er det bare mot HamKam og Aalesund vi har dominert totalt. Ellers er det mye blokkeringer og hardt arbeid, sier han.



I ettertid tror han sommerperioden med skader og salg av Mathias Rasmussen og David Möller Wolfe førte til et for urytmisk Brann-lag.

LEVER DRØMMEN: Fredrik Pallesen Knudsen har virkelig blomstret i Brann i år. I podcasten «Spiss Vinkel» røper 27-åringen at han er i ferd med å bli belønnet med en ny fireårskontrakt av Brann. Foto: Lise Åserud

Han påpeker at det tar tid å komme inn i systemet til Eirik Horneland.

– Det er en utfordring, først og fremst fordi folk må tilvenne seg treningsregimet. Ser du på spillerne som har kommet inn, så har de fått seg et lite sjokk. Magnus Warming, for eksempel, startet bra, men så fikk han en skade. Også Mads Sande var uheldig. De nye som har kommet inn, har gjerne fått en trøkk med en gang, sier Fredrik Pallesen Knudsen.



Han antyder at det kanskje er litt av medaljens bakside med den krevende stilen som har vært Branns suksess de siste årene.

– Vi har høy intensitet i spillet. Vi ønsker å stå høyt og gjenvinne ballen, slik at det blir kort vei til mål. Det å være konstant oppe i ballfører er en krevende jobb, og det fører til mye belastning, sier Brann-stopperen.